Sau khi livestage 4 Anh Trai Say Hi khép lại, việc Cody Nam Võ và Jaysonlei phải dừng bước đã thổi bùng làn sóng tranh luận. Giữa lúc dư luận bàn tán dữ dội, cái tên được réo gọi nhiều nhất trên các diễn đàn lại là Ryn Lee - em trai Quang Hùng MasterD. Loạt bài viết đưa ra quan điểm cho rằng Ryn Lee không quá toàn diện để xếp ở những vị trí cao hàng tuần, kéo theo đó là những tranh cãi dữ dội về năng lực và màn thể hiện của em trai Quang Hùng MasterD trong chương trình.

Ryn Lee bất ngờ vấp phải loạt tranh cãi về năng lực ở Anh Trai Say Hi mùa 2

Chuyện gì xảy ra với Ryn Lee?

Sau kết quả ở livestage 4, vị trí vào chung kết của Ryn Lee đã trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng sự xuất hiện của nam ca sĩ trong top cuối không thật sự thuyết phục, đặc biệt khi họ liên tục soi ra những chi tiết bất thường trong quá trình làm việc của đội B Ray. Trên mạng xã hội, không ít người chỉ ra Ryn Lee gần như không có tên trong phần credit hỗ trợ nhóm sản xuất, một điều được xem là rất bất thường khi các thành viên còn lại đều để lại dấu ấn rõ ràng.

Không chỉ tranh cãi sau livestage 4, phần credit của các tiết mục trước đó cũng trở thành chủ đề khiến Ryn Lee bị đưa ra "mổ xẻ". Nhiều bài đăng trên các diễn đàn chỉ ra rằng Ryn Lee gần như vắng bóng hoàn toàn trong phần credit của các vòng thi. Ngoại trừ tiết mục Thiêu Thân - tiết mục mà nam ca sĩ có đóng góp phần viết lời - thì ở các stages sau như Nỡ Lòng Đồng Ý, Cũng May Là Ế, Ảo Ảnh… cái tên Ryn Lee đều không xuất hiện ở mục viết thêm lời hoặc rap thêm.

Trong các phần phỏng vấn chung hoặc riêng, nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ cụ thể về công việc mình đảm nhận. Tất cả tạo nên làn sóng hoài nghi về việc liệu Ryn Lee có xứng đáng với tấm vé bước vào vòng cuối hay không.

Cư dân mạng liên tục đặt những câu hỏi về vai trò của Ryn Lee trong quá trình làm nhạc nhóm

Nhiều ý kiến cho rằng không có tên trong credit không đồng nghĩa là không đóng góp. Có thể Ryn Lee vẫn hỗ trợ team trong quá trình làm nhạc nhưng phần sáng tạo của anh chưa phù hợp với định hướng chung nên không được đưa vào bản hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, một bộ phận netizen phản biện ngược lại. Họ cho rằng trong một nhóm, ai cũng đều có thể góp sức và để lại dấu ấn, vậy việc Ryn Lee liên tục không xuất hiện trong credit lại càng đáng bàn hơn. Nhất là khi những thành viên còn lại đều có vai trò cụ thể trong mỗi sản phẩm, việc Ryn Lee "trắng vai trò" khiến nghi vấn về năng lực thật sự.

4/5 tiết mục ở nhóm đều vắng tên Ryn Lee trong đội ngũ sản xuất nhạc

Việc liên tục vắng khỏi đóng góp chung khiến Ryn Lee bị cho là thiếu năng lực

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn tổng hợp lại loạt khoảnh khắc hậu trường của team B Ray ở livestage 4 và nhận ra Ryn Lee là gương mặt vắng bóng nhiều nhất trong những buổi làm nhạc chung. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về mức độ đóng góp thực tế của anh vào sản phẩm trình diễn.

Ở livestage 3, khi Ryn Lee thuộc team Dillan Hoàng Phan, nhiều khán giả theo dõi hậu trường cho biết anh xuất hiện muộn hơn so với các thành viên còn lại. Thời điểm đó, netizen đã bắt đầu đặt dấu hỏi về sự nghiêm túc của Ryn Lee, nhưng tranh cãi chưa bùng nổ. Cho đến sau livestage 4 thì thái độ khi làm việc của Ryn Lee mới trở thành câu chuyện rầm rộ.

Trong quá trình luyện tập, nhiều khán giả cũng soi ra việc Ryn Lee là thành viên vắng mặt nhiều nhất trong các buổi tập

Ryn Lee gây tranh cãi từ việc vắng mặt ở các buổi tập đến đi trễ

Em trai Quang Hùng MasterD nên làm gì?

