Thả thính trước mặt Hyun Bin, Jung Woo Sung bị cả MXH tấn công

Sáng 28/12, tờ Newsis đưa tin, 2 nam diễn viên đình đám Hyun Bin - Jung Woo Sung vừa cùng xuất hiện trên chương trình Point of Omniscient Interfere (đài MBC) để quảng bá cho bộ phim mới mang tên Made in Korea. Đáng chú ý, tài tử họ Jung đã gây sóng gió với màn thả thính dành cho nữ diễn viên hài Lee Young Ja ngay trên truyền hình.

Trước ống kính, Lee Young Ja bày tỏ cảm xúc khó tả khi được ngồi gần Jung Woo Sung: "Thật sự rất khó để trò chuyện riêng với Jung Woo Sung. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi thôi. Nhìn xem này, tôi không thể nào thoát ra khỏi chuyện này". Chứng kiến vẻ bối rối của Lee Young Ja, tài tử họ Jung đã tranh thủ thả thính, còn "liếc mắt đưa tình" với đàn chị: "Thế thì chị hãy cứ bị giam cầm (trong sự quyến rũ của em) đi nào". Được biết, Hyun Bin có mặt tại địa điểm ghi hình cũng đã thấy trọn vẹn màn tán tỉnh đàn chị của Jung Woo Sung.

Jung Woo Sung công khai thả thính đàn chị Lee Young Ja hơn 6 tuổi trên sóng truyền hình. Ảnh: Newsis

Ngay lập tức, Jung Woo Sung đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi có động thái tán tỉnh mới đây. Đáng chú ý, nhiều khán giả chê trách nam diễn viên sinh năm 1973 vì cho rằng, anh không biết xấu hổ khi sẵn sàng tái hiện hình ảnh trăng hoa trên show sau khi dính cáo buộc lăng nhăng, "bắt cá nhiều tay".

Trong khi đó, 1 bộ phận netizen lại đặt ra nghi vấn Jung Woo Sung muốn lợi dụng Lee Young Ja và dùng hình ảnh thả thính mới đây để tẩy trắng cho hình tượng bản thân, thu hút thêm người hâm mộ nữ.

Công chúng đồng loạt "tấn công" Jung Woo Sung dữ dội: "Nam diễn viên không biết xấu hổ và không tự nhận thức được tình hình hả? Đây không phải là thời điểm để anh ta lên truyền hình đùa vui, cợt nhả như vậy đâu", "Jung Woo Sung nghĩ rằng có thể dùng việc thả thính người khác để cứu vãn hình tượng hả? Thật nực cười", "Thật sự thấy thương hại cho Lee Young Ja đấy. Nữ nghệ sĩ chắc không muốn bị anh ta lợi dụng như vậy đâu",...

Jung Woo Sung bị cả mạng xã hội công kích ngay sau màn lộ diện mới đây. Ảnh: Naver

Trước khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội với màn thả thính lộ liễu mới đây, Jung Woo Sung đã liên tiếp bị bóc phốt trong vòng 1 năm qua. Hồi cuối năm 2024, cả châu Á dậy sóng trước thông tin nam diễn viên đã lên chức bố. Thế nhưng, tài tử này lại gây sốc khi chỉ nhận con mà nhất quyết không chịu nhận vợ.

Theo đó, Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi gặp nhau lần đầu vào năm 2022. Cả 2 giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 6/2023, Moon Gabi có thai và thông báo với Jung Woo Sung. Nữ người mẫu muốn tài tử kết hôn với mình và chịu trách nhiệm với con trai chung. Tuy nhiên, Jung Woo Sung chỉ hứa chu cấp tiền đầy đủ cho con, không đồng ý việc làm chồng của Moon Gabi. Tới tháng 3 năm ngoái, nữ người mẫu hạ sinh quý tử đầu lòng.

Cách đây khoảng 4 tháng, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Jung Woo Sung đã bí mật đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Nguồn tin thân cận với Jung Woo Sung cho biết nam diễn viên đã thông báo tin vui tới những người quen sau khi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với bạn gái. Với việc tài tử sinh năm 1973 kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí, anh lần nữa cho thấy thái độ kiên quyết, dứt khoát chối bỏ và không muốn có mối quan hệ tình cảm dây dưa thêm với Moon Gabi ngoài trách nhiệm làm cha với đứa con chung của họ. Động thái này khiến Jung Woo Sung bị chỉ trích gay gắt vì được cho là quá vô tình.

Ồn ào liên quan tới Jung Woo Sung - Moon Gabi đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên 7X còn hứng chỉ trích tơi bời sau khi dính cáo buộc "bắt cá nhiều tay". Theo người tố cáo, Jung Woo Sung qua lại cùng lúc với Moon Gabi, 1 nữ kế toán và 1 cô gái sinh năm 1998. Trong đó, cô gái sinh năm 1998 được cho là người từng lộ ảnh tình cảm với Jung Woo Sung. Còn nữ kế toán và tài tử hạng A đã có khoảng thời gian bí mật bên nhau hơn 10 năm. Đáng chú ý, nguồn tin cho biết Jung Woo Sung và bạn gái làm kế toán đã ngoại tình với nhau. Nam ngôi sao chấp nhận có mối quan hệ sai trái với người phụ nữ này vì cô có học vấn cao và sở hữu ngoại hình giống bạn gái cũ của anh là minh tinh Lee Ji Ah.

Trong khi đó, 1 tập của chương trình Free Doctor lại ra thông báo bác bỏ chuyện Jung Woo Sung từng hẹn hò nữ kế toán và cô gái sinh năm 1998. Thế nhưng, nhiều khán giả vẫn không tin điều này và tiếp tục công kích tài tử họ Jung.

Jung Woo Sung bị tố có mối quan hệ cùng lúc với nhiều phụ nữ. Ngoài Moon Gabi, anh còn có mối quan hệ vụng trộm với 1 nữ kế toán và 1 cô gái sinh năm 1998. Đặc biệt, cô gái sinh năm 1998 được cho là người bị lộ ảnh thân mật với tài tử đình đám xứ Hàn. Ảnh: Naver và Nate

Ngoài ra, Jung Woo Sung còn bị bóc phốt có thói quen tán gái dạo trên mạng xã hội. 1 tài khoản MXH đã ảnh chụp màn hình tin nhắn Jung Woo Sung nhắn tin quan tâm cô dù cả 2 không có bất kỳ mối liên hệ nào. Cụ thể, tài tử 7X đã dùng tài khoản Instagram chính chủ có tick xanh để nhắn tin khen ngợi cô gái: "Bạn đang làm 1 công việc tuyệt vời". Cô gái cho biết bản thân vô cùng ngạc nhiên, bối rối khi nhận được tin nhắn từ Jung Woo Sung.

Sau khi ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư của Jung Woo Sung bị lộ, Artist Company - công ty quản lý nam diễn viên phản hồi: "Tương tác thông qua tài khoản cá nhân thuộc phạm vi đời tư của nghệ sĩ. Chúng tôi không thể xác nhận vấn đề này".

Jung Woo Sung dùng tài khoản chính chủ để nhắn tin với gái lạ. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Kbizoom