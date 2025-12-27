Làng giải trí Hàn Quốc năm 2025: Một năm đầy niềm vui, bê bối và đau lòng

(Ảnh: Xportsnews)

Ngành giải trí Hàn Quốc luôn vận động nhanh chóng, nhưng năm nay lại đặc biệt hỗn loạn. Trên mạng xã hội và các diễn đàn văn hóa đại chúng, khán giả đã chứng kiến các ngôi sao trải qua những bước ngoặt kịch tính trong cuộc sống cá nhân, pha trộn giữa niềm vui, nỗi buồn, tranh cãi và hoài niệm.

Nhìn lại một năm 2025, với làng giải trí xứ Kim Chi, đây được coi là một năm đầy trớ trêu, tranh luận và mất mát, thu hút những phản ứng mạnh mẽ của công chúng cả trên mạng và ngoài đời thực.

Những đám cưới gây bất ngờ cho ngành công nghiệp giải trí - từ tái hôn đến những người đàn ông độc thân lâu năm quyết định chuyển sang trang mới

(Từ trái sang phải) Lee Sang-min, Kim Jong-kook, Jung Woo-sung, Kim Woo-bin và Shin Min-a. (Ảnh: Xportsnews/AM Entertainment)

Một trong những câu chuyện lớn nhất của năm 2025 là làn sóng đám cưới của người nổi tiếng của Hàn Quốc - các ngôi sao tái hôn sau ly hôn và những người đàn ông độc thân lâu năm cuối cùng cũng quyết định tiến tới với hôn nhân. MC truyền hình Lee Sang-min tiết lộ vào tháng 4 rằng anh đã đăng ký kết hôn lần nữa, trong khi diễn viên hài Kim Jun-ho kết hôn với nữ nghệ sĩ Kim Ji-min vào ngày 13 tháng 7. Nghệ sĩ kỳ cựu Kim Byung-man kết hôn với người bạn đời lâu năm của mình vào ngày 20 tháng 9, người hâm mộ biết được rằng cặp đôi đã có hai con.

Cựu thành viên nhóm Sechs Kies, Eun Ji-won, cũng thông báo tái hôn vào tháng 10. Cô đã kết hôn lần nữa sau 13 năm.

Một số ngôi sao nổi tiếng vì thích đời sống độc thân cũng đã lên đường làm đám cưới. Kim Jong-min kết hôn vào ngày 20 tháng 4, và ca sĩ Kim Jong-kook gây bất ngờ cho ngành giải trí với thông báo kết hôn vào ngày 5 tháng 9. Phát thanh viên Yoon Jung-soo kết hôn với cựu phóng viên Won Jin-seo vào ngày 30 tháng 11. Nam diễn viên Jung Woo-sung, người từng gây tranh cãi năm ngoái về thông tin có con ngoài giá thú, đã kết hôn với bạn gái lâu năm của mình vào ngày 5 tháng 8, làm dấy lên nhiều lời bàn tán trên mạng.

Các cặp đôi gắn bó lâu năm cũng đã đưa mối quan hệ của họ lên lễ đường. Nam diễn viên Lee Jang-woo và Cho Hye-won kết hôn vào ngày 23 tháng 11 sau 8 năm hẹn hò, trong khi các diễn viên On Joo-wan và Bang Min-ah tổ chức lễ cưới riêng tư tại Bali vào ngày 29 tháng 11. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất vừa diễn ra vào ngày 20 tháng 12, khi cặp đôi ngôi sao Shin Min-a và Kim Woo-bin kết hôn sau 10 năm yêu nhau.

(Từ trái sang phải) Lee Soo và Lyn, Hong Jin-kyung, Clara và Jung Sung-il. (Ảnh: Xportsnews)

Những cuộc ly hôn nhắc nhở người hâm mộ: Không phải chuyện tình nào cũng kéo dài mãi mãi

Trong khi một số người ăn mừng khởi đầu mới, những người khác lại thông báo chia tay. Nữ diễn viên Lee Si-young tiết lộ vào tháng 3 rằng cô đã ly hôn chồng sau 8 năm chung sống. Ca sĩ Lyn và Lee Soo kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm vào tháng 8, và diễn viên hài Hong Jin-kyung kết thúc cuộc hôn nhân 22 năm, khiến nhiều người bất ngờ.

Vào mùa Thu, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đón nhận trhêm nhiều tin tức ly hôn. Các diễn viên Clara và Jung Sung-il lần lượt kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 6 và 9 năm. Vào tháng 11, nam diễn viên Go Won-hee tiết lộ đã ly thân sau 3 năm, mặc dù chưa bao giờ chính thức đăng ký kết hôn.

