Tối qua, concert Anh Trai Say Hi 2025 đã chính thức diễn ra trong không khí cuồng nhiệt, mang đến cho người hâm mộ một đêm âm nhạc bùng nổ với loạt tiết mục sôi động, sân khấu hoành tráng và sự góp mặt của đông đủ 30 Anh Trai mùa 2. Bên cạnh những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, một diễn biến hậu trường bất ngờ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau đêm diễn.

Cụ thể, 52Hz đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, kể lại trong lúc đang biểu diễn giữa concert, RiO đã vô tình làm rơi nhẫn cưới. Sự cố khiến nam nghệ sĩ lộ rõ vẻ bối rối, thậm chí còn rưng rưng vì sợ vợ buồn. 52Hz cho biết khi thấy chồng lo lắng như vật thì cô phải đi dỗ ngược chứ không nỡ mắng.

Theo cập nhật của 52Hz, nhẫn cưới cuối cùng đã được tìm thấy. Và từ thông cảm thì nữ ca sĩ chuyện qua chế độ "mắng" chồng. 52Hz còn cảnh cáo chồng: "Đi diễn concert tháo ra hết cho tôi". Câu chuyện của đôi vợ chồng Anh Trai - Em Xinh khiến dân mạng được phen cười no vì vừa lầy lội vừa dễ thương.

52Hz cho biết ông xã RiO đã làm rơi nhẫn cưới khi diễn concert Anh Trai Say Hi tối qua. Ảnh: FBNV

52Hz cho biết đã tìm được chiếc nhẫn và ngay lập tức bật chế độ "nóc nhà". Ảnh: FBNV

52Hz và RiO cưới hồi tháng 4 vừa qua sau 6 năm hẹn hò. Thời điểm cả hai tổ chức hôn lễ cũng trùng với lịch ghi hình ở Em Xinh Say Hi. Vì thế để hoàn thành phần nhạc của mình trong vòng đầu của Em Xinh, 52Hz đã thuê hẳn studio ở Hà Nội và Hải Phòng để làm nhạc và họp online liên tục với các chị em. Đến khi hôn lễ diễn ra, 52Hz đã đổ bệnh. Sau khi 52Hz kết thúc hành trình ở Em Xinh Say Hi thì RiO trở thành Anh Trai Say Hi mùa 2. Cũng vì vậy, 52Hz thường nói đùa sau đám cưới, cả hai chỉ biết hưởng tuần trăng mật ở phòng thu.

Cả hai liên tục tham gia Em Xinh cho đến Anh Trai, vì thế mà tuần trăng mật sau đám cưới vẫn "gia hạn" cho đến giờ. Ảnh: FBNV

52Hz và RiO đồng hành từ underground và dần tạo được chỗ đứng với khán giả đại chúng qua các bản hit như Đợi, Mê Cung Tình Yêu, Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau... Trên MXH, cả hai thường xuyên khoe ảnh tình tứ, đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, sân khấu âm nhạc. Trong một lần phỏng vấn với chúng tôi, 52Hz dành rất nhiều lời ngọt ngào cho người cộng sự thân thiết, cũng là người bạn đời tương lai của mình - RiO.

Nữ ca sĩ gen Z từng chia sẻ: "Tôi không chắn chắn được nếu tôi của năm ấy không gặp RiO thì tôi sẽ đi hướng nào. Có lẽ là không, vì việc tôi gặp RiO như một tín hiệu để theo đuổi âm nhạc. Tôi nghĩ nếu khi ấy không gặp thì chưa chắc tôi đã theo nhạc, có khi chỉ làm chơi chơi cho vui thôi. Nếu RiO không làm nhạc với tôi thì tôi sẽ làm một mình, không làm với ai cả".