Winter (aespa) lại ẩn ý yêu đương Jungkook (BTS) nữa rồi

Nghi vấn Winter (aespa) hẹn hò Jungkook (BTS) đã làm bùng nổ mạng xã hội trong suốt tháng qua. Cặp đôi để lộ nhiều "bằng chứng" như đồ đôi, tai nghe đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến nhau và đỉnh điểm nhất là hình xăm 3 chú cho đôi. 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự hẹn hò. Cả 2 vấp phải làn sóng chỉ trích vì trốn tránh không giải thích chuyện đời tư.

Đến nay, cư dân mạng tiếp tục "soi" Winter ẩn ý chuyện yêu đương trên kênh YouTube của aespa. Cụ thể trong vlog đăng hồi tháng 1/2025, Winter được đầu bếp Napoli Matfia hướng dẫn cách làm món mì carbonara đến từ nước Ý. Trước khi bắt tay vào làm, đầu bếp đã hỏi Winter rằng cô từng thử món carbonara chính hiệu bao giờ chưa, hay có biết đó là món gì không thì đều nhận được cái lắc đầu trả lời. Napoli Matfia ngạc nhiên và tiếp tục hỏi tại sao Winter lại muốn học làm món đó thì nữ idol chỉ tiếp tục cười xoà chứ không nói thêm gì. Đáng chú ý là trong chương trình Are You Sure mùa 1 lên sóng năm 2024, Jungkook đã cố gắng làm món mì carbonara cho Jimin nhưng thất bại.

Winter không trả lời khi được hỏi lý do muốn học làm món mì carbonara. Clip: YouTube

Jungkook từng làm món ăn này nhưng đã thất bại. Clip: YouTube

Trong video Winter học nấu ăn, còn xuất hiện 1 tình tiết đáng ngờ khác. Trong lúc cho bột vào máy cán mỏng, Winter đột nhiên nhìn vào camera và nói “Hey, bạn có đang xem không?”. Điều này khiến đầu bếp vô cùng ngạc nhiên và phải hỏi rằng Winter đang nói chuyện với ai. Nữ idol không đáp lại đầu bếp mà tiếp tục mỉm cười với máy quay và nói "Tôi hỏi bạn có đang xem không?".

Mặc dù trên màn hình có chú thích lại câu nói là "MYs, các bạn có đang xem không?", nhưng 1 số người cho rằng câu nói này Winter nhắm đến Jungkook chứ không phải người hâm mộ. Cách cô nói từ "hey" cùng giọng điệu được cho là khác lạ. Trước đây, khi giao tiếp với fan, Winter sẽ nói cả danh xưng "MYs" (tên fandom của aespa), rồi mới đến "Các bạn đang xem à?".

Winter đột nhiên quay ra nói “Hey, bạn có đang xem không?”. Clip: YouTube

Trên mạng xã hội, netizen đã không ngừng tranh luận về tình huống này. Nhiều người cho rằng nữ idol sinh năm 2001 nhắn nhủ bạn trai quá lộ liễu: "Chẳng phải điều này quá lộ liễu sao?”, “Có vẻ như cô ấy đang tận hưởng cảm giác vụng trộm hồi hộp”, "Công khai ám chỉ tình yêu trong khi phớt lờ mối quan hệ với người hâm mộ là vượt quá giới hạn"... Trong khi đó, nhiều người lại bênh vực Winter, cho rằng tình huống soi xét này quá đỗi mơ hồ và cô có quyền giữ im lặng về đời tư.

Tin đồn hẹn hò của Winter - Jungkook ban đầu bắt nguồn từ những món đồ đôi như phụ kiện, tai nghe, sơn móng tay ngón đeo nhẫn chỉ cách nhau 1 ngày, để tên tài khoản Instagram gợi nhớ nhau... Trong kỳ nghỉ phép quân đội, Jungkook trực tiếp đến xem concert của aespa. Đây là điều cực lạ bởi Jungkook còn chưa từng đến xem bất kỳ concert nào của các nhóm nhạc nữ đàn em trực thuộc HYBE Labels.

Và tất cả đã bùng nổ khi Jungkook để lộ hình xăm 3 chú chó ở cánh tay giống Winter trong show Are You Sure mùa 2. Chương trình này cũng chiếu cảnh Jungkook mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình giống với Winter mặc trong fansign. Fan yêu cầu lời giải thích nhưng 2 công ty úp mở, Winter - Jungkook cũng im lặng theo và vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, cho rằng họ không tôn trọng cảm xúc của fan. Hàng loạt fan đã tuyên bố rời đi, Winter thậm chí còn phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh, không ai cổ vũ trên thảm đỏ đại nhạc hội SBS Gayo Daejeon 2025.

Hình xăm đôi 3 chú chó làm bùng nổ nghi vấn hẹn hò. Ảnh: X

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Cặp đôi không lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom