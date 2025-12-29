"Tóm dính" dàn GERDNANG: HIEUTHUHAI không hẹn hò mà tụ tập hội bạn, hoá ra "đêm kinh hoàng" của Vbiz xuất phát từ đây!

Chiều 28/12, dàn nghệ sĩ Việt gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Cẩm Ly, Puka, Lâm Vỹ Dạ, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO, NEGAV.... cùng dàn Anh Trai Say Hi đổ bộ fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm. Tại sự kiện, HIEUTHUHAI tỏ ra rất thoải mái, vui vẻ hưởng ứng 101 "tiểu phẩm" của Lê Dương Bảo Lâm. Nam rapper gửi lời cảm ơn dành cho đàn anh vì đã giúp đỡ, hỗ trợ mình khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Trong nhóm GERDNANG, Lê Dương Bảo Lâm còn rất thân thiết với NEGAV, cả hai xưng hô với nhau là "An - cô" vì từng hợp tác trong show truyền hình Hành Trình Rực Rỡ. Chính vì mối quan hệ thân thiết này, cả dàn GERDNANG đều có mặt, ở đến gần cuối chương trình để ủng hộ Lê Dương Bảo Lâm.

Sau khi rời địa điểm fan meeting, dàn GERDNANG bị "tóm dính" không ra về đơn lẻ mà cùng về một toà chung cư cao cấp tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Hội NEGAV, HIEUTHUHAI và HURRYKNG cùng vài thành viên trong ekip đi cùng một xe. Nhiều người bất ngờ HIEUTHUHAI hay HURRYKNG không dành ngày cuối tuần cuối cùng của năm để hẹn hò bạn gái mà ở bên cạnh hội bạn thân.

Các thành viên của GERDNANG có mặt đầy đủ tại fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm, sau đó về chung một căn chung cư (Nguồn: Đi soi sao đi)

HIEUTHUHAI nay khác rồi, Lê Dương Bảo Lâm "tiểu phẩm" gì anh cũng đáp lại được chứ không còn "hiền" như xưa (ảnh: Đi soi sao đi)

Cả dàn GERDNANG cùng về một căn hộ cao cấp ở Thủ Thiêm (ảnh: Đi soi sao đi)

HIEUTHUHAI nhanh chóng di chuyển vào bên trong cùng ekip và các thành viên hội bạn (ảnh: Đi soi sao đi)

Hoá ra, nguyên nhân khiến cả nhóm tụ họp lại là do cùng nhau livestream pha trò, giao lưu tạo nên "đêm kinh hoàng của Vbiz". Dàn NEGAV, HURRYKNG, MAMBO hào hứng "bắn rap", pha trò trêu ghẹo nhau và các đồng nghiệp Vbiz khiến người xem cười xỉu. Trong khi đó, HIEUTHUHAI chỉ xuất hiện chớp nhoáng sau đó biến mất trong sự ngỡ ngàng của hội bạn thân. Nhìn những khoảng khắc tự nhiên này, netizen mới hiểu lý do tại sao các thành viên GERDNANG gắn bó lâu đến như vậy, bởi lẽ họ cùng một vũ trụ năng lượng hài hước, nhí nhố.

Hoá ra lý do các anh trai chưa vội ra về là để livestream "quậy" như thế này (Nguồn: @embes của Negav)

HIEUTHUHAI xuất hiện sau khi dàn bạn thân giới thiệu cực hài hước (ảnh: Chụp màn hình)

Dàn rapper "tẽn tẽn" cực đáng yêu trên sóng livestream (ảnh: Chụp màn hình)

HIEUTHUHAI xuất hiện vài giây rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng (ảnh: Chụp màn hình)

GERDNANG được thành lập từ năm 2018 gồm 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Manbo, sau này có thêm Negav, REX, Kewtiie... Như những tổ đội khác, GERDANG luôn đồng hành, giúp đỡ nhau thỏa đam mê với âm nhạc. Sau một vài bài hát viral, GERDNANG trở nên nổi tiếng trong giới Underground. Và cho đến khi King of Rap xuất hiện, tổ đội GERDNANG dần "bước lên khỏi lòng đất". Thời gian gần đây, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav gây chú ý khi tham gia chung chương trình với các Anh Trai. Trong khi đó MANBO dồn sức để thi Rap Việt mùa 4 và nhận được nhiều lời khen sau màn lên sóng ở tập 2.

Negav từng chia sẻ về việc được "kết nạp": "Thật ra, tôi đã mất rất nhiều thời gian để được vô nhóm. Ấn tượng đầu tiên và cũng là sự trân trọng đầu tiên tôi dành cho mọi người là khi qua nhà Hiếu giả bộ thu bài mới thôi chứ làm gì có bài nào đâu mà thu, còn rủ cả Manbo và HURRKNG qua chơi nữa. Thấy mọi người đông đủ, tôi bắt đầu trình bày ý kiến là muốn xin vô GERDNANG. Không khí lúc đó mới thực là đi xin việc".