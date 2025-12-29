Ngày 29/12, tờ Sohu bất ngờ đăng tải thông tin Lisa (BLACKPINK) đã bí mật đăng ký kết hôn ở Pháp với bạn trai Frédéric Arnault. Nữ idol thậm chí còn có ý định dừng hoạt động 1 thời gian để mang thai cho hôn phu thiếu gia. Tờ Sohu khẳng định cặp đôi sẽ không công bố tin vui về chung nhà này ra ngoài vì tương lai trong showbiz của Lisa. "Sau 2 năm hẹn hò, chuyện tình của Lisa và Frédéric Arnault đã có bước ngoặt lớn", truyền thông Trung Quốc cho biết.

Vào lễ Giáng sinh vừa qua, em út nhóm BLACKPINK cũng đã tạm gác lại công việc, bay về Pháp đoàn tụ cùng Frédéric Arnault. Cặp đôi đã được "team qua đường" bắt gặp sánh đôi trên đường phố Paris. Không chỉ vậy, Lisa còn được cho biết đã âm thầm cùng bạn trai đi xem show diễn 19+ tại quán bar thoát y Crazy Horse.

Hiện, thông tin Lisa kết hôn với nửa kia tài phiệt gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo. Nếu đây là sự thật, nữ idol sinh năm 1997 sẽ là nàng dâu hào môn hot nhất toàn cầu. Tuy nhiên, đến nay, tin tức Lisa kết hôn chỉ là thông tin 1 chiều được phía truyền thông Trung Quốc đăng tải, chưa thể xác minh thực hư. Lisa chưa có bất cứ phát ngôn nào.

Truyền thông xứ tỷ dân bất ngờ đăng tải thông tin Lisa và Frédéric Arnault đã kết hôn. Ảnh: Getty Images.

Thực tế, đây không phải lần đầu Lisa vướng nghi vấn đã bí mật kết hôn với bạn trai Frédéric Arnault. Vào tháng 6 vừa qua, trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights cũng đăng tải thông tin nữ idol sinh năm 1997 đã đặt chân vào nhà tài phiệt với thân phận dâu thứ.

Sau đó, trang tin nước Mỹ tiếp tục đăng tải thông tin "Thành viên nhóm nhạc 2 màu bán mọi thứ trong tủ quần áo của cô ấy để làm từ thiện. Đây là dấu hiệu khác cho thấy cô ấy đã chuyển từ châu Á sang châu Âu sống mà không thực sự thừa nhận, điều này sẽ khiến fan của cô ấy nổi giận". Đáng chú ý, vào ngày 29/6, Lisa đã tổ chức buổi thanh lý quần áo cũ của mình với giá rẻ, số tiền thu về sẽ được quyên góp cho tổ chức Good Neighbors. Điều này khiến netizen càng thêm tin rằng Lisa chính là nhân vật trong tin đồn do trang web Hollywood Crazy Days & Nights đăng tải.

Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng tin tức liên quan đến đời tư của Lisa vẫn khiến cộng đồng mạng dậy sóng, thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng rất nhiều bình luận vào giữa năm 2025.

Thời gian qua, có tin đồn rằng Lisa bán hết quần áo ở Hàn Quốc để chuyển sang châu Âu sống sau khi bí mất kết hôn với Frédéric Arnault. Ảnh: Nate.

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình. Dù Lisa - Frédéric Arnault chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng công chúng đều hiểu rằng họ là 1 đôi, luôn đồng hành và âm thầm ủng hộ đối phương.

Vào tháng 2 năm nay, CEO Frédéric Arnault đã lặn lội đường xa tới Thái Lan để ủng hộ tinh thần cho Lisa tại sự kiện công chiếu phim The White Lotus vào đúng ngày Valentine. Chưa dừng lại ở đó, Lisa còn cùng bạn trai CEO tụ tập ăn uống vui vẻ cùng dàn sao The White Lotus sau buổi tuyên truyền phim đầy thành công tại xứ sở chùa vàng. Đến tháng 4, Frédéric Arnault đến xem Lisa biểu diễn ở Coachella. Sau đó, Lisa cũng vô tình để lộ hình nền điện thoại là bạn trai tài phiệt khi đi cổ vũ Jennie biểu diễn. Điều này khẳng định mối quan hệ vẫn khăng khít của em út nhóm BLACKPINK với bạn trai giàu có sau 2 năm hẹn hò.

Nữ idol và thiếu gia tài phiệt có chuyện tình gắn bó, không công khai nhưng ai cũng biết. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu