Lần đầu lộ chi tiết "đắt giá" trong buổi chụp ảnh cưới Shin Min Ah - Kim Woo Bin

Hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính là sự kiện trọng đại nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng châu Á ở thời điểm cuối năm nay. Dù đám cưới đã kết thúc vào ngày 20/12 nhưng những chủ đề xoay quanh cặp đôi hàng đầu vẫn được truyền thông bóc tách liên tục.

Tới chiều 29/12, tờ Heraldmuse đưa tin, 1 studio nổi tiếng vừa lần đầu công bố chi tiết "đáng giá ngàn vàng" trong buổi chụp ảnh cưới cho Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo người đại diện của studio hé lộ, tài tử họ Kim đã lộ rõ cảm xúc đặc biệt khi tận mắt thấy người thường bước ra trong bộ váy cưới tinh khôi: "Ánh mắt Kim Woo Bin khi ngắm nhìn Shin Min Ah bước xuống trong bộ váy cưới là ánh mắt của 1 chú rể đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Chúng tôi luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó, đồng thời muốn lan tỏa tình yêu đẹp của họ tới mọi người. Xin chân thành chúc mừng cô dâu chú rể".

Studio phụ trách hình cưới cho Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa công bố thông tin gây sốt về buổi chụp ảnh của cặp đôi vàng. Ảnh: Nate

Nhiếp ảnh gia cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với tình yêu chân thành của cặp đôi quyền lực: "Họ từ lâu đã nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Nhưng vượt lên trên giá trị của những khoản quyên góp đó, cá nhân tôi đặc biệt tôn trọng Shin Min Ah vì cô ấy là người thủy chung son sắt, trước sau như 1. Và tôi tôn trọng Kim Woo Bin không kém vì anh ấy đã nhận ra giá trị của Shin Min Ah, nắm chặt tay cô ấy không rời, biến nỗi đau ập đến trong cuộc đời mình thành sự biết ơn sâu sắc dành cho người bạn đời".

Nhiếp ảnh gia bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối tình đẹp như phim của Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Ảnh: Naver

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ trở nên như lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Dàn khách mời toàn sao hạng A đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như ở lễ trao giải. Ảnh: Naver

Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng).

Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới.

Cặp sao hạng A chi đến 7,6 tỷ đồng cho trang sức cưới. Ảnh: Nate, Dailyfashion_news

Nguồn: Kbizoom