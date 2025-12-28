Đạo diễn Quang Dũng lên tiếng về việc tuyển trợ lý không lương: "Đó là cuộc sống..."

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn, nhà biên kịch và sản xuất điện ảnh nổi tiếng. Anh là người đứng sau loạt bộ phim ăn khách như Đất rừng phương Nam, Tháng năm rực rỡ, Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu... Mới đây, anh gây xôn xao khi đăng bài tuyển trợ lý chuyên môn bán thời gian không lương. Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và được bàn luận rôm rả.

Tối 27/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chính thức lên tiếng về việc tuyển dụng trợ lý. Anh cho biết cảm thấy bình thường khi bài viết nhận về những ý kiến trái chiều do mỗi người có những quan điểm, góc nhìn riêng. Nguyễn Quang Dũng viết: "Mình đăng 1 post tuyển trợ lý. Xong đi làm việc, đi họp cả ngày, mở Facebook ra thấy có vẻ như là 1 đề tài tranh luận cũng dữ dội ghê.

Đầu tiên cảm ơn những người đã chia sẻ, thấu hiểu. Cảm ơn các đồng nghiệp, các bạn đã từng làm việc với mình viết bài giải thích dùm mình. Với những người không hiểu, kêu la… thì mình cũng thấy bình thường. Trong cuộc sống có nhiểu cái đối với người này thì có ý nghĩa, hữu ích… với người khác là vô nghĩa, phi lý… Đó là cuộc sống, mỗi người có 1 góc nhìn riêng, sẽ chọn điều mình muốn. Và chọn con đường mình đi cho mỗi giai đoạn".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng sau khi bài đăng tuyển trợ lý không lương được bàn tán rầm rộ. Ảnh: FBNV

Anh khẳng định thấy phản ứng của mọi người là bình thường vì mỗi người có những góc nhìn, quan điểm riêng. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nam đạo diễn còn chia sẻ từng lãnh lương là 500 đô (khoảng hơn 13 triệu đồng) khi đi quay phim trong 3-4 tháng, hậu kỳ phim khoảng 2 năm. Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Phim ĐA đầu tiên của mình, mình nhận lương biên kịch nhưng mà không có nhận lương đạo diễn.

Phim mình làm AD hợp tác với nước ngoài lần duy nhất trong đời lãnh lương 500usd quay trong 3-4 tháng, mình đi theo hậu kỳ tử VN, qua ThaiLan, Singapore khi kết thúc phim là 2 năm.

Lúc mình nhận làm AD phim đó vì phim đó quay từ Bắc vào Nam, lúc đó mình thích được đi xuyên Việt và vì phim đó là phim chiến tranh mà lúc đó mình được hãng phim TFS kêu làm phim chiến tranh, mình xin dời dự án mình làm đạo diễn để đi làm AD cho phim đó trước rồi về mới làm phim mình. Giờ mình đi ngủ, mai dạy sớm đi làm từ 5 sáng".

Trong bài đăng, Nguyễn Quang Dũng còn chia sẻ lại việc từng nhận lương 500 đô khi đi quay phim trong 3-4 tháng. Ảnh: FBNV

Câu chuyện tuyển trợ lý của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không chỉ nhận được sự quan tâm của netizen mà còn có cả sao Việt. Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh mới đây cũng lên tiếng chia sẻ về vấn đề này. Cô lên tiếng bênh vực nam đạo diễn, cho biết đó là thỏa thuận riêng của 2 cá nhân. Siêu mẫu Hà Anh cũng bày tỏ sự bức xúc khi có những netizen để lại những bình luận tiêu cực, xỉa xói tới đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ở trang cá nhân.

Cô cho hay: "Mình thấy đây là việc cá nhân - vì đây là tuyển trợ lý cá nhân, thứ hai, việc anh ấy là một người có nghề, ai theo anh ấy sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Học hỏi từ chính nghề chính ngạch là một điều rất quý giá, không phải cứ có tiền bỏ ra là có thể "đi học" được như vậy, nên bạn trẻ nào được nhận để thử sức thì quá tốt.

Còn việc mọi người bảo người ấy đi làm lấy tiền đâu để sống thì đó là lựa chọn của người ấy. Nếu thực sự phải lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền thì chắc chắn không nên lựa chọn cơ hội tương tự, còn nếu có thể thu xếp được làm thêm công việc khác ngoài thời gian đi làm cho công việc này thì có thể chịu khó sắp xếp.

Nói chung, đó là sắp xếp thoả thuận riêng của hai cá nhân một cách vui vẻ và tự nguyện trao đổi, chẳng ai ép và cũng không ai khiến mọi người vào mỉa mai người tuyển nào là bảo họ không đủ tài, đủ nổi. Anh không thấy họ tài, họ nổi là cảm nhận của cá nhân anh. Vào trang cá nhân của họ để xúc xiểm và "lo hộ" một người "vô hình", còn "quote" luật lao động để chứng tỏ mình hiểu biết thì thật... ba chấm".

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng bênh vực khi bài đăng tuyển trợ lý của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận ý kiến trái chiều.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1999. Nguyễn Quang Dũng là ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim trong vai trò đạo diễn như: Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ...

Không chỉ dừng lại ở vai trò đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng còn là nhà sản xuất đứng sau loạt tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng như Em là bà nội của anh, Em và Trịnh. Bên cạnh đó, anh cũng là gương mặt quen thuộc trên “ghế nóng” của nhiều chương trình truyền hình.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tốt nghiệp loại giỏi lớp Đạo diễn khóa 1 của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vào năm 2000. Ảnh: FBNV