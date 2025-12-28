Nam thần thanh xuân bị hủy hoại vì 1 scandal giờ khổ đến nỗi phải triệt sản, đi bốc vác nuôi 8 miệng ăn

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), nhắc đến ngôi sao lụi tàn danh tiếng vì bê bối chấn động, Trương Trí Hằng luôn được kể đến đầu tiên. Năm 2019, nam thần thanh xuân này bị bóc phốt "bắt cá 5 tay" ầm ĩ ngay sau khi tuyên bố đã kết hôn và lên chức cha. Scandal khiến Trương Trí Hằng hứng chỉ trích dữ dội, bị tẩy chay hoàn toàn khỏi ngành giải trí Hương Cảng.

Nam thần quốc dân biến thành tội đồ, bị cấm sóng chỉ trong 1 đêm

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, là ca sĩ và diễn viên tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh và Quan Trí Bân từng cùng nhau hoạt động trong nhóm nhạc Boy'Z (2003). Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai và tài năng, Boy'Z nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được người hâm mộ gọi là "Twins phiên bản nam". Một thời Boy'Z được xem là nhóm nhạc thanh xuân của thế hệ 8X-9X, cùng với Twins gồm 2 thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên.

Trương Trí Hằng (phải) và Quan Trí Bân từng là nam thần nổi tiếng đình đám ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: HK01.

Sau đó, Trương Trí Hằng lại cùng Trần Vỹ Đình và Dennis Mak lập thành nhóm nhạc có tên Sun Boy'Z. Thành công của 2 ban nhạc giúp danh tiếng của Trương Trí Hằng lên như diều gặp gió. Đến năm 2008, sau khi 2 ban nhạc giải tán, Trương Trí Hằng tách ra ca hát solo, đồng thời chuyển hướng sang đóng phim. Tuy nhiên, con đường hoạt động độc lập của Trương Trí Hằng không thuận lợi như người đồng đội Quan Trí Băng. Đặc biệt, sự nghiệp diễn xuất của anh vô cùng mờ nhạt, phim nào đóng chính cũng flop thảm hại.

Giữa lúc danh tiếng đang tụt dốc, thay vì nỗ lực vực dậy khiến khán giả nhớ mãi bằng 1 sản phẩm âm nhạc hay phim ảnh chất lượng, Trương Trí Hằng lại dính scandal tình ái "bắt cá 5 tay" vào năm 2019. Đáng chú ý, bê bối nổ ra chỉ vài tiếng sau khi nam ca sĩ này tuyên bố anh đã lên chức cha và đã cưới Âu Yến Văn - giáo viên mầm non.

Thời điểm đó, nhiều cô gái đã liên hoan tố cáo Trương Trí Hằng là kẻ bắt cá nhiều tay, lén lút ngoại tình sau lưng bạn gái. Không chỉ bội bạc, Trương Trí Hằng còn bị nhiều tình cũ tố vay mượn, nợ tiền nhưng không trả. Sau khi sự việc vỡ lở, danh tiếng của Trương Trí Hằng tiêu tan. Anh bị công ty quản lý đuổi cổ. Có lần khi đi trên phố, nam thần đình đám 1 thời còn bị mọi người chửi bới, phỉ nhổ gọi là "kẻ cặn bã".

Năm 2019, Trương Trí Hằng dính phốt tình ái rúng động. Ảnh: On.

Trương Trí Hằng công khai xin lỗi và hy vọng khán giả sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng không thành. Sự nghiệp của Trương Trí Hằng bị đóng băng vĩnh viễn ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc), không ai dám mời anh đóng phim, quay show thực tế và tham gia các sự kiện âm nhạc. Kể từ đó, cuộc đời của nam ca sĩ này cũng rơi xuống đáy vực.

Nam ca sĩ chấp tay, cúi đầu xin lỗi sau khi dính bê bối tình ái gạt tình gạt tiền phụ nữ nghiêm trọng, nhưng không được công chúng tha thứ. Ảnh: On.

Làm công nhân bốc vác đến tàn tạ để kiếm tiền trả nợ, nuôi vợ con

Sau khi gây ra bê bối, Trương Trí Hằng đối mặt với khoản đền bù thiệt hại nặng nề. Gánh nặng kinh tế với nam ca sĩ này càng nặng nề hơn khi vợ chồng anh tài chính không đảm bảo mà lại sinh đến 4 đứa con. Vì chăm sóc con cái, trong đó có 1 em bé bị tự kỷ, 2 người thân mắc ung thư và 2 chú cún cưng gặp vấn đề sức khỏe, vợ Trương Trí Hằng không thể ra ngoài làm việc.

Do đó, Trương Trí Hằng trở thành trụ cột chính. Để có tiền trả nợ và nuôi gia đình, anh chấp nhận dẹp bỏ sỉ diện, nhận làm nhiều công việc lao động tay chân như phục vụ quán ăn, phụ hồ, nhân viên dọn vệ sinh, phát tờ rơi hay bán hàng rong...

Hiện tại, Trương Trí Hằng đang làm công nhân bốc vác đồ cho 1 công ty logistics. Anh từng gây sốc khi cho biết 1 ngày phải leo thang bộ vận chuyển đến 40 chiếc tủ lạnh, với tổng trọng lượng 120 kg. Do kinh tế quá chật vật, Trương Trí Hằng chia sẻ anh đã đi triệt sản để không sinh thêm con từ năm 2023. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ. Anh thậm chí từng có ý định gửi các con tới viện phúc lợi vì chẳng còn đủ khả năng chống đỡ, nhưng đã từ bỏ vì không nỡ nhìn con thơ xa cha mẹ.

Hình ảnh Trương Trí Hằng đi làm công nhân bốc vác. Ảnh: HK01.

Nợ nần bủa vây, áp lực tài chính nuôi 1 nhà 8 người, lại thêm bươn chải ngoài đường suốt ngày khiến Trương Trí Hằng giờ tóc tai bạc phơ, ngoại hình tàn tạ và phát tướng đến mức không ai còn nhận ra anh từng là nam ca sĩ nổi tiếng năm nào.

Nợ nần bủa vây, áp lực tài chính nuôi 1 nhà 8 người bao gồm cả trẻ nhỏ và người già mắc bệnh nặng, lại thêm bươn chải ngoài đường suốt ngày khiến Trương Trí Hằng giờ tóc tai bạc phơ, ngoại hình tàn tạ và phát tướng đến mức không ai còn nhận ra anh từng là nam ca sĩ nổi tiếng năm nào.

Ngoại hình già nua, tàn tạ của Trương Trí Hằng hiện tại. Ảnh: HK01.