Khắp các diễn đàn, mạng xã hội đang dậy sóng vì những tranh luận xoay quanh Ryn Lee. Hàng loạt bài đăng xuất hiện liên tục: người thì chỉ trích vì cho rằng nam ca sĩ chưa đủ năng lực. Khi tranh cãi bắt đầu nổ ra, một lượng fan đông đảo của Ryn Lee cũng tích cực đứng ra bênh vực anh. Họ cho rằng Ryn Lee đang phải đối diện với chứng rối loạn cảm xúc, vì vậy sự trầm lắng, ít nói, đôi lúc thiếu linh hoạt là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nhiều bình luận còn kêu gọi khán giả nên bao dung hơn với một tân binh vừa bước chân vào môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhấn mạnh rằng ai cũng có điểm xuất phát khác nhau và hành trình trưởng thành của mỗi người cần thêm thời gian.

Tuy nhiên, từ việc Ryn Lee được bênh vực lại tạo ra thêm cuộc tranh luận dữ dội hơn. Trên mạng xã hội, một số cư dân mạng có phần gay gắt khi phản biện rằng việc viện dẫn lý do sức khỏe tâm lý không thể trở thành "lá chắn" cho mọi vấn đề trong quá trình làm việc. Họ chỉ ra trong chương trình vẫn có nhiều anh trai gặp khó khăn riêng nhưng vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp: như Karik từng phải nhập viện liên tục vì chấn thương chân nhưng khi cần dance battle là sẽ đại diện team đấu đến cùng, hay Ngô Kiến Huy với lịch trình chạy show kín mít nhưng luôn chuyên nghiệp trong việc thu xếp thời gian cho đội. Netizen thẳng thắn nhận định đã vào chương trình thì ai cũng có những vấn đề riêng, và không thể lấy lý do cá nhân để đứng ngoài những yêu cầu cơ bản.

Loạt bài viết trên MXH Threads tranh cãi về Ryn Lee và bày tỏ sự tiếc nuối cho các Anh Trai toàn diện về nhảy và hát khác, đặc biệt là Cody Nam Võ và Jaysonlei

Điểm khiến cộng đồng mạng bức xúc thêm đến từ việc bình chọn trực tiếp sau các livestage. Với "chỗ dựa" là Quang Hùng MasterD, nhiều người cho rằng Ryn Lee đã có độ nhận diện sớm, kèm theo đó là thu hút được tệp fan từ những người yêu mến anh ruột. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng Ryn Lee được chú ý và giữ vị trí an toàn phần lớn là nhờ hiệu ứng của Quang Hùng MasterD.

Có thể thấy, xuất thân từ việc có anh trai nổi tiếng vừa là bệ phóng cho sự nghiệp nhưng cũng sẽ trở thành lý do để netizen phán xét Ryn Lee dựa hơi anh trai. Và khi năng lực qua từng vòng livestage của Ryn Lee bị đặt dấu chấm hỏi thì cái mác "em trai Quang Hùng" chính là tử huyệt khiến Ryn Lee nhận về nhiều chỉ trích hơn.

Nhiều người réo tên Quang Hùng MasterD giữa lùm xùm của em trai

Sau livestage 4, Ryn Lee là Anh Trai được nhắc tên nhiều nhất, nhưng chắc hẳn nam ca sĩ sẽ không muốn bản thân bị vướng vào chiều hướng dư luận tiêu cực đến thế này. Thậm chí, Vũ Cát Tường - đội trưởng của Ryn Lee ở livestage 4 - cũng đã có tâm thư được cho là bảo vệ Ryn Lee giữa làn sóng chỉ trích dữ dội. Vũ Cát Tường cho biết khán giả không quan tâm ai làm nhiều hay ít, mà chỉ nhìn vào tổng thể trên sân khấu. Điều này ngầm lý giải vì sao Ryn Lee dù bị nhận xét mờ nhạt và chưa thực sự đột phá, vẫn có thể tiến vào chung kết bởi hiệu quả cuối cùng là thứ quyết định.

Quả thật, lời đáp chính xác nhất cho năng lực của Ryn Lee không đến từ bình luận mạng mà từ chính phần thi solo của Ryn Lee ở vòng chung kết sắp tới. Đây được xem là cơ hội để anh chứng minh năng lực thực sự, trả lời câu hỏi lớn nhất xuyên suốt mùa giải: Ryn Lee có thật sự xứng đáng? Tất cả kỳ vọng đều dồn vào phần trình diễn quyết định này - nơi khán giả sẽ thấy rõ Ryn Lee có thể làm được gì khi không còn bất kỳ thành viên nào "gánh" giúp.

Công tâm mà nói, hành trình của Ryn Lee còn rất mới, không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ngay lập tức và mọi sự chỉ trích thái quá vào thời điểm hiện tại là không nên. Tuy vậy, bản thân Ryn Lee cũng nên có sự nhìn nhận rõ ràng hơn về những góp ý từ khán giả. Với một tân binh, áp lực từ dư luận đôi khi không chỉ là gánh nặng mà còn có thể trở thành động lực để hoàn thiện bản thân, cải thiện thái độ làm việc và chứng minh thực lực bằng sản phẩm cụ thể. Việc Ryn Lee chọn cách tiếp thu, điều chỉnh hoặc đáp lại những ý kiến này ra sao sẽ là yếu tố quyết định giúp khán giả nhìn thấy rõ hơn tiềm năng thật sự của nam ca sĩ trong tương lai.