Những sự kiện chào đón con cái mang đến niềm vui và cả những tranh cãi

(Từ trái sang) Eric, Lee Ha-nee, Kim Min-hee, Hong Sang-soo và Lee Si-young. (Ảnh: Xportsnews)

Một số cặp đôi nổi tiếng của ngành giải trí Hàn Quốc trong năm 2025 đã chào đón những đứa trẻ của mình, đánh dấu những chương mới đầy hy vọng trong cuộc sống. Ca sĩ Eric và diễn viên Na Hye-mi chào đón con trai thứ hai vào ngày 19 tháng 3, trong khi ca sĩ Sơn Bi và cựu vận động viên trượt băng tốc độ Olympic Lee Kyu-hyuk trở thành cha mẹ của một bé gái vào ngày 11 tháng 4. Diễn viên Lee Ha-nee chào đón con gái thứ hai vào ngày 24 tháng 8.

Nhưng không phải mọi thông báo sinh con đều được đón nhận nồng nhiệt. Đạo diễn Hong Sang-soo và diễn viên Kim Min-hee, với mối quan hệ của họ bắt đầu từ một cuộc ngoại tình, được cho là đã chào đón một cậu con trai vào tháng 3. Thông tin này đã gây ra những phản ứng trái chiều. Diễn viên Lee Si-young, sau khi ly hôn, đã mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm mà không có sự đồng ý của chồng cũ và sinh con gái thứ hai vào tháng 11, làm dấy lên cuộc tranh luận về đạo đức và pháp lý. Vào tháng 12, thí sinh Seo Min-jae của chương trình "Heart Signal 3" đã sinh con sau những tranh cãi xung quanh vấn đề cha ruột của đứa trẻ.

Những câu chuyện này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên các cộng đồng mạng xã hội Hàn Quốc, phản ánh sự thay đổi thái độ đối với gia đình, các mối quan hệ và đạo đức trong giới khán giả trẻ thuộc thế hệ "MZ" – những người ở độ tuổi 20 và 30.

Một năm đầy mất mát – những lời tạm biệt khiến người dân Hàn Quốc đau buồn

(Từ trái sang) Từ Hy Viên và DJ Koo, Wheesung, Jeon Yu-seong và Lee Soon-jae. (Ảnh: Xportsnews)

Năm nay, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc cũng đón nhận một loạt những cái chết đau lòng khiến người hâm mộ thương tiếc những biểu tượng văn hóa qua nhiều thế hệ.

DJ Koo, thành viên của nhóm nhạc dance huyền thoại Clon, đã mất vợ - nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên. Cả hai đã tái ngộ sau 20 năm nhưng vào ngày 2 tháng 2, do biến chứng viêm phổi trong chuyến đi gia đình đến Nhật Bản, Từ Hy Viên đã qua đời ở tuổi 48. Sự xuất hiện sau đó của Koo tại mộ vợ, với vẻ ngoài gầy gò và đau buồn, đã thu hút sự cảm thông rộng rãi từ người hâm mộ và công chúng.

Những ngôi sao trẻ của Hàn Quốc cũng qua đời đột ngột. Nữ diễn viên Kim Sae-ron qua đời vào ngày 6 tháng 2 ở tuổi 25, sau đó gia đình cô đưa ra những cáo buộc về nam diễn viên Kim Soo-hyun. Ca sĩ Wheesung qua đời tại nhà vào ngày 10 tháng 3, và YouTuber nổi tiếng Daedoseogwan (Na Dong-hyun) được tìm thấy đã chết vào ngày 6 tháng 9, gây sốc cho người hâm mộ.

Năm 2025, người dân Hàn Quốc cũng đã nói lời tạm biệt với những nhân vật vĩ đại của văn hóa nhạc pop Hàn Quốc. Ca sĩ nhạc trot kỳ cựu Song Dae-kwan qua đời vì nhồi máu cơ tim vào ngày 7 tháng 2 ở tuổi 78. Người dẫn chương trình truyền hình được yêu mến Lee Sang-yong, được biết đến với biệt danh "Popeye", qua đời ở tuổi 81. Nghệ sĩ hài Jeon Yu-seong, người tiên phong của dòng phim hài thử nghiệm Hàn Quốc, qua đời vào ngày 25 tháng 9 ở tuổi 76. Vào ngày 25 tháng 11, ngành công nghiệp giải trí Hàn đã thương tiếc diễn viên huyền thoại Lee Soon-jae, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong sân khấu, truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc. Ông đã qua đời ở tuổi 91.

Sự ra đi của họ đánh dấu sự kết thúc mang tính biểu tượng của những kỷ nguyên đã định hình lịch sử giải trí Hàn Quốc.