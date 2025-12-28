Nam nghệ sĩ đình đám một thời: Ngoài 60 bị đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, mất khả năng đi lại

Nghệ sĩ Tấn Beo sinh năm 1963, xuất thân từ gia đình có truyền thống cải lương nhưng lại theo đuổi sự nghiệp diễn viên hài. Ban đầu, anh theo nhóm hài Kim Ngọc, sau đó gắn bó với nghệ sĩ hài Mỹ Chi và chính thức lập nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo nổi tiếng những năm 2000.

Tấn Beo nổi tiếng qua các vở Vì sao lên chùa, Tâm sự người bán nhang, Giã từ đạo chích, Táo quân về trời. Ngoài đóng hài, kịch, Tấn Beo tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba, Cưới ngay kẻo lỡ, Mùi ngò gai.

Anh đoạt nhiều giải thưởng như Diễn viên hài xuất sắc nhất Gala cười 2003, Danh hài được yêu thích nhất 2004, Mai vàng 2003. Không chỉ là người nghệ sĩ, nghệ sĩ Tấn Beo còn được đồng nghiệp yêu mến bởi sự hiền lành, bao dung, sống nghĩa tình và luôn hết lòng hỗ trợ lớp trẻ.

Nghệ sĩ Tấn Beo.

Hồi tháng 3/2023, Tấn Beo bị ngã cầu thang, rơi tự do hơn 10 bậc, bất tỉnh. Cú ngã gây chấn thương phần mềm, khiến Tấn Beo bị đau nhức phần lưng, hông, ngồi và nằm khó khăn. Thời điểm đó, Tấn Beo cho biết không vào viện kiểm tra vì không thấy cần thiết.

Giữa năm, anh bị tai biến mạch máu não sau 1 đêm ngủ dậy, may mắn được người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Anh được gia đình vợ con cũng như các y bác sĩ tận tình chăm sóc nên tiến triển tốt.

Tuy nhiên, trải qua giai đoạn điều trị đột quỵ dài ngày đã để lại nhiều di chứng cho nam nghệ sĩ, ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Hiện nay, nam nghệ sĩ sinh năm 1963 còn mang nhiều bệnh nền đi kèm như cao huyết áp, tiểu đường và tim thiếu máu cục bộ – những yếu tố khiến diễn tiến suy thận trở nên nhanh và phức tạp hơn.

Vài tháng trước, nam danh hài được phát hiện suy thận giai đoạn 5 (giai đoạn cuối). May mắn được các bác đưa ra phác đồ điều trị chuyên biệt kèm chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt: giảm đạm, hạn chế muối, dầu mỡ và thịt đỏ.

Tấn Beo bị đột quỵ hồi giữa năm 2023.

Sau đột quỵ, Tấn Beo mắc nhiều bệnh và không còn khả năng đi lại.

Anh phải dùng xe lăn và trợ giúp của mọi người.

Dù sức khỏe giảm sút, Tấn Beo vẫn cố gắng ăn uống điều độ, nói chuyện minh mẫn và kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

Gia đình cho biết sau đột quỵ, nam nghệ sĩ thoát nguy cơ chạy thận. " Gia đình luôn bên cạnh, chăm sóc và động viên anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, dù biết chặng đường phía trước còn rất dài và không ít thử thách ", người thân của anh chia sẻ.

Dù hiện tại, Tấn Beo gầy hơn nhưng tinh thần phấn chấn. Anh được người thân phục vụ ăn uống trong phòng riêng do không còn khả năng đi lại. Mỗi lần di chuyển phải dùng xe lăn.

Mới đây, xuất hiện trong đám cưới của con trai, Tấn Beo đã ngồi xe lăn đến. Tuy sức khỏe không tốt nhưng anh vẫn vui vẻ cười nói, bắt tay nói chuyện với bạn bè đồng nghiệp và quan khách tới dự tiệc.

Chị Phùng Thị Dung - vợ nghệ sĩ Tấn Beo cho biết, tình trạng sức khỏe của chồng đã có tiến triển tích cực so với trước đây.

Tấn Beo trong đám cưới con trai tối ngày 25/12.

"Có những lúc anh Tấn Beo rất vui. Hôm qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng đến chơi thì chồng của tôi cũng chịu đùa giỡn. Chúng tôi không còn ở trung tâm trị liệu và châm cứu ở Bình Dương nữa mà về TP.HCM được một thời gian rồi ", vợ của Tấn Beo tâm sự.

Bên cạnh đó, chị Dung cũng cho biết chồng vẫn duy trì việc đi thăm khám sức khỏe ở bệnh viện để theo dõi tình hình và tập vật lý trị liệu.