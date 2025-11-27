Ha Ji Won nghẹn ngào mở đầu bằng câu “Kính yêu và trân trọng người thầy của chúng con”. Cô nói bản thân vẫn chưa thể tin phải nói lời vĩnh biệt quá sớm. Nữ diễn viên kể lại khoảnh khắc từng hoang mang trong nghề, hỏi vì sao diễn xuất càng làm càng thấy khó. Lee Soon Jae khi ấy đáp: “Này, đến bây giờ ta vẫn còn thấy khó”. Lời tâm sự chân thành đã trở thành nguồn động viên lớn với cô. Ha Ji Won khẳng định sẽ mang theo bài học về thái độ làm nghề mà thầy đã truyền dạy để tiếp tục bước đi trong cuộc đời và nghệ thuật.