Công bố Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025: Ai số 1?

Đến hẹn lại lên, trang bình chọn TC Candler vừa chính thức công bố kết quả Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 vào ngày 29/12. Ngay lập tức, danh sách này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng khắp thế giới vì cuộc so kè thứ hạng gây cấn của dàn mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Âu - Á. Ai cũng tò mò năm nay người đẹp nào sẽ giữ vị trí số 1 toàn cầu.

Sau nhiều năm lọt top cao, Rosé (BLACKPINK) đã giành được vị trí số 1 tại BXH năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca APT. vượt qua hàng loạt mỹ nhân khác để trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới. Năm 2024, Rosé xếp vị trí thứ 7, nhưng năm 2025 đã có sự thăng hạn vượt bậc lên thẳng No.1 toàn cầu. Điều bất ngờ nhất của năm nay chính là thứ hạng tụt xa của Jisoo, Lisa và Jennie. Họ lần lượt xếp hạng 11, 22 và 46. Trong khi đó, năm ngoái Jisoo đứng top 2, Lisa đứng hạng 18, Jennie xếp thứ 32 Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Bên cạnh đó, trong top 100 còn có nhiều gương mặt đắt giá khác của làng giải trí châu Á như Điền Hi Vi, Bạch Lộc, Chu Tử Du, Nakamura Kazuha (LE SSERAFIM), Jang Wonyoung (IVE), NaNa...

Bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới khiến công chúng khắp nơi xôn xao mỗi dịp cuối năm (Nguồn: TC Candler)

1. Rosé

Sau nhiều năm giành được thứ hạng cao, cuối cùng Rosé (BLACKPINK) cũng trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới. Nữ idol sở hữu nét đẹp vạn người mê, cùng 3 thành viên còn lại của nhóm Hắc - Hường gây bão toàn cầu. Ảnh: TC Candler.

Năm ngoái Rosé chỉ đứng ở hạng 7. Năm nay, cô thăng hạng vượt trội lên vị trí số 1 toàn cầu. Ảnh: Instagram.

2. Sydney Sweeney

Đứng ở vị trí thứ 2 là nữ thần nước Mỹ Sydney Sweeney. Ảnh: TC Candler.

Người đẹp sinh năm 1997 hiện là sao nữ trẻ xu hướng và hot nhất nhì Hollywood. Cô nổi lên nhờ phim 18+ Euphoria, nữ diễn viên trẻ lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và ông lớn giải trí. Ảnh: Getty.

3. Pharita

Pharita – thành viên người Thái Lan của nhóm Babymonster - đứng ở hạng 3. Ảnh: TC Candler.

4. Andrea Brillantes

Nữ diễn viên Philippines có vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng Andrea Brillantes đứng vị trí thứ 4. Ảnh: TC Candler, Instagram.

5. Whitney Peak

Whitney Peak - nữ diễn viên gốc Uganda – Canada, sinh năm 2002 - "hạ cánh" ở vị trí thứ 5. Ảnh: TC Candler, Instagram.

6. Deva Cassel

Người mẫu, diễn viên Deva Cassel sinh năm 2004. Cô mang hai quốc tịch Ý và Pháp. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng – Monica Bellucci và Vincent Cassel Deva sớm được chú ý bởi nhan sắc nổi bật cùng khí chất thanh lịch. Ảnh: TC Candler, Instagram.

7. Becky

Nữ diễn viên Thái Lan Becky xếp hạng 7. Ảnh: TC Candler.

8. Karina

Trưởng nhóm aespa Karina đứng hạng 8. Karina sinh năm 2000, là trưởng nhóm aespa đình đám. Cô nổi tiếng là "nữ thần nhan sắc" vô thực, sắc sảo như AI, đồng thời có khả năng trình diễn xuất sắc. Ảnh: TC Candler, Nate.

9. SITALA

Năm nay, có đến 3 đại diện nhan sắc đến từ Thái Lan vào top 10 gương mặt đẹp nhất thế giới. Sau Pharita và Becky là nữ ca sĩ SITALA. Cô sinh năm 1996, từng là người mẫu dưới trướng công ty YGPlus và ra mắt trong nhóm nhạc H1-KEY. Ảnh: TC Candler, Instagram.

10. Dasha Taran

Dasha Taran năm nay 26 tuổi, là người mẫu Nga nhưng đang hoạt động tại Hàn Quốc. Năm ngoái, cô xếp vị trí thứ 6, nhưng năm nay lại tụt xuống hạng 10. Ảnh: TC Candler, Instagram.

Năm nay, Jisoo, Lisa và Jennie có thứ hạng thấp đến ngỡ ngàng. Cả 3 tụt dốc không phanh trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Nếu như năm ngoái Jisoo đứng hạng 2 thì năm nay cô "out" luôn khỏi top 10. Ảnh: TC Candler.

Lisa xếp thứ 22...