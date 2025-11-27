Lee Seung Gi khoe ảnh con gái, trải lòng về nỗi lo của một người cha

Ảnh: koreaboo

Dù sở hữu sự nghiệp rực rỡ trong làng giải trí, nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ rằng anh không mong muốn con gái mình nối nghiệp cha trong tương lai.

Xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình radio Noon Hope Song của đài MBC FM4U phát sóng ngày 26/11 để quảng bá cho ca khúc mới By Your Side, Lee Seung Gi đã có dịp kể về những thay đổi lớn trong suy nghĩ và giá trị sống kể từ khi trở thành cha. Anh dành nhiều lời yêu thương khi nhắc đến cô con gái hiện được 21 tháng tuổi, đồng thời khoe một vài bức ảnh con gái chụp bằng điện thoại cá nhân.

Lee Seung Gi chia sẻ: "Trẻ con không bao giờ ngừng hoạt động. Con bé cứ chạy về phía tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm là ôm con vào lòng". Nam nghệ sĩ cũng nói thêm rằng việc vợ chồng anh cùng nhau đưa đón con đi nhà trẻ mỗi ngày mang lại cho anh niềm hạnh phúc rất giản dị nhưng khó có thể diễn tả bằng lời.

Trong chương trình, MC Kim Shin Young đã đặt câu hỏi về định hướng tương lai mà Lee Seung Gi mong muốn dành cho con gái. Trước đó, anh từng nói rằng dù không đặt nặng chuyện thành tích học tập, anh vẫn hy vọng con có thể theo học ở một môi trường giáo dục chuyên biệt. Nữ MC hỏi thêm: nếu con gái có năng khiếu ca hát, liệu anh có cho con bước chân vào con đường nghệ thuật hay không.

Lee Seung Gi không muốn con gái sẽ đi theo con đường nghệ thuật (Ảnh: koreaboo)

Trước câu hỏi này, Lee Seung Gi thừa nhận chính anh cũng thấy những suy nghĩ của mình có phần mâu thuẫn. "Trước đây quả thật là tôi cũng đặt khá nhiều kỳ vọng vào con nhưng bây giờ chỉ mong con bé luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Vợ chồng tôi sẽ luôn ủng hộ mọi lựa chọn của con".

Tuy nhiên, khi nhắc đến giới giải trí, Lee Seung Gi tỏ ra rất kiên định. Anh cho biết đây là điều anh đã suy nghĩ từ trước khi con gái chào đời. "Tôi thực sự hy vọng con bé không phải trải qua môi trường này. Tôi đã làm việc trong ngành giải trí đủ lâu, ở nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, điện ảnh và các chương trình tạp kỹ, tôi biết nó vừa mang lại nhiều cơ hội, vừa đòi hỏi sự hy sinh và chịu đựng rất lớn", nam diễn viên trải lòng.

Lee Seung Gi kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In - con gái của nghệ sĩ gạo cội Kyun Mi Ri - vào tháng 4/2023. Đến tháng 2/2024, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng.