Ngày 25/12, tờ Sohu đưa tin showbiz Trung Quốc đón nhận tin vui ngày Noel khi "nữ thần không tuổi" Kim Sa thông báo được bạn trai Tôn Thừa Tiêu cầu hôn. Theo đó, trong chuyến du lịch tới Iceland, Tôn Thừa Tiêu quỳ gối cầu hôn bạn gái hơn 19 tuổi bên bãi biển. Kim Sa đã tiến đến hôn bạn trai, gật đầu đồng ý đính ước với tình trẻ sau 3 năm hẹn hò.

Kim Sa được cầu hôn ở Iceland

Nữ ca sĩ đình đám đã nhận lời cầu hôn của Tôn Thừa Tiêu. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho lựa chọn hôn nhân này Kim Sa. Vào cuối tháng 8 vừa qua, Tôn Thừa Tiêu bị bắt gặp đưa 1 cô gái trẻ đẹp, gợi cảm đi bar tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Theo nguồn tin, Tôn Thừa Tiêu nắm tay, liên tục có những cử chỉ thân mật với cô gái kia. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền khắp MXH, làm dấy lên nghi vấn Kim Sa bị tình trẻ "cắm sừng".

Trước ồn ào đời tư, Kim Sa đăng đàn phủ nhận việc bạn trai Tôn Thừa Tiêu lén lút "tìm vui" bên gái lạ sau lưng cô. Trong khi đó, Tôn Thừa Tiêu lại khẳng định anh chỉ yêu duy nhất Kim Sa. Tuy nhiên, với những hình ảnh rõ mặt mồn một của bạn trai trong bar, cư dân mạng cho rằng Kim Sa chỉ đang cố bác bỏ, bảo vệ Tôn Thừa Tiêu để giữ thể diện cho mình. Nhiều netizen từng xót xa thay cho nữ ca sĩ hàng đầu khi cô yêu nhầm người, tình duyên lận đận. Cho nên, việc Kim Sa bỏ qua việc Tôn Thừa Tiêu dắt gái lạ đi bar, nhận lời cầu hôn của anh gây bất ngờ cho nhiều người.

Tôn Thừa Tiêu bị "tóm gọn" tay trong tay, thân mật với 1 mỹ nữ lạ mặt trong bar vào cuối tháng 8. Anh bị nghi phản bội bạn gái minh tinh. Ảnh: Weibo.

Chưa kể, tại showbiz Trung Quốc, Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu được ví có mối tình "mẹ - con". Nhiều người ngưỡng mộ cả 2 vượt qua khoảng cách thế hệ và những lời dị nghị để ở bên nhau. Song chuyện tình của họ cũng vướng không ít tranh cãi.

Theo đó, Tôn Thừa Tiêu thường xuyên bị chê không ra dáng đàn ông, luôn thể hiện trạng thái rụt rè và ngốc nghếch mỗi khi ở bên Kim Sa. Thậm chí, nữ diễn viên Chu Đan từng nhận xét Kim Sa trông như bảo mẫu của Tôn Thừa Tiêu khi vừa phải chăm lo ăn mặc và sinh hoạt phí, vừa phải dạy nam diễn viên này cách ứng xử trước công chúng.

Sự lệ thuộc của nam diễn viên sinh năm 2000 vào Kim Sa khiến công chúng hoài nghi anh lợi dụng bạn gái. Bên cạnh đó, sự nghiệp của Tôn Thừa Tiêu không có bước phát triển nào. Tôn Thừa Tiêu được Kim Sa giới thiệu, đưa đi tham gia nhiều sự kiện và show giải trí lớn ở showbiz. Tuy nhiên, anh không thể bật lên, vẫn là nghệ sĩ vô danh sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

Tôn Thừa Tiêu không ít lần bị chê không xứng với Kim Sa. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, 1 nguồn tin trong showbiz Trung Quốc cho biết Kim Sa đã ngồi đàm phán hợp đồng tiền hôn nhân với Tôn Thừa Tiêu ngay sau khi nhận lời cầu hôn. Người đẹp đã bày tỏ mong muốn tách bạch rõ ràng tài sản cá nhân có được trước hôn nhân 1 cách rõ ràng. Hợp đồng tiền hôn nhân này sau khi có được sự đồng thuận của 2 bên sẽ được luật sư mang đi công chứng. Trước đề nghị của Kim Sa, Tôn Thừa Tiêu đã gật đầu đồng ý.

Việc Kim Sa đề nghị Tôn Thừa Tiêu ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi lên kế hoạch cho hôn lễ gây bàn tán. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với động thái của nữ nghệ sĩ hàng đầu. Do giữa Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu có sự chênh lệch thu nhập rất lớn, việc người đẹp sinh năm 1981 buộc tình trẻ phân chia rõ ràng tài sản trước và sau hôn nhân được xem là cách cô bảo vệ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Nếu không tách bạch rõ ràng, chẳng may hôn nhân tan vỡ, Kim Sa sẽ mất không ít tài sản khi ra tòa ly dị.



Kim Sa đã đàm phán hợp đồng tiền hôn nhân với Tôn Thừa Tiêu. Ảnh: 163.

Kim Sa công khai hẹn hò Tôn Thừa Tiêu trên chương trình thực tế Viva La Romance vào năm 2022. Kim Sa cho biết thời điểm cô đưa Tôn Thừa Tiêu ra mắt gia đình và bạn bè thân thiết, mọi người đều bất ngờ, lo lắng cuộc tình này sẽ không đi đến đâu. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ theo thời gian cũng dần được chấp nhận, ủng hộ. Theo Kim Sa, bạn bè đều ghen tỵ khi cô quen được 1 "hồng hài nhi" đẹp trai, hiền lành và chu đáo. Kim Sa khẳng định Tôn Thừa Tiêu là "người chồng lý tưởng" trong lòng cô.

Mối tình lệch tuổi của Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu gây tranh luận trái chiều. Ảnh: Weibo.

Kim Sa là ca sĩ, diễn viên hàng đầu showbiz Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "nữ thần không tuổi" với gương mặt thuần khiết, trẻ trung như bị thời gian bỏ quên. Kim Sa từng tham gia các tác phẩm như Thần Thoại (bản truyền hình), Nữ Thân Của Hoàng Đế, Chanh Vàng, Thám Tử Đường Lang, Ngọa Hổ Tàng Long 2... Năm 2020, cô góp mặt trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Trong khi đó, Tôn Thừa Tiêu sinh năm 2000, hoàn toàn mờ nhạt ở Cbiz.

Nguồn: Weibo, Sohu