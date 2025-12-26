Đạo diễn Nhu Đặng là một trong những “gương mặt vàng” được đông đảo nghệ sĩ hàng đầu showbiz tin tưởng, sẵn sàng giao trọn sản phẩm để anh thỏa sức sáng tạo. Anh chính là người đứng sau thành công của hàng loạt MV đình đám như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Anh Ơi Ở Lại, Đi Đu Đưa Đi, Duyên Âm, Bao Giờ Lấy Chồng…
Mới đây, đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ hình ảnh cầu hôn bạn gái thành công tại Hàn Quốc. Anh vui mừng viết: "Và cô ấy say yes. Dưới nhiệt độ -11 độ C, trên núi tuyết phủ trắng. Lạnh quýnh người nên vừa đeo nhẫn vừa run. Quan trọng bắt được người về rồi".
Dưới phần bình luận, dàn sao Việt là Hoà Minzy, Tóc Tiên, Quang Đăng… đã gửi lời chúc mừng tới Nhu Đặng. Được biết bạn gái của Nhu Đặng tên Hoài Phương, là người mẫu và diễn viên. Cô có vẻ ngoài xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng.
Vào cuối tháng 4/2024, diễn viên Trúc Anh bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò nam đạo diễn Nhu Đặng. Nguyên do vì anh đăng tải hình ảnh ôm ấp thân thiết Trúc Anh trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nam đạo diễn còn đính kèm chia sẻ đầy ẩn ý: "Nobita và Shizuka". Là người vốn kín tiếng chuyện riêng tư nên Trúc Anh ngày càng được quan tâm sau tin đồn tình cảm.
Tuy nhiên vào ngày 3/3, Trúc Anh khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải hình ảnh chúc mừng Salim lên xe hoa và tiết lộ đang độc thân. "Cô ta sắp đám cưới mà tôi vẫn chưa có người yêu", cô viết. Qua dòng trạng thái này, netizen cho rằng cô và bạn trai đạo diễn đã đường ai nấy đi.
Đạo diễn Nhu Đặng sinh năm 1991 tại Hà Nội và xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh từng theo học tại trường Đại học Kiến Trúc. Từ năm thứ hai đại học, nam đạo diễn đã dần tìm hiểu cũng như tham gia các hoạt động làm phim hay quay phóng sự.