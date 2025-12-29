Trong showbiz Việt, công việc trợ lý nghệ sĩ vốn được xem là thầm lặng nhưng áp lực, đòi hỏi sự theo sát gần như 24/7 từ lịch trình công việc đến đời sống cá nhân. Bên cạnh công việc, có không ít nghệ sĩ có mối quan hệ gắn kết với trợ lý, trường hợp của Hòa Minzy là một ví dụ.

Tuyền Rose là một trong những cộng sự đồng hành với Hòa Minzy trong suốt nhiều năm qua. Được biết, Tuyền Rose vốn là một người hâm mộ lâu năm của Hòa Minzy trước khi chính thức về làm việc cùng nữ ca sĩ từ năm 2020. Trong hành trình đó, Tuyền Rose luôn là người theo sát lịch trình, hỗ trợ hậu trường và chia sẻ cả những lúc khó khăn. Chính sự đồng hành bền bỉ này được xem là lý do khiến mối quan hệ giữa cả hai ngày càng khăng khít.

Không dừng lại ở công việc nghệ sĩ, Tuyền Rose còn là người hỗ trợ Hòa Minzy trong đời sống cá nhân, đặc biệt là chăm sóc bé Bo, con trai của nữ ca sĩ. Hình ảnh Tuyền Rose xuất hiện bên cạnh Hòa Minzy và bé Bo trong nhiều khoảnh khắc đời thường cho thấy mối quan hệ này đã vượt xa khái niệm trợ lý thông thường, mà giống như người nhà trong gia đình.

Trước khi bắt đầu công việc trợ lý cho Hòa Minzy, Tuyền Rose đã là fan cứng của giọng ca Bắc Bling. Ảnh: FBNV

Không chỉ dừng lại ở công việc trợ lý, mối quan hệ giữa Hòa Minzy và Tuyền Rose đặc biệt như những người trong gia đình

Hòa Minzy còn rất hào phóng chi tiền mua quà cho trợ lý trong những dịp đặc biệt. Đơn cử như sinh nhật của Tuyền Rose hồi tháng 5, giọng ca Bắc Bling đã chuyển khoản nóng số tiền 50 triệu đồng để chúc tuổi mới. Chưa dừng lại ở đó, Hòa Minzy còn mua thêm một chiếc điện thoại mới có giá gần 30 triệu đồng làm quà sinh nhật. Đi kèm món quà, Hòa Minzy đùa rằng: "Nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 của em, vì em vẫn chưa có bồ để được mua điện thoại mới. Thì nhân dịp này, chị xin trân trọng tặng em".

Hồi dịp Tết 2025, Tuyền Rose đã chia sẻ lên story loạt thông báo "ting ting" chuyển khoản khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Theo hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ đã gửi lì xì năm mới cho trợ lý số tiền 10 triệu đồng, kèm theo khoản thưởng Tết lên đến 50 triệu đồng. Đáng chú ý, cư dân mạng còn tinh ý nhận ra nội dung chuyển khoản với cách xưng hô vô cùng đáng yêu mà Hòa Minzy dành cho trợ lý: "Hòa lì xì bé yêu", "Hòa thưởng Tết bé yêu".

Hòa Minzy chuyển khoản nóng 50 triệu đồng và tặng chiếc điện thoại nhân dịp sinh nhật trợ lý. Ảnh: FBNV

Trợ lý Hòa Minzy hào hứng chia sẻ số tiền lì xì, thưởng Tết 2025 từ Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Vào năm 2024, Hòa Minzy chi tiền để tặng quà cho trợ lý sau khoảng 4 năm làm việc cùng nhau. Cô vui vẻ nói: "Hôm nay mình có mua thêm một chiếc laptop cho trợ lý. Mình mua một cái, và tặng cho trợ lý. Tối qua em ấy có nhắc là kỉ niệm gần tròn 4 năm làm việc cho mình. Hy vọng sẽ có nhiều lần 4 năm nữa". Sau khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, trợ lý của nữ ca sĩ háo hức chia sẻ thêm: "Đính chính đây là chị yêu tặng nhân dịp tròn 4 năm tui làm trợ lý chứ không phải quà sinh nhật sắp tới nha haha".

Qua những chi tiết nhỏ này, có thể thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và trợ lý không hề mang cảm giác cấp trên - cấp dưới, mà gần gũi, thân thiết như người nhà.