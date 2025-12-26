Danh tính nữ diễn viên lộ clip thân mật với thiếu gia, bị bóc phốt làm "tiểu tam" ầm ĩ showbiz trong đêm Giáng sinh

Hạ Vũ Hòa đang là nữ diễn viên hot nhất theo nghĩa đen trong Giáng sinh năm nay tại Đài Loan (Trung Quốc). Sáng 25/12, các mặt báo giải trí hàng đầu tràn ngập video người đẹp này tán tỉnh, vuốt ve và ôm hôn thắm thiết 1 thiếu gia đã có vợ con. Khoảnh khắc này được ghi lại vào khoảng 1h sáng, ngày 12/11 tại hộp đêm ở khu Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc).

"Nhìn qua ai cũng tưởng đây là chuyện tình chớm nở ngọt ngào của 1 cặp trai tài - gái sắc. Thế nhưng, sự thật là người đàn ông kia đã có gia đình. Mạng xã hội của anh ta đăng toàn ảnh hạnh phúc bên vợ con, nhưng sau lưng ôm hôn mỹ nhân showbiz", tờ CTwant mỉa mai. Rất nhanh chóng, danh tính của Hạ Vũ Hòa - người bị bóc phốt làm "tiểu tam" ngay trong đêm Noel - đã được netizen "săn lùng", liên tục lọt top tìm kiếm trên MXH.

Showbiz Đài Loan (Trung Quốc) dậy sóng với video Hạ Vũ Hòa thân mật với thiếu gia đã có vợ con (Nguồn: Weibo)

Theo tờ Sohu, Hạ Vũ Hòa sinh năm 1993, là diễn viên kiêm người mẫu có tiếng ở giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cô vào showbiz từ năm 18 tuổi và gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp và gợi cảm.

Tên tuổi Hạ Vũ Hòa được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia đóng chính trong loạt phim truyền hình giờ vàng ăn khách như Phong Thủy Thế Gia, Của Hồi Môn, Thành Phố Đa Tình, Bác Sĩ Thực Tập, Một Nhà Đoàn Viên...

Trước khi bị dính tai tiếng nghi làm kẻ thứ 3, Hạ Vũ Hòa từng có chuyện tình đáng ngưỡng mộ kéo dài 6 năm với ca sĩ, diễn viên GINO (Thái Đông Vĩ). Tuy nhiên, cặp sao đã chia tay vào năm 2023. Kể từ đó, Hạ Vũ Hòa trượt dài trong các mối quan hệ tình cảm thoáng qua, trở thành khách quen của các quán bar. Điều này khiến cô ngày càng mất điểm trong mắt công chúng.

Hạ Vũ Hòa vào showbiz từ năm 18 tuổi, đóng chính trong nhiều phim truyền hình giờ vàng ăn khách. Ảnh: Instagram.

Cô có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Ảnh: Instagram.

Tờ China Times cho biết Hạ Vũ Hòa nghiện rượu nặng và mỗi khi uống say cô đều có hành vi mất kiểm soát. Hồi tháng 4, người đẹp 9X từng tiệc tùng say khướt với "Hoàng tử tình ca" Lý Khánh Kiệt (52 tuổi). Trên phố, cô đã bị quay lại cảnh chủ động ôm hôn Lý Khánh Kiệt.

Hình ảnh này từng gây bàn tán lớn trong dư luận, nhưng do cả hai ngôi sao vẫn độc thân vào thời điểm đó nên không gây ra drama gì lớn. Trước nghi vấn hẹn hò Lý Khánh Kiệt, Hạ Vũ Hòa phủ nhận, bày tỏ sự hối hận vì đã có hành vi không đúng mực với đàn anh khi say xỉn. Nữ diễn viên hứa cai rượu, không đụng đến cồn thêm lần nào nữa.

Hạ Vũ Hòa thường xuyên gặp rắc rối vì hành xử mất kiểm soát khi uống rượu say. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, Hạ Vũ Hòa nói được nhưng không làm được. Cô vẫn ngựa quen đường cũ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Đỉnh điểm là vụ bị "bóc phốt" làm tiểu tam đầy ê chề ngay trong Giáng sinh. Người đàn ông thân mật với Hạ Vũ Hòa là người thừa kế đời thứ 3 của 1 gia tộc giàu có, từng đi du học nước ngoài, có rất nhiều bạn bè là người nổi tiếng. Hiện, danh tính thiếu gia có vợ con lộ clip ngoại tình với Hạ Vũ Hòa chưa được công khai.

Sau khi đoạn video "nóng mắt" của Hạ Vũ Hòa và thiếu gia nói trên lan truyền, 2 nhân vật chính đã bị công chúng chỉ trích dữ dội. Trong đó, Hạ Vũ Hòa bị công kích có mối quan hệ bất chính với đàn ông đã có vợ con, làm "tiểu tam" phá hoại cuộc hôn nhân của người khác.

Trước làn sóng tẩy chay của dư luận, Hạ Vũ Hòa đã lên tiếng xin lỗi, khằng định cô không phải "kẻ thứ ba", không có mối quan hệ tình ái với thiếu gia đã có vợ con kia. Hạ Vũ Hòa chia sẻ cô và vị thiếu gia là khách mời trong bữa tiệc của bạn chung. Cả hai đã uống rất nhiều rượu vào đêm qua và có hành động không phù hợp. Người đẹp cho biết cô đã nhận thức được hành vi sai lầm lúc say xỉn của mình và gửi lời xin lỗi đến tất cả những người có liên quan.

"Tôi chân thành xin lỗi tất cả người bị ảnh hưởng, tổn thương tiêu cực vì sự việc lần này. Tôi khẳng định từ trước đến nay, tôi luôn tôn trọng giá trị của hôn nhân và gia đình. Tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, hành xử thận trọng để tránh xảy ra tình huống khiến mọi người hiểu lầm thêm 1 lần nào nữa", Hạ Vũ Hòa viết trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi vì có hành động thân mật vượt quá ranh giới chuẩn mực với đàn ông đã có vợ. Ảnh: Instagram.

Danh tính thiếu gia ôm hôn thân mật Hạ Vũ Hòa vẫn chưa được công bố. Ảnh: CTwant.

Theo nguồn tin trong showbiz, mẹ của Hạ Vũ Hòa đã nổi điên mắng chửi con gái không ngớt sau khi clip thân mật của cô với đàn ông có vợ xuất hiện lan tràn trên mặt báo và MXH. Gia đình Hạ Vũ Hòa cảm thấy mất mặt với lối sống ăn chơi buông thả, phóng túng của nữ diễn viên. Mẹ Hà Vũ Hòa chỉ hy vọng con gái bỏ rượu chè, giữ gìn hình ảnh để có thể tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí.

Mẹ Hạ Vũ Hòa bất lực với lối sống buông thả, phóng túng của con gái. Ảnh: Yahoo Taiwan.

Nguồn: CTwant, Sohu, China Times