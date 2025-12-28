Tháng 7/2025, Hoa hậu Nông Thúy Hằng tổ chức đám cưới với chồng Phó giám đốc tên Đình Hiếu tại quê nhà. Ngày vui của cặp đôi có sự tham gia của 2 bên gia đình, bạn bè. 5 tháng sau khi về chung một nhà, Hoa hậu Nông Thúy Hằng để lộ hình ảnh được cho là đang mang thai con đầu lòng.

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1999 mới đây đăng tải hình ảnh đồ dùng dành cho em bé mới sinh. Cô viết: "Tập 1 nên nó hồi hộp nó cũng hào hứng kiểu gì ấy. Không biết sắm cho vậy đủ chưa nữa".

Qua dòng chú thích này, cư dân mạng khẳng định Hoa hậu Nông Thúy Hằng đang xác nhận chuyện mang thai con đầu lòng. Thời điểm tổ chức đám cưới, người đẹp sinh năm 1999 cũng để lộ vòng 2 lùm lùm.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ hình ảnh chuẩn bị đồ dùng cho con đầu lòng. Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 1999 công khai khoảnh khắc để lộ bụng bầu vượt mặt trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong đám cưới được tổ chức vào tháng 7, cô đã để lộ vòng 2 lùm lùm. Nguồn: @d.d_bridal

Hoa hậu Nông Thuý Hằng lần đầu xác nhận đang có bạn trai vào đầu năm 2025. Khác với sự kín tiếng thường thấy ở nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt, cô không ngần ngại chia sẻ công khai, thoải mái giới thiệu cả hình ảnh lẫn danh tính của người yêu trước công chúng.

Thời điểm thông báo kết hôn, cô từng chia sẻ: "Hằng đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc đời: Hằng chuẩn bị lập gia đình và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Đây là một quyết định không dễ dàng.

Hằng vẫn luôn trân trọng từng cơ hội được đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc, được truyền cảm hứng bởi những con người tuyệt vời và lan toả giá trị tích cực đến cộng đồng. Hằng càng biết ơn khi hành trình của mình từng được mọi người yêu thương, tin tưởng và dõi theo".

Nông Thúy Hằng từng chia sẻ sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân vì thấy tình cảm đã chín muồi. Ảnh: FBNV

Chồng của Nông Thuý Hằng tên Đình Hiếu, hơn cô 8 tuổi. Anh không hoạt động nghệ thuật, hiện giữ vị trí Phó Giám đốc tại một công ty khoáng sản. Người đẹp 9x từng chia sẻ: "Giữa chúng tôi có nhiều sự đồng điệu. Anh tạo cho tôi cảm giác tin tưởng và an toàn. Tôi vui vì anh ủng hộ mọi thứ trong công việc".

Nông Thúy Hằng cho biết cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian trước khi quyết định công khai mối quan hệ. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Nông Thúy Hằng từng tiết lộ: "Tôi rất thích nói về tình sử nhưng nếu chia sẻ quá nhiều có lẽ sẽ không hay. Còn nếu để chia sẻ thì tôi đã có những mối quan hệ rất trong sáng, dựa trên sự yêu thương quý mến lẫn nhau".