(Ảnh: Allkpop)

Diễn viên huyền thoại Lee Soon Jae - "ông nội quốc dân" của Hàn Quốc - vừa qua đời vào ngày hôm qua (25 tháng 11, theo giờ địa phương) ở tuổi 91. Sau khi tin tức về sự ra đi của ông được truyền thông đưa tin, cả hai đài lớn của Hàn Quốc là KBS và MBC đều nhanh chóng lên kế hoạch phát sóng những chương trình để tưởng nhớ sự nghiệp đồ sộ và ảnh hưởng lâu dài của diễn viên quốc dân này đối với nền giải trí Hàn Quốc.

KBS đã lên lịch một chương trình đặc biệt mang tên "Đặc biệt tưởng niệm: Nam diễn viên quốc dân Lee Soon Jae", phát sóng trên kênh KBS2 từ ngày 25 đến 26 tháng 11. Vào ngày 25, đài này đã chiếu loạt phim Dog Knows Everything từ tập 1 đến tập 4, bắt đầu lúc 10 giờ 45 tối. Bộ phim, tác phẩm cuối cùng của Lee Soon Jae, có sự tham gia của ông trong vai một diễn viên được yêu mến bỗng nhiên có khả năng nghe thấy tiếng chó. Vai diễn này đã mang về cho Lee Soon Jae giải thưởng KBS Drama Awards, đánh dấu giải thưởng lớn đầu tiên kể từ khi ông ra mắt.

Vào lúc 23 giờ 10 ngày 26 tháng 11, KBS sẽ phát sóng bộ phim Drama City: Ten Minutes, Your Trivial, trong đó, Lee Soon Jae vào vai một người chồng đau khổ vì tai nạn xe hơi của vợ. Để phục vụ công chúng, KBS sẽ lập các bàn thờ tưởng niệm đặc biệt tại các tòa nhà phụ để giúp những người mến mộ ông có thể chia sẻ tình cảm của họ, vì công chúng sẽ không được phép đến viếng tại địa điểm tang lễ chính thức.

Lễ tang của Lee Soon Jae được tổ chức tại Phòng 30 của nhà tang lễ thuộc Trung tâm Y tế Seoul Asan, nơi khách viếng có thể bắt đầu đến viếng ông từ 14 giờ ngày 25 tháng 11. Lễ an táng của ông sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 11 tại Eden Paradise ở Icheon, tỉnh Gyeonggi.

Trong khi đó, đài MBC cũng tham gia vào lễ tưởng niệm trên toàn quốc bằng cách chuẩn bị một bộ phim tài liệu về sự nghiệp diễn xuất kéo dài bảy thập kỷ của Lee Soon Jae. Theo đại diện của MBC, bộ phim tài liệu tưởng niệm dự kiến phát sóng vào ngày 28 tháng 11, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Chương trình sẽ tái hiện hành trình nghệ thuật của Lee Soon Jae và nêu bật những đóng góp của ông cho sân khấu, truyền hình và phát thanh truyền hình Hàn Quốc.

Diễn viên kỳ cựu Lee Soon Jae ra mắt năm 1956 với vở kịch Beyond the Horizon và vở kịch này cũng trở thành một phần trong đợt tuyển diễn viên mở đầu tiên của KBS vào năm 1960. Sau đó, ông trở thành diễn viên độc quyền cho TBC bắt đầu từ năm 1965. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông đã làm việc ở nhiều thể loại khác nhau và xuất hiện trong khoảng 140 tác phẩm. Thậm chí năm ngoái, ông vẫn tiếp tục đóng vai chính trong phim Dog Knows Everything và vai diễn này đã mang về cho ông Giải thưởng lớn đầu tiên của KBS.

Đối với ngành sân khấu Hàn Quốc, Lee Soon Jae là một diễn viên đã chứng minh được giá trị của mình qua sân khấu - một người diễn xuất lâu hơn bất kỳ ai khác, và cũng là người rời sân khấu muộn hơn bất kỳ ai. Ông đã tiếp tục biểu diễn trong vở kịch gần đây - Waiting for Godot While Waiting, nhưng đã phải tạm dừng vì vấn đề sức khỏe. Mặc dù ông đã hứa sẽ trở lại sân khấu, nhưng cuối cùng ông đã không thể thực hiện được lời hứa đó.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lee Soon Jae cũng là một nhà giáo dục. Ông là một giáo sư danh tiếng tại Khoa Nghệ thuật Diễn xuất tại Đại học Gachon, ông đã dìu dắt nhiều diễn viên trẻ và thường nói: "Các em phải luôn sẵn sàng khi cơ hội đến".

Đầu năm nay, Lee Soon Jae cũng đã được vinh danh tại Giải thưởng Đạo diễn Sân khấu Hàn Quốc, giành chiến thắng ở hạng mục diễn viên - mặc dù ông không thể tham dự do vấn đề sức khỏe. Lee Soon Jae đã qua đời vào sáng sớm ngày 25 tháng 11.