Đỗ Mỹ Linh thất vọng về chồng chủ tịch?

Kể từ khi lấy chồng, Đỗ Mỹ Linh sống kín tiếng hơn. Thế nên mỗi khi nàng hậu xuất hiện hay có động thái trên mạng xã hội đều thu hút sự quan tâm của công chúng. Đơn cử như mới đây, Đỗ Mỹ Linh đăng tải hình ảnh trong chuyến du lịch Trung Quốc, khoe visual tươi tắn giữa khung cảnh đô thị rực rỡ ánh đèn về đêm.

Trong bức hình được đăng tải, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với phong cách giản dị nhưng thanh lịch. Gương mặt trang điểm nhẹ, làn da mịn màng cùng thần thái thoải mái giúp cô nổi bật giữa không gian đông đúc. Dù chỉ là khoảnh khắc chụp nhanh trên phố, nhan sắc của nàng hậu vẫn toát lên sự nền nã, nhẹ nhàng.

Đỗ Mỹ Linh "xả kho" hình ảnh trong chuyến du lịch Trung Quốc. Ảnh: Instagram nhân vật

Điểm khiến cư dân mạng thích thú hơn cả lại nằm ở dòng trạng thái đi kèm. Không khen ảnh, không dành lời có cánh cho người chụp, Đỗ Mỹ Linh thẳng thắn góp ý rằng: "Nháy chụp xấu ghê", đi kèm là icon thể hiện thái độ rõ. Dù không nhắc đích danh, nhưng ai cũng hiểu đây là màn trách yêu quen thuộc của nàng hậu dành cho ông xã chủ tịch.

Được biết, chuyến du lịch này Đỗ Mỹ Linh đi cùng chồng, thế này người đứng sau bộ ảnh check-in này không ai khác là doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Và người khiến Đỗ Mỹ Linh thẳng thắn tỏ thái độ không hài lòng cũng chỉ có chủ tịch CLB Hà Nội mà thôi.

Dù ngoài miệng chê ảnh chụp chưa đẹp nhưng nàng hậu vẫn vui vẻ đăng tải lên mạng xã hội, khoe trọn khoảnh khắc du lịch cùng chồng. Chính sự đối lập này lại khiến người xem bật cười, bởi phía sau lời góp ý thẳng thắn là không khí thoải mái, ngọt ngào và dễ thương của đôi vợ chồng.

Đỗ Mỹ Linh dù thể hiện sự thất vọng trước khả năng chụp ảnh của chồng nhưng vẫn đăng ảnh bình thường, khiến dân mạng không khỏi bật cười. Ảnh: Instagram nhân vật

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 , Đỗ Mỹ Linh luôn được nhắc đến như một trong những nàng hậu giữ hình ảnh sạch và kín tiếng nhất showbiz Việt. Trong suốt nhiều năm hoạt động, cô gần như không dính vào ồn ào hay thị phi, thay vào đó chọn hướng đi nhẹ nhàng và bền vững: làm MC, tham gia các hoạt động thiện nguyện và từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World .

Năm 2022, người đẹp Hà thành lên xe hoa với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, con trai của bầu Hiển, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T. Chồng của Mỹ Linh sinh năm 1995, được xem là một trong những "thiếu gia vàng" của giới doanh nhân trẻ. Sau đám cưới xa hoa bậc nhất năm đó, nàng hậu gần như rút khỏi ánh đèn showbiz để toàn tâm vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Đến năm 2023, Đỗ Mỹ Linh hạ sinh con gái đầu lòng - bé Tuệ An (Titi). Kể từ khi làm mẹ, cô thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống êm đềm, viên mãn bên chồng. Trong mắt nàng hậu, Đỗ Vinh Quang là người tình cảm, tâm lý và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang kết hôn vào năm 2022 sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Ảnh: FBNV

Cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ của nàng hậu Hà thành. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục vướng nghi vấn mang thai lần hai. Dù nàng hậu vẫn giữ thái độ im lặng, loạt khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng lại ngày càng làm cộng đồng mạng thêm bán tín bán nghi.

Nghi vấn bắt đầu dấy lên từ lần Đỗ Mỹ Linh dự đám cưới của Đỗ Thị Hà. Trong đoạn clip được ghi lại, bà xã của chủ tịch Đỗ Vinh Quang chọn váy trắng dáng suông tạo cảm giác vòng hai có phần tròn trịa hơn thường ngày. Đặc biệt, nàng hậu còn đi giày bệt thay vì giày cao gót - chi tiết khiến netizen càng thêm nghi ngờ. Nhiều bình luận cho rằng đây là "dấu hiệu các mẹ bầu chính hiệu".

Lộ diện trong sinh nhật của bố chồng hồi khoảng giữa tháng 11, Đỗ Mỹ Linh diện chiếc váy trắng, để lộ vòng hai có phần lùm lùm, vóc dáng tròn trịa hơn hẳn trước đây. Chi tiết này khiến nghi vấn cô mang thai lần hai tiếp tục lan rộng.