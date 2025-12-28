Năm 2025 của Quốc Anh là Tiểu Vy

Sau khi tham gia chung bộ phim Bộ tứ báo thủ, Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Anh vướng nghi vấn tình cảm. Khi cùng tham gia các sự kiện, cả hai có những hành động tình cảm khiến netizen nghi ngờ về mối quan hệ thực sự.

Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1998 khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi đăng tải đoạn clip mới trên kênh TikTok cá nhân. Quốc Anh chia sẻ clip dài hơn 20 giây tổng kết năm 2025. Điều đáng nói chính là phần lớn hình ảnh được nam diễn viên lựa chọn lại là khoảnh khắc bên Hoa hậu Tiểu Vy.

Ngay lập tức, mối quan hệ giữa người đẹp gen Z và nam diễn viên điển trai được bàn tán rầm rộ. Không ít người cho rằng anh ngầm xác nhận chuyện tình cảm với Tiểu Vy. Sau ít giờ đăng tải, clip này hiện đã thu hút hơn 600.000 lượt xem trên TikTok.

Quốc Anh chia sẻ clip tổng kết năm 2025 trên kênh TikTok. Nguồn: Quốc Anh

Trong clip hơn 20 giây, netizen cho rằng hình ảnh của Tiểu Vy xuất hiện dày đặc. Nguồn: Quốc Anh

Thời gian qua, Tiểu Vy và Quốc Anh đã vướng nghi vấn phim giả tình thật. Ảnh: FBNV

Cả hai thường xuyên tương tác và dành cho nhau những cử chỉ nhẹ nhàng, ngọt ngào từ hậu trường phim cho tới các sự kiện chung. Ảnh: FBNV

Quốc Anh từng dành nhiều lời khen cho Tiểu Vy, cho rằng cô là người dễ thương, đáng yêu, hòa đồng, đồng thời luôn nỗ lực và làm việc một cách nghiêm túc, đầy tâm huyết với nghề. Nam diễn viên cũng không giấu việc bản thân có những rung động nhất định khi thường xuyên được người hâm mộ “đẩy thuyền” cùng Tiểu Vy. “Tuy nhiên, chuyện tình yêu hay tiến xa hơn hay không thì để tùy duyên và thời gian trả lời”, Quốc Anh chia sẻ.

Về chuyện hẹn hò với đàn anh, Tiểu Vy khẳng định cô và Quốc Anh chỉ là bạn bè. Khi được Lê Dương Bảo Lâm hỏi về mối quan hệ với Quốc Anh trong một livestream, Tiểu Vy lên tiếng phản hồi: "Đâu có gì đâu, bình thường. Chúng tôi là anh em bạn bè bình thường".

Khi được hỏi mẫu đàn ông lý tưởng, người đẹp chia sẻ: “Thành đạt và có tiếng nói trong gia đình, xã hội. Không bắt buộc phải là đại gia, nhưng phải giỏi, có sự cầu tiến. Bởi khi đó, chắc chắn người ta sẽ thành đạt”.

Tiểu Vy và Quốc Anh vướng tin đồn hẹn hò khi cùng tham gia một bộ phim. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Tiểu Vy khẳng định cả 2 chỉ là anh em bạn bè thân thiết. Ảnh: FBNV

Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới cùng năm, xuất sắc lọt vào top 30 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn lớn và đảm nhận những vị trí quan trọng như first face, vedette.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2020, cô gây chú ý khi tham gia MV Em không sai chúng ta sai của ca sĩ Erik. Sau đó, người đẹp góp mặt trong nhiều dự án phim như Đảo độc đắc, Chủ tịch giao hàng, Mai… Đến năm 2024, Tiểu Vy đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp khi lần đầu đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn.

Quốc Anh sinh năm 1998 tại Hà Nội, gây ấn tượng với chiều cao 1m86 cùng vẻ ngoài nam tính, đôi mắt một mí. Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất, anh từng thử sức tại nhiều sân chơi người mẫu như Vietnam’s Next Top Model, The Face. Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Trạng Quỳnh, đóng cùng Trấn Thành và Nhã Phương, Quốc Anh mới thực sự tạo được dấu ấn và được đông đảo khán giả biết đến.

