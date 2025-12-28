"Bạch nguyệt quang" showbiz không trả nổi học phí 3,7 tỷ đồng hằng năm cho con trai

Mới đây, nữ diễn viên 45 tuổi Đổng Khiết đã gây tranh cãi khi tiết lộ mình sắp nuôi nổi con trai trên sóng livestream. Bởi lẽ, theo người đẹp Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thì quý tử của cô - Đỉnh Đỉnh tham gia khá nhiều lớp năng khiếu như cưỡi ngựa, chơi goft, chơi piano với học phí lên tới hơn 1 triệu NDT/năm (3,7 tỷ đồng). Rõ ràng, câu chuyện "không nuôi nổi con" của Đổng Khiết ở 1 level khác hẳn, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của đông đảo công chúng.
Bản thân Đổng Khiết chia sẻ: "Đây là lựa chọn của cá nhân tôi khi mình có khả năng kinh tế. Mỗi gia đình đều có một mức chi tiêu riêng mà".
Theo trang QQ, khóa học cưỡi ngựa của con trai Đổng Khiết có chi phí cực kỳ đắt đỏ. Mỗi tiết học kéo dài 45 phút có giá lên tới 800 - 1.000 NDT (3 - 3,7 triệu đồng) , tương đương khoảng nửa tháng lương của 1 người bình thường. Chưa kể, các dụng cụ cần thiết tối thiểu cũng phải mất đến 30.000 NDT (112,6 triệu đồng). Nếu Đổng Khiết mua ngựa cho con thì mỗi tháng cô lại phải tốn thêm 15.000 NDT (56,3 triệu đồng) phí bảo dưỡng nữa.
Tính sương sương, chỉ riêng học phí môn cười ngựa của cậu bé Đỉnh Đỉnh đã lên tới 500.000 NDT/năm (1,8 tỷ đồng). Chưa kể, theo Đổng Khiết tiết lộ, cô cùng con tham gia khóa học còn còn thuê một ekip chuyên nghiệp để theo dõi tiến độ học tập. Thật khó mà tưởng tượng nữ diễn viên Kim Phấn Thế Gia đã "đốt" bao nhiêu tiền để con được thỏa mãn đam mê.
Thực tế, việc các bậc phụ huynh showbiz đập tiền vào việc giáo dục đời sau thì chẳng có gì là lạ. Những cái tên đình đám như Thiên hậu Vương Phi, ngôi sao võ thuật Triệu Văn Trác, MC Lý Tương còn cho con theo học ở các trường tư lập cực kỳ đắt đỏ ở nước ngoài, chẳng ngại dốc vốn liếng để tạo môi trường học tập tốt nhất cho con.
Chẳng qua, việc Đổng Khiết than phiền kể khổ mới là yếu tố gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhất là khi danh tiếng của cô đã tụt dốc không phanh sau lùm xùm ngoại tình và còn vu oan cho chồng, từ "bạch nguyệt quang" Cbiz quay ngoắt thành "trà xanh" bị nhiều người chê trách.
Từng là nàng "Ngọc nữ" hàng đầu showbiz, Đổng Khiết là nữ thần thời thơ ấu trong lòng đông đảo khán giả, hớp hồn netizen với vẻ đẹp thuần khiết tựa đóa hoa bách hợp. Đặc biệt, vai diễn Lãnh Thanh Thu do cô thể hiện trong Kim Phấn Thế Gia đến nay vẫn được ca ngợi "vĩnh viễn là thần" trong dòng phim về thời dân quốc.
Năm 2008, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài quyết định về chung nhà với nam diễn viên Phan Việt Minh. Họ nhanh chóng đón quý tử đầu lòng Đỉnh Đỉnh vào năm 2009 và được coi là cặp vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hoa ngữ lúc bấy giờ. Ai dè, đến năm 2012, Đổng Khiết – Phan Việt Minh bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng.
Khi đó, Đổng Khiết lên tiếng tố Phan Việt Minh là kẻ mê cờ bạc, có hành vi bạo lực, biến anh thành kẻ "tội đồ" trong mắt công chúng. Vốn gắn liền với hình ảnh dịu dàng, hiền hậu, cộng đồng mạng đã đứng về phía Đổng Khiết, ném đá Phan Việt Minh dữ dội. Điều này khiến sự nghiệp của nam diễn viên gần như sụp đổ hoàn toàn.
Đến khi Trác Vỹ tung hình ảnh Đổng Khiết và nam diễn viên Vương Đại Trị ôm hôn nồng nhiệt tại khu nghỉ dưỡng Tam Á khi mà tài tử họ Vương vẫn chưa ly hôn vợ, hình tượng "ngọc nữ" của Đổng Khiết mới hoàn toàn bị sụp đổ.
Lúc này, netizen mới vỡ lẽ Đổng Khiết chẳng những ngoại tình mà còn "vừa ăn cắp vừa la làng", vu oan cho chồng cũ. Từ "bạch nguyệt quang" quốc dân, Đổng Khiết lắc mình thành "trà xanh", "kẻ phá hoại gia đình", "người đàn bà bị ghét nhất Cbiz"...
Sau scandal, Đổng Khiết như rơi xuống đáy sâu của vực thẳm, sự nghiệp tan nát, danh tiếng bao năm gây dựng tan như bong bóng xà phòng. Cô bị tẩy chay trên mọi mặt trận, phải chật vật mãi mới quay lại được với màn ảnh nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân thiết Triệu Vy (khi ấy vẫn chưa "ngã ngựa") nhưng vẫn không được công chúng đón nhận, tha thứ.
Trong những năm gần đây, Đổng Khiết thử sức với nhiều lĩnh vực như bán hàng livestream, mở cửa hàng bánh kem, shop thời trang nhưng thành tích đạt được không có gì nổi trội.
Mạnh tay chi tiền cho việc giáo dục con cái nhưng nữ diễn viên Kim Phấn Thế Gia có cuộc sống thường ngày khá bình dị. Cô và con ở trong một căn hộ bình thường, tự tay lo liệu mọi việc nhà chứ không thuê người giúp việc. Mặc dù quá khứ của Đổng Khiết khiến nhiều người chê trách nhưng chẳng thể phủ nhận rằng cô đã làm rất tốt vai trò của bậc phụ huynh, hết lòng hết dạ vì quý tử suốt mười mấy năm qua.
Nguồn: QQ