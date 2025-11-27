Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Hoeryeong, tỉnh Hamgyong Bắc (nay thuộc Triều Tiên). Ông bước vào nghệ thuật năm 1956 với vở kịch Bên kia đường chân trời, rồi trở thành gương mặt được khán giả mọi thế hệ yêu mến qua những tác phẩm nổi tiếng như Dongui Bogam, See You Again, Men of the Bathhouse, Rustic Period, “Gia đình là số phần 1” (2006, 2009), Ngôi sao khoai tây, Xin chào tổng thống, Mom’s Dead Upset… Năm 2025, ông được vinh danh tại KBS Drama Awards, trở thành nghệ sĩ lớn tuổi nhất từng nhận giải thưởng này.