Nhắc đến những nữ ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt những năm 2000, Bảo Thy là cái tên không thể bỏ qua. Cô được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ V-pop đời đầu, gắn liền với ký ức âm nhạc của đông đảo khán giả trẻ.

Bảo Thy bắt đầu tạo được sức hút mạnh mẽ sau khi tham gia cuộc thi Miss Audition năm 2006, cùng Vương Khang trình diễn hai ca khúc nhạc hiệu của game Audition với phần lời Việt do chính cô chắp bút. Dấu mốc này nhanh chóng đưa cái tên “công chúa bong bóng” lan tỏa rộng khắp các diễn đàn và bảng xếp hạng trực tuyến thời bấy giờ.

Sau đó, Bảo Thy liên tục ghi dấu ấn với loạt bản hit gắn liền thanh xuân của thế hệ 9X – đầu 2000 như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Ngày buồn nhất… Sở hữu những ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, Bảo Thy dần trở thành biểu tượng của dòng nhạc teen-pop một thời.

Bảo Thy là ca sĩ nổi tiếng vào những năm 2000, bắt đầu được biết tới khi tham gia cuộc thi Miss Audition 2006. Ảnh: FBNV

Không chỉ ca hát, Bảo Thy còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như làm MC, đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FBNV

Bảo Thy là một trong những sao nữ rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Vào năm 2018, cô được ông xã đại gia cầu hôn bằng nhẫn kim cương cỡ khủng ở thiên đường Maldives. Chuyến du lịch này còn có các thành viên trong gia đình của Bảo Thy đi cùng.

Đến cuối năm 2019, Bảo Thy chính thức lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh. Ông xã của nữ ca sĩ hơn cô 10 tuổi, quê Hà Tĩnh và là đối tác kinh doanh thân thiết nhiều năm của gia đình Bảo Thy. Cả hai vốn quen biết từ lâu trước khi nảy sinh tình cảm. Chia sẻ về chồng, Bảo Thy cho biết Phan Lĩnh là người đàn ông chín chắn, sống nguyên tắc, đàng hoàng và nhận được sự quý trọng từ bạn bè, đối tác.

Sau quãng thời gian tìm hiểu trong âm thầm, chính sự điềm đạm, trưởng thành cùng thái độ tôn trọng tuyệt đối đã giúp doanh nhân Phan Lĩnh chinh phục được “công chúa bong bóng”. Hôn lễ của Bảo Thy khi đó cũng gây chú ý khi xuất hiện dàn siêu xe sang trọng, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Đáng chú ý, hôn lễ của nữ ca sĩ chỉ có vỏn vẹn 5 sao Việt tham dự gồm Ngô Kiến Huy, Quang Vinh, MiA, Vương Khang và Thúy Ngân. Nữ ca sĩ lựa chọn tổ chức đám cưới theo cách hoàn toàn riêng tư: không công bố ảnh cưới, không livestream, không mời truyền thông tác nghiệp và yêu cầu tất cả khách mời tuyệt đối giữ kín thông tin.

Bảo Thy được cầu hôn khi đi du lịch ở Maldives. Ảnh: FBNV

Tháng 11/2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh. Ảnh: FBNV

Hôn lễ của nữ ca sĩ chỉ có vỏn vẹn 5 sao Việt tham dự. Ảnh: FBNV

Trong một chương trình, giọng ca 8x chia sẻ cô và chồng có sự đồng điệu trong tâm hồn, lối sống. "Anh không lãng mạn, cũng chẳng biết nói lời ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho tôi cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất", nữ ca sĩ chia sẻ.

Về việc kết hôn với đại gia giàu có, Bảo Thy khẳng định khi còn trẻ đã nỗ lực và có tài sản riêng. Cô cho hay: "Việc lấy chồng giàu, tôi không nghĩ đó là do may mắn. Khi còn độc thân, tôi đã cố gắng làm việc không ngừng. Với tôi, hôn nhân là kết quả của một tình yêu đủ chín muồi, sự hòa hợp về tính cách, giá trị sống".

Giọng ca 8x chia sẻ cô và chồng có sự đồng điệu trong tâm hồn, lối sống. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Bảo Thy dần lui về hậu trường để ưu tiên vun vén cho tổ ấm, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí. Năm 2021, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.

Từ khi lên chức mẹ, nữ ca sĩ chủ động giảm bớt các hoạt động nghệ thuật, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Dù vậy, thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện trong một số chương trình hoặc ra mắt những sản phẩm âm nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng.

Tháng 11/2021, Bảo Thy hạ sinh quý tử đầu lòng với tên gọi thân mật là Victor. Ảnh: FBNV

Cuộc sống hôn nhân hiện tại của Bảo Thy khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ được ông xã doanh nhân yêu thương, chăm sóc chu đáo như một “công chúa ngoài đời thực”. Anh luôn tạo điều kiện để vợ có cuộc sống thoải mái, không phải bận tâm nhiều đến áp lực kinh tế, đồng thời tôn trọng và ủng hộ đam mê nghệ thuật của cô.

Bên cạnh đó, dù lịch trình công việc bận rộn, doanh nhân Phan Lĩnh vẫn thường xuyên dành thời gian đưa vợ con đi du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Trên mạng xã hội, Bảo Thy không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng, dạo bước trong các trung tâm mua sắm và cửa hàng thời trang cao cấp, cho thấy cuộc sống hôn nhân đủ đầy, viên mãn.