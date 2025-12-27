Phạm Quỳnh Anh vướng tranh cãi vì 1 câu nói với Ngô Kiến Huy trên sóng truyền hình

Mới đây, chương trình Ai là A.I? tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện một tình huống được cho là hơi gượng gạo trên sóng. Cụ thể, trong tập có song trùng của Hứa Vĩ Văn, màn tung hứng giữa các nghệ sĩ bất ngờ đẩy Phạm Quỳnh Anh vào vòng tranh cãi chỉ vì một câu nói ngắn gọn. Ở tập này, Phạm Quỳnh Anh hoá thân thành "song trùng" của Hứa Vĩ Văn.

Trong lúc Ngô Kiến Huy hài hước dự đoán người đứng phía sau tấm màn có thể là Bảo Anh, thì từ phía bên trong, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đáp lại: "Có khả năng tôi là Khổng Tú Quỳnh đó!". Câu nói khiến Ngô Kiến Huy bật cười lớn, thậm chí ngã xuống ghế vì bất ngờ bị nhắc tên người yêu cũ.

Ngô Khiến Huy "cứng người" khi bị "song trùng" Phạm Quỳnh Anh nhắc tên người yêu cũ trên sóng truyền hình (Nguồn: Ai là A.I?)

Ngô Kiến Huy chỉ biết bật cười khi tên Khổng Tú Quỳnh vang lên (ảnh: Ai là A.I?)

Với không ít khán giả, đây đơn thuần là một màn trêu đùa đúng chất gameshow, nơi các nghệ sĩ quen biết nhau lâu năm, đủ thân để nói chuyện không giữ kẽ. Phản ứng tự nhiên của Ngô Kiến Huy cũng cho thấy anh đón nhận tình huống theo hướng thoải mái, vui vẻ, không hề tỏ ra khó chịu.

Tuy nhiên, tranh cãi bắt đầu nổ ra khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc Phạm Quỳnh Anh nhắc trực tiếp đến Khổng Tú Quỳnh - tình cũ của Ngô Kiến Huy ngay trên sóng truyền hình là chưa thật sự phù hợp. Theo ý kiến này, dù câu nói mang tính đùa cợt, nhưng việc gợi lại mối quan hệ đã qua trong bối cảnh công khai dễ tạo cảm giác gượng gạo, thậm chí ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của những người trong cuộc. Một số khán giả còn cho rằng, trong thời điểm hiện tại, khi cả Ngô Kiến Huy lẫn Khổng Tú Quỳnh đều có cuộc sống riêng và lựa chọn cách ứng xử kín đáo, thì việc nhắc tên tình cũ trên sóng giải trí đông người xem dễ khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn mức cần thiết.

Netizen tranh cãi trái chiều vì câu nói đùa của Phạm Quỳnh Anh với Ngô Kiến Huy (ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều người cho rằng dù thân đến mấy, việc Phạm Quỳnh Anh đùa trên sóng truyền hình như thế là không phù hợp (ảnh: FBNV)

Trong tập này, để chứng tỏ mình hiểu bản gốc, song trùng của Hứa Vĩ Văn tung ra nhiều thông tin về nam diễn viên, như việc từng chứng kiến anh khóc nghẹn ngào trong hậu trường phim Chàng Trai Năm Ấy. Phiên bản A.I này còn kể chi tiết về sở thích vẽ tranh chất chứa nhiều tâm sự của Hứa Vĩ Văn. Nam diễn viên chia sẻ bản thân có nhiều nỗi buồn, thế nhưng điều khiến anh khó vượt qua nhất là chứng kiến người mình yêu thương ra đi. Chưa dừng lại ở đó, kỷ niệm "sống như thời tiền sử" cùng nhau của song trùng và Hứa Vĩ Văn trên đảo hoang cũng được hé lộ, khiến cho danh tính của nhân vật bí ẩn này càng thêm rõ ràng.

Ngay lúc này, Hứa Vĩ Văn và Ngô Kiến Huy đã có đáp án cho mình. Tuy vậy, Võ Tấn Phát vẫn khuyên đàn anh phải cẩn thận, kẻo nhầm như anh trong vòng đầu. Thấy bản thân đang bị "dồn vào chân tường", phiên bản A.I cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục, thậm chí buông lời thách thức khiến Ngô Kiến Huy "gục ngã". Bù lại, lời nói này của song trùng khiến anh xác nhận chắc chắn đáp án chỉ có một.

Phạm Quỳnh Anh chính là người hoá thân thành "song trùng" của Hứa Vĩ Văn (ảnh: Ai là A.I?)

Sau hàng loạt dữ kiện chi tiết, dàn khách mời đồng thanh hô vang chung một đáp án. Kết quả, song trùng chính là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Mang đến ca khúc Hạnh Phúc Mới tại "A.I LÀ AI?", Phạm Quỳnh Anh thừa nhận cô bị "á khẩu" ngay từ đầu vì sợ lộ danh tính, nhưng vẫn không giấu được phong thái và giọng nói đặc trưng. Hứa Vĩ Văn khẳng định anh "chốt" đáp án Phạm Quỳnh Anh nhờ cách cô chọc ghẹo Ngô Kiến Huy, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi có cơ hội tái ngộ hai người em mà nam diễn viên xem như gia đình trong suốt 14 năm qua.

Khoảnh khắc tái hợp dàn sao Chàng Trai Năm Ấy gây xúc động (ảnh: FBNV)