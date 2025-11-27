Mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin, tài tử hạng A Lâm Phong vừa chiếm sóng mạng xã hội với 1 màn trình diễn gây nhức mắt trong concert cá nhân của anh - Go With The Flow. Trong màn trình diễn gây xôn xao, "thiếu gia Cbiz" đã thực hiện nhiều động tác vũ đạo nhạy cảm xung quanh 1 chiếc ghế, bị đánh giá là "tra tấn thị giác" của khán giả.

Chưa hết, công chúng còn soi ra biểu cảm đáng chú ý của 2 nhân viên trong ekip Lâm Phong khi tận mắt chứng kiến những động tác vũ đạo thô tục của nam ngôi sao ở cự ly gần. Theo đó, 2 người này dường như đã bày ra vẻ mặt 3 phần ngán ngẩm 7 phần bất lực ngay trước ống kính. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn tài tử họ Lâm đang sử dụng chiêu trò câu view phản cảm nhằm hâm nóng tên tuổi.

Clip ghi lại màn trình diễn thô tục của Lâm Phong đã khiến dân mạng nổi sóng

Netizen không khỏi ngạc nhiên khi 1 nam nghệ sĩ có tên tuổi lừng lẫy như Lâm Phong lại thực hiện những động tác vũ đạo phản cảm, nhức mắt tới mức này tại 1 sự kiện công khai

Biểu cảm của 2 nhân viên khi bị "tra tấn" bởi màn biểu diễn ở cự ly gần cũng gây bàn tán trên mạng xã hội

Nam diễn viên trở thành tâm điểm công kích sau khi có màn trình diễn như "tra tấn thị giác" người xem trong concert cá nhân mới đây

Công chúng ồ ạt "ném đá" Lâm Phong vì tiết mục trình diễn thô tục: "Sao càng có tuổi anh ấy càng thích làm lố vậy?", "Có trở nên già đi thì cũng phải già đi 1 cách duyên dáng chứ. Tôi từng rất thích xem phim của Lâm Phong, mà sao giờ anh ấy lại thành ra như vậy?", "Tại sao lại làm ra hành động như vậy? Vì muốn kiếm tiền ư?", "Sao làm gì mà trông khó coi thế?", "Nhìn mà thấy xấu hổ"...

Lâm Phong sinh năm 1979, từng là nam thần trong mộng của hàng triệu thiếu nữ khắp châu Á. Tên tuổi nam ngôi sao gắn liền với hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh nổi đình nổi đám như Cỗ Máy Thời Gian, Mạnh Lệ Quân, Bước Ngoặt Cuộc Đời, Không Thể Khuất Phục, Song Long Đại Đường, Sóng Gió Gia Tộc, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ, Sức Mạnh Tình Thân, Sứ Đồ Hành Giả, Thanh Xà Bạch Xà...

Cha anh là Lâm Hoa Quốc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của công ty TNHH phát triển bất động sản Nặc Lâm, sở hữu tài sản khoảng 1,8 tỷ NDT (khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng). 2 người cô ruột của Lâm Phong có xưởng sản xuất thời trang quy mô lớn.

Thiếu gia họ Lâm được mệnh danh là "sát thủ tình trường" ở Cbiz vì từng dính tin hẹn hò hàng loạt mỹ nhân, trong đó có cả mối tình đầy thị phi với "tiểu Thư Kỳ" Phan Sương Sương. Còn nhớ hồi năm 2011, cả showbiz đã 1 phen chấn động khi loạt ảnh giường chiếu của Lâm Phong và người mẫu họ Phan bị phát tán. "Thiếu gia TVB" khi đó nhanh chóng khẳng định rằng mình đã chia tay với Phan Sương Sương được 2 tháng, nhưng hình tượng đẹp của anh vẫn bị tổn hại nặng nề.

Lâm Phong xuất thân từ gia tộc "trâm anh thế phiệt" khét tiếng tại Cbiz

Dư luận sốc nặng khi tài tử hạng A bị tung ảnh nóng với người mẫu Phan Sương Sương

Nguồn: HK01, Weibo