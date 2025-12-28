Fan meeting Lê Dương Bảo Lâm ngày 2: HIEUTHUHAI và dàn Anh trai bùng nổ visual, Trường Giang là "sít rịt"

Chiều 28/12, ngày 2 của sự kiện fan meeting Lê Dương Bảo Lâm diễn ra ở TP.HCM thu hút hàng nghìn khán giả đến dự. Sau D-1 bùng nổ, D-2 của sự kiện quy tụ loạt Anh trai như HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG, SơnK, Song Luân... và Trường Giang, Ngô Kiến Huy... Các nghệ sĩ đều hào hứng, vui vẻ hết mình khi tương tác, pha trò cùng Lê Dương Bảo Lâm để mang đến những tiếng cười cho khán giả.

Nổi bật nhất sự kiện là sự xuất hiện của tổ đội GERDNANG. HIEUTHUHAI ăn diện đơn giản nhưng visual sáng ngời ngời, anh lên sân khấu và thoải mái diễn loạt tiểu phẩm cùng "Thu Diễm". HIEUTHUHAI cũng bày tỏ sự biết ơn, cảm khích vì được Lê Dương Bảo Lâm giúp đỡ trong chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm.

HIEUTHUHAI xuất hiện cùng HURRYKNG khuấy đảo sự kiện vì visual 10 điểm

HIEUTHUHAI nay không còn "mầm non" như xưa mà sẵn sàng phối hợp với loạt tiểu phẩm của đàn anh

Dàn Anh trai Say Hi góp mặt tại fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm

Ngoài ra, Trường Giang, Ngô Kiến Huy cũng dành những lời khen có cánh cho sự chăm chỉ, hiếu thảo và cố gắng làm nghề của Lê Dương Bảo Lâm. Trong D-2 này, Trường Giang "sít rịt" không được công bố trước đó nhưng "đánh úp" bất ngờ.