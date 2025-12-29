Nhóm nhạc đại mỹ nhân mất vị thế vì chuyện hẹn hò Jungkook (BTS)?

Mới đây, hãng truyền thông Hàn Quốc News Worker đã đưa ra nhận định về các nhóm nhạc nữ Kpop gen 4 trong năm mới 2026. Trang tin này nhận định vị thế của aespa trong ngành quảng cáo dường như đang suy yếu, khi những tranh cãi xung quanh các thành viên ngày càng chồng chất.

News Worker cho rằng aespa đang "cố gắng bám trụ" vào các hợp đồng của mình trong bối cảnh hình ảnh công chúng của nhóm liên tục bị ảnh hưởng tiêu cực: "Tình hình của aespa rất khó khăn". Mặc dù nhóm nhạc đại mỹ nhân đang hợp tác với các thương hiệu lớn như KB Kookmin Bank, Nongshim và Eider, nhưng giới quảng cáo lại vô cùng nhạy cảm với dư luận. Mỗi vụ tranh cãi dù liên quan đến chính trị, ngoại giao hay tin đồn đời tư đều làm tăng rủi ro cho các công ty muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu ổn định và tích cực.

News Worker nhận định vị thế của aespa trong ngành quảng cáo dường như đang suy yếu. Ảnh: Reddit

Sau năm 2024 bùng nổ, 2025 là năm tương đối sóng gió với aespa. Những tranh cãi của nhóm được đề cập đến bao gồm chiếc áo đỏ bị nghi mang khuynh hướng chính trị của Karina, chiếc đèn gợi nhớ đến vụ đánh bom hạt nhân ở Hiroshima - Nagasaki của Ningning và cuối cùng là nghi vấn Winter hẹn hò với Jungkook (BTS).

Ồn ào liên tiếp khiến hình ảnh aespa dần trở nên tiêu cực đối với công chúng. Tương lai của "gà chiến" nhà SM Entertainment trong lĩnh vực quảng cáo có thể phụ thuộc vào việc họ có thể lấy lại được lòng tin của công chúng và ổn định hình ảnh trong các chiến dịch năm tới hay không.

Karina cùng chiếc áo gây sóng gió. Ảnh: Koreaboo

Ningning bị người dân Nhật Bản kiến nghị cấm diễn vì mua chiếc đèn gợi nhớ thảm kịch đánh bom hạt nhân. Ảnh: Facebook

Cuối cùng, nghi vấn Winter hẹn hò Jungkook (BTS) làm dậy sóng dư luận. Ảnh: Jawa Pos

Trong khi đó, News Worker nêu tên IVE là nhóm có thể tận dụng được sự sụt giảm danh tiếng của aespa. " Ngược lại, IVE đã tránh được những tranh cãi lớn. Tuân theo nguyên tắc của ngành marketing rằng 'miễn là không có yếu tố nào gây tổn hại đến thương hiệu, thì lượng người hâm mộ và sự nổi tiếng vẫn được duy trì', IVE gần đây đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với các nhà quảng cáo hiện có" - trang tin xứ Hàn nhận định.

IVE của "công chúa Kpop" Jang Won Young được giới quảng cáo đánh giá cao. Ảnh: Reddit

Nguồn: Koreaboo, News Worker