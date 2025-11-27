Sáng 26/11, tờ Sohu đưa tin, nam ca sĩ hạng A Cbiz Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin) vừa lọt vào ống kính của "người qua đường" khi tận hưởng buổi hẹn hò cùng hot girl Thất Thất trên đường phố Los Angeles (Mỹ). Trong video được chia sẻ rầm rộ, 2 người diện đồ đôi, sánh bước bên nhau trong bầu không khí hạnh phúc. Nhân chứng tiết lộ thêm, Thất Thất ngoài đời cao ráo, cô và nam ca sĩ quốc dân tương tác tự nhiên đầy ăn ý, thi thoảng còn "liếc mắt đưa tình" với đối phương.

Đáng chú ý, Thất Thất xuất thân từ gia đình vô cùng giàu có, kém Lâm Tuấn Kiệt tận 20 tuổi. Theo nguồn tin, gia đình hot girl 10X sở hữu nhiều biệt thự ở Trung Quốc, Tokyo (Nhật Bản), New York (Mỹ)... Cô theo học ngôi trường danh giá, có mức học phí đắt đỏ bậc nhất thế giới Parsons School of Design.

Clip ghi lại buổi hẹn hò của Lâm Tuấn Kiệt và hot girl kém 20 tuổi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong ngày 26/11

Lâm Tuấn Kiệt và thiên kim tiểu thư 10X diện đồ đôi, sánh bước bên nhau trên đường phố Mỹ

Chuyện tình cảm của Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong ngày 26/11

Thất Thất là thiên kim tiểu thư, gia đình cô nắm trong tay hàng loạt biệt thự ở nhiều quốc gia trên thế giới

Truyền thông xứ Trung đi sâu tìm hiểu và phát hiện ra Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất được cho là đã hẹn hò với nhau khoảng 2 năm. Bắt đầu từ năm 2024, Thất Thất nhiều lần xuất hiện tại các buổi concert của Lâm Tuấn Kiệt. Không chỉ ngồi ở hàng ghế VIP, hot girl 10X còn trò chuyện thân mật với nam ca sĩ quốc dân trong hậu trường. Sang tới năm nay, 2 người còn cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch ở New Zealand, Nhật Bản và nhiều nơi khác.

Người hâm mộ của Lâm Tuấn Kiệt hiện chia thành 2 luồng phản ứng trái chiều. Theo đó, nhiều fan ủng hộ nam ca sĩ có bạn gái, thậm chí tiến tới hôn nhân vì anh cũng đã bước sang tuổi 44. Nhưng cũng có 1 bộ phận người hâm mộ lại bày tỏ sự thất vọng, tuyên bố "thoát fan" khi chứng kiến thần tượng trốn ra nước ngoài hẹn hò với tình trẻ. Được biết, khoảng cách tuổi tác lên tới con số 20 giữa Lâm Tuấn Kiệt - Thất Thất cũng là lý do khiến chuyện tình của họ bị 1 bộ phận khán giả phản đối, công kích trên mạng xã hội mới đây.

Lâm Tuấn Kiệt từng dính 1 vài tin đồn tình ái trong suốt sự nghiệp song anh chưa từng lên tiếng xác nhận.

Nam ca sĩ họ Lâm sinh năm 1981, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ người Singapore nhưng chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc. Nhờ giọng ca trời phú và độ nổi tiếng đình đám trong showbiz, anh được công chúng ưu ái xếp vào trong "Tân tứ đại thiên vương" cùng với Châu Kiệt Luân, La Chí Tường và Vương Lực Hoành.

Anh được xem là ca sĩ quốc dân ở làng nhạc Hoa ngữ nhờ sở hữu hàng loạt bản hit quen thuộc với khán giả ở mọi lứa tuổi như Giang Nam, High Fashion... Dù đã đi hát được 20 năm, tên tuổi Lâm Tuấn Kiệt vẫn không hạ nhiệt và còn trở thành tấm gương cho nhiều idol trẻ trong lĩnh vực âm nhạc.

Lâm Tuấn Kiệt đạt nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp âm nhạc

Nguồn: Sohu