Lâm Tâm Như kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Từ tình đồng nghiệp, tình bạn đến hôn nhân, câu chuyện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không đi theo motif quen thuộc của làng giải trí. Mối quan hệ của họ phát triển dựa trên sự đồng hành và thăng hoa ở thời điểm phù hợp.

Ảnh đời thường của cặp đôi nổi tiếng. (Ảnh: Weibo)

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc, Lâm Tâm Như có lần chia sẻ hiếm hoi về hành trình cảm xúc ấy. Hai người quen biết nhau từ năm 2005 khi đóng cặp phim Tàu điện ngầm. Ở thời điểm đó, họ đều đang tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, với lịch trình dày đặc và ít khi chia sẻ đời sống cá nhân trước công chúng. Vì thế dù nhập vai tình nhân lãng mạn trên phim nhưng cả hai chỉ xem nhau là bạn bè bình thường. "Chúng tôi đã là bạn trong một thời gian rất dài và ban đầu hoàn toàn không nghĩ sẽ ở bên nhau", Lâm Tâm Như nói. Nữ diễn viên cho rằng, việc có thể duy trì tình bạn với người khác giới suốt nhiều năm cho thấy giữa họ tồn tại sự tôn trọng và trân trọng nhất định. Ngoài Hoắc Kiến Hoa, cô cũng rất thân thiết với Tô Hữu Bằng nhưng không nảy sinh tình cảm.

Lần đầu hợp tác trong phim "Tàu điện ngầm". (Ảnh: Weibo)

Khi được hỏi mối quan hệ chuyển từ tình bạn sang tình yêu vào thời điểm nào, Lâm Tâm Như thừa nhận ngay cả bản thân cô cũng khó xác định. "Không có kế hoạch hay dự tính gì cả. Đến một lúc nào đó, cảm xúc tự nhiên thay đổi", cô chia sẻ. Trước câu hỏi ai là người rung động trước, nữ diễn viên mỉm cười nói: "Tôi cũng không biết".

Đóng cặp trong phim "Khuynh thế hoàng phi". (Ảnh: Weibo)

Theo lời kể của Lâm Tâm Như, thời điểm được xem là bước ngoặt khi cô và Hoắc Kiến Hoa cùng làm việc tại Bắc Kinh. Do cùng tham gia các dự án phim liên tục, là những người đồng hương xa nhà, thời gian tiếp xúc của hai người nhiều hơn, từ những buổi trao đổi công việc đến các cuộc trò chuyện đời thường. "Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, cuối cùng lại nảy sinh cảm xúc lúc nào không hay", Lâm Tâm Như hài hước chia sẻ. Chính sự tự nhiên ấy cũng lý giải vì sao mối quan hệ hẹn hò của họ duy trì trong nhiều năm không bị truyền thông chú ý.

Cả hai gắn bó sau nhiều năm làm bạn. (Ảnh: Weibo)

Đến ngày 20/5/2016, công ty quản lý của Lâm Tâm Như chính thức xác nhận mối quan hệ của cô với Hoắc Kiến Hoa trên mạng xã hội Weibo. Chỉ ít tháng sau khi công khai, cặp đôi tiếp tục gây bất ngờ khi thông báo kết hôn. Hôn lễ của họ được tổ chức tại Bali (Indonesia) trong không gian riêng tư, với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Việc từ công khai tình cảm đến kết hôn diễn ra trong thời gian ngắn, song theo chia sẻ của Lâm Tâm Như, đó không phải là một quyết định vội vàng, mà là kết quả của nhiều năm thấu hiểu. Năm 2017, họ chào đón con gái đầu lòng, được gọi thân mật là "Tiểu Cá Heo". Từ thời điểm này, cả hai càng hạn chế xuất hiện chung trước truyền thông, ưu tiên dành thời gian cho gia đình.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm như dành nhiều thời gian cho con gái. (Ảnh: Weibo)

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như là những người đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên lập gia đình muộn. Tuy vậy cả hai đã thay đổi rất nhiều từ ngày kết hôn, đồng thời có sự phân chia hợp lý để thay phiên nhau chăm sóc con gái. Lâm Tâm Như tiết lộ cô và chồng giữ những nguyên tắc khá đơn giản về cuộc sống. Thu nhập của hai bên tự quản lý, chỉ góp một số phần chi tiêu chung như sinh hoạt phí và nuôi con. Điều này giúp cô cảm thấy luôn được tự do thoải mái.

Một trong những câu chuyện gia đình được nữ diễn viên tiết lộ là việc cô hạn chế sử dụng điện thoại khi Hoắc Kiến Hoa đang lái xe. Vốn là người bận rộn, cô thường tranh thủ giải quyết công việc khi đang di chuyển. Tuy nhiên Hoắc Kiến Hoa không hài lòng, anh bày tỏ cảm giác bị "bỏ rơi" trong những chuyến đi chung, cảm thấy mình như tài xế riêng của vợ. Từ đó về sau Lâm Tâm Như hạn chế sử dụng điện thoại mà dành thời gian trò chuyện cùng chồng nhiều hơn. Ngoài ra, Lâm Tâm Như cũng từng nói về tính tiết kiệm của Hoắc Kiến Hoa trong sinh hoạt cá nhân, song lại rất hào phóng với gia đình, đặc biệt là vợ con. Những chi tiết đời thường này, dù nhỏ, cho thấy cách cặp đôi điều chỉnh thói quen để phù hợp với cuộc sống chung.

Lâm Tâm Như đang chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn, tham gia các dự án được chọn lọc kỹ hơn. Gần đây, nữ diễn viên chia sẻ việc đang hoàn thành chương trình học Thạc sĩ. Về phía Hoắc Kiến Hoa, nam diễn viên từng chia sẻ rằng trước khi kết hôn, anh nghĩ mình có thể sống độc thân suốt đời. Nhưng sau này, ưu tiên của anh đã thay đổi. Năm nay, sau hơn 5 năm ở ẩn, anh trở lại với vai diễn trong phim ngắn Bác ức, và một dự án phim tình cảm hài Vì sao anh ấy vẫn độc thân.



