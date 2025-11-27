Thời gian gần đây, nghi vấn tình cảm giữa 2 nàng hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân ngày càng được dân mạng chú ý khi cả hai liên tục để lộ nhiều khoảnh khắc thân thiết, tương tác dày đặc trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đoàn Thiên Ân đăng tải một meme hoạt hình với nội dung xoay quanh chuyện ghen tuông. Người đẹp chú thích bâng quơ: "Lướt thấy hình này mắc cười mà đúng quá nên share", như thể chỉ chia sẻ vui. Tuy nhiên, dân mạng lập tức đặt dấu hỏi: liệu đây có phải là lời ám chỉ ai đó?

Thiên Ân chia sẻ meme nội dung ghen tuông khiến Kỳ Duyên liên tục "đứng ngồi không yên"

Điều gây chú ý hơn cả xuất hiện ngay dưới phần bình luận. Kỳ Duyên nhanh chóng "lao vào" tương tác bằng hai bình luận liên tiếp. Đầu tiên, nàng hậu dí dỏm đáp: "Hoàng tử said: Hình như anh sốt rồi". Cư dân mạng cho rằng Kỳ Duyên vừa trêu ngược meme của Thiên Ân nhưng cũng dường như mượn "hoàng tử" thay lời thông báo tình trạng của mình.

Tuy nhiên, đáp lại Kỳ Duyên là sự im lặng của Thiên Ân. Điều này làm cho Miss Universe Vietnam 2024 "đừng ngồi không yên" và tiếp tục hỏi: "Tại sao em không trả lời bình luận?". Thế nhưng Thiên Ân vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Chính động thái "bơ đẹp" netizen mạnh dạn đoán Thiên Ân đang mượn meme để ghen dỗi và Kỳ Duyên đang phải liên tục dỗ dành "nửa kia".

Dù chưa biết cả hai có chuyện gì nhưng màn bâng quơ của Thiên Ân và việc dỗ dành của Kỳ Duyên khiến hội fan "đẩy thuyền" thích thú

Trước khi xảy ra màn "giẫn dỗi" này, Kỳ Duyên và Thiên Ân rất chăm thả hint ngọt ngào trên mạng xã hội. Nói chi xa khi cách đây không lâu, trên Instagram có 1,8 triệu người theo dõi, Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc lên đồ quyến rũ tham gia một sự kiện giải trí và đính kèm status: "Bột thấy Bột xinh và mọi người thích layout này".

Ngay dưới bài đăng, Hoa hậu Thiên Ân đã dành lời khen cho Kỳ Duyên: "Xinh mà". Đáp lại, Kỳ Duyên tag thẳng tài khoản Thiên Ân và viết: "Để cái icon vì vợ". Nhiều người thích thú trước màn chơi chữ ẩn ý của Kỳ Duyên vì cụm từ "vì vợ" giống như cách hỏi đáng yêu vừa công khai gọi tình tin đồn là "vợ".

Màn tương tác khiến netizen dậy sóng của cả hai

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ giữa năm 2024, mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp ăn mặc gợi cảm, sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Cũng kể từ đó, cư dân mạng soi ra loạt hint từ du lịch, dùng đồ đôi,...

Có thời điểm cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dương như "không còn muốn giấu giếm". Không chỉ đồng hành xuyên suốt từ sự kiện trong nước đến ngoài nước, cả hai còn "dính như sam" trên mạng xã hội khi người này đăng bài thì người kia tương tác ngọt ngào.

Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục công khai ngọt ngào như không còn muốn che giấu