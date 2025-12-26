Đạo diễn Nhu Đặng là một trong những “gương mặt vàng” được đông đảo nghệ sĩ hàng đầu showbiz tin tưởng, sẵn sàng giao trọn sản phẩm để anh thỏa sức sáng tạo. Anh chính là người đứng sau thành công của hàng loạt MV đình đám như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Anh Ơi Ở Lại, Đi Đu Đưa Đi, Duyên Âm, Bao Giờ Lấy Chồng…

Mới đây, đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ hình ảnh cầu hôn bạn gái thành công tại Hàn Quốc. Anh vui mừng viết: "Và cô ấy say yes. Dưới nhiệt độ -11 độ C, trên núi tuyết phủ trắng. Lạnh quýnh người nên vừa đeo nhẫn vừa run. Quan trọng bắt được người về rồi".

Dưới phần bình luận, dàn sao Việt là Hoà Minzy, Tóc Tiên, Quang Đăng… đã gửi lời chúc mừng tới Nhu Đặng. Được biết bạn gái của Nhu Đặng tên Hoài Phương, là người mẫu và diễn viên. Cô có vẻ ngoài xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng.

Diễn viên Nhu Đặng cầu hôn bạn gái ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Dàn sao Việt là Hoà Minzy, Tóc Tiên, Quang Đăng… đã gửi lời chúc mừng tới Nhu Đặng. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, đạo diễn này thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn gái. Ảnh: FBNV

Bạn gái Nhu Đặng tên Hoài Phương, là người mẫu và diễn viên. Ảnh: FBNV

Cô có vẻ ngoài xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng. Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 4/2024, diễn viên Trúc Anh bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò nam đạo diễn Nhu Đặng. Nguyên do vì anh đăng tải hình ảnh ôm ấp thân thiết Trúc Anh trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nam đạo diễn còn đính kèm chia sẻ đầy ẩn ý: "Nobita và Shizuka". Là người vốn kín tiếng chuyện riêng tư nên Trúc Anh ngày càng được quan tâm sau tin đồn tình cảm.

Tuy nhiên vào ngày 3/3, Trúc Anh khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải hình ảnh chúc mừng Salim lên xe hoa và tiết lộ đang độc thân. "Cô ta sắp đám cưới mà tôi vẫn chưa có người yêu", cô viết. Qua dòng trạng thái này, netizen cho rằng cô và bạn trai đạo diễn đã đường ai nấy đi.

Nhu Đặng từng vướng nghi vấn hẹn hò với Trúc Anh khoảng 4 năm. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2025, nữ diễn viên 9x xác nhận đang độc thân. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nhu Đặng sinh năm 1991 tại Hà Nội và xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh từng theo học tại trường Đại học Kiến Trúc. Từ năm thứ hai đại học, nam đạo diễn đã dần tìm hiểu cũng như tham gia các hoạt động làm phim hay quay phóng sự.

Đạo diễn Nhu Đặng xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: FBNV