Sau hơn 15 năm bước chân vào showbiz, Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiên tổ chức fan meeting quy tụ hàng nghìn khán giả đến tham dự. D-1 của fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm còn gây chú ý khi thu hút dàn sao khủng như Trấn Thành, Tiến Luật, Sam, Khả Như, Hưng Nguyễn, Nguyễn Anh Tú, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng, Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Quốc Anh, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi.... Các nghệ sĩ thi nhau pha trò, "quăng miếng" tạo nên buổi giao lưu đa dạng màu sắc, đủ cung bậc cảm xúc. Theo ghi nhận của chúng tôi, các chổ ngồi trong ngày đầu fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm đa phần được lấp đầy.

Trong đó, sự xuất hiện của Trấn Thành gây chú ý hơn cả. Nam MC cho biết dù rất bận rộn với công việc nhưng vẫn tranh thủ xuất hiện vì lời mời của Lê Dương Bảo Lâm. Trước mặt khán giả, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận đã từng bị Trấn Thành trách mắng, "nói nặng" rất nhiều lần nhưng anh không giận mà xem đó như động lực để phát triển hơn nữa.

Trong lần lộ diện này, Trấn Thành gây chú ý vì ngoại hình thon gọn, lấy lại phong độ hơn hẳn so với những khoảnh khắc trong Running Man Việt Nam. Khi được hỏi về những bức ảnh lộ "bé mỡ", hệt như "ông già Noel", thì Trấn Thành cho biết những chương trình đó đã quay cách đây 2-3 tháng nên mới có ngoại hình thế kia. Nam MC còn tiết lộ lý do gấp rút giảm cân là vì bị khán giả góp ý nhiều quá nên cũng ý thức được việc phải thay đổi.

Trấn Thành lên tiếng về những bức ảnh tăng cân gây sốt MXH

2 lần lộ body như "ông già Noel" của Trấn Thành khiến khán giả cười xỉu (ảnh: FBNV)

Tại sự kiện, dàn mỹ nhân như Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Bảo Anh, Sam... cũng có những màn đọ sắc ấn tượng. Dù chỉ ăn diện giản dị nhưng ai cũng để lại dấu ấn, "phát sáng" theo cách riêng trên sân khấu. Tuy nhiên, tâm điểm trong dàn khách mời nữ của fan meeting hôm nay phải kể đến sự góp mặt của "hiện tượng mạng xã hội" Hân Nguyễn. Chẳng cần trang điểm cầu kì, chỉ xuất hiện bới bộ đồ bộ, mặt mộc nhưng Hân Nguyễn khiến khán giả bật cười vì những câu nói duyên dáng, biểu cảm hài hước và "tiểu phẩm" với Lê Dương Bảo Lâm.

Tiểu Vy - Kỳ Duyên diễn lại phân đoạn hot trong phim Bộ Tứ Báo Thủ, Bảo Anh khoe visual nét căng

Tiểu Vy và Kỳ Duyên tái hiện lại phân đoạn hot trong phim Bộ Tứ Báo Thủ

Bảo Anh khoe hình thể gợi cảm khi trình diễn tiết mục sôi động

Nhân vật hot hòn họt xuất hiện tại fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm là "hiện tượng" Hân Nguyễn