Mới đây, Trường Giang và dàn sao khủng đổ bộ sự kiện ra mắt phim mới của Thu Trang và Tiến Luật. Ngoài những lúc xuất hiện trên thảm đỏ, khoảnh khắc dàn sao trêu ghẹo nhau khi xếp hàng hoặc ở hậu trường cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đáng nói, trong sự kiện tối qua, "Dispatch Trường Giang" gây xôn xao khi "vạch trần" chuyện nữ diễn viên và bạn trai đã đường ai nấy đi dù trước đó đàng gái từng úp mở được cầu hôn.

Cụ thể, Trường Giang cho biết Thuý Ngân đang trong tình trạng "reset", chữa lành. Nhìn thấy sắp bị "Dispatch Trường Giang" làm lộ chuyện, Thuý Ngân ngại ngùng và liên tục ra hiệu cho đàn anh giữ bí mật. Thế nhưng chưa dừng lại tại đó, giữa chốn đông người, Trường Giang tiếp tục có hành động lôi Thuý Ngân ra về và nói to rằng cô đang trong tình trạng cô đơn. Ngoài ra, Trường Giang còn động viên Thuý Ngân không được buồn, khóc... Chính những biểu hiện này của Trường Giang, công chúng càng thêm chắc nịnh Thuý Ngân và Võ Cảnh đã chính thức đường ai nấy đi.

Trường Giang khui chuyện Thuý Ngân đang chữa lành sau tan vỡ (Nguồn: Đi soi sao đi)

Thuý Ngân ngại ngùng khi bị Trường Giang trêu ghẹo (ảnh: Đi soi sao đi)

Nam danh hài liên tục chọc Thuý Ngân từ thảm đỏ đến bên trong hậu trường, còn khẳng định Thuý Ngân đang cô đơn (ảnh: FBNV)

"Dispatch Trường Giang" từng nhiệt tình ghéo đôi cho Thuý Ngân và Võ Cảnh. Cụ thể, khi Thuý Ngân và Quang Trung góp mặt với vai trò khách mời trong một show thực tế do Trường Giang sản xuất quay hình tại Đà Lạt. Ngay khi vừa gặp Thuý Ngân, Trường Giang đã hỏi ngay: "Nãy Quang Trung nói với anh là em đi ekip 2 người đúng không?". Khi bắt được tín hiệu sắp bị đàn anh trêu ghẹo, Thuý Ngân cười ngượng ngùng đánh trống lảng: "Không, em đi ekip 8 người lận". Trước phản ứng ngại ra mặt của Thuý Ngân, Quang Trung dọa sẽ điều tra ekip của Thuý Ngân như thế nào, bởi lẽ vì ekip này mà đàn chị bỏ anh đi máy bay 1 mình còn bản thân thì đi xe riêng từ TP.HCM lên Đà Lạt.

Trong tình huống này, Trường Giang tiếp tục bật cười to rồi nói: "Trời ơi, tôi biết rồi khỏi điều tra, có 1 anh thợ chụp hình thôi. Một mình ổng lo hết". Trước lời "phanh phui" này của đàn anh thân thiết, Thuý Ngân chỉ biết cười trừ rồi lúng túng giải thích: "Thì chụp hình, quay phim, trợ lý... phân thân ra làm 8 người đó". Trùng hợp, sau đó Thuý Ngân và Võ Cảnh cũng tung lộ ảnh ngọt ngào tại Đà Lạt. Khán giả còn tinh ý nhận ra thời điểm quay show này, không chỉ Thuý Ngân mà Võ Cảnh cũng có mặt tại Đà Lạt.

Trường Giang từng tung hint Võ Cảnh đưa Thuý Ngân lên Đà Lạt quay show cho mình (ảnh: FBNV)

Cặp đôi từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ khi đi du lịch riêng (ảnh: Đi soi sao đi)

Thậm chí, Thuý Ngân từng úp mở phát tín hiệu như được cầu hôn (ảnh: FBNV)

Từ khoảng giữa năm 2025, cả hai đã để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt. Có thời điểm, Thuý Ngân liên tục đi du lịch, được hội bạn an ủi. Ngoài loạt dấu hiệu từ người trong cuộc, đạo diễn của bộ phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi có Thuý Ngân và Võ Cảnh tham gia từng đăng loạt dòng trạng thái bức xúc trên trang cá nhân. Trong đó, người này không nhắc đích danh ai nhưng lại bày tỏ sự thất vọng: "Công sức của nhiều người trở thành r** r*** trong tay của vài đứa", hay "Muốn đăng bậy đăng bạ gì tự làm phim của mình rồi muốn đăng sao thì đăng".

Cuối tháng 11/2025, Võ Cảnh gây chú ý khi đăng tâm thư: "Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết. Như cách mà người ta vẫn thường nói: 'có duyên mà không có nợ'. Chúng ta thường tìm kiếm một lý do để lý giải, nhưng ngàn lần không nên gán lỗi cho ai trong khi không ai trong họ làm điều gì có lỗi với người còn lại. Nên hãy để tình yêu dù kết thúc vẫn có thể trọn vẹn và đẹp đẽ theo cách riêng của nó".

Đến đầu tháng 12/2025, Thuý Ngân chia sẻ thêm: "Mọi người bị chấp niệm như thế là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm đó, bởi sau này chúng tôi còn lấy chồng, lấy vợ nữa. Sắp tới lỡ anh Cảnh có người yêu, mọi người cứ nhắc như vậy thì tội nghiệp cho người ta. Mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng rồi. Tụi tôi hiện tại rất vui vẻ với nhau, mọi người làm vậy chúng tôi khó xử không nhìn mặt nhau nữa. Sắp tới em cũng phải có người yêu, có chồng nữa. Tụi tôi không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khoẻ nhau mà. Hôm nay, tôi sẵn sàng bày tỏ với mọi người, lỡ có lỡ lời mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ muốn chia sẻ một lần để mọi người không còn suy nghĩ nhiều trong chặng đường sắp tới".