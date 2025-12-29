Từ sau khi đầu quân về công ty của Sơn Tùng, Hải Tú vụt sáng thành nữ diễn viên được quan tâm nhất nhì Vbiz. Thế nhưng suốt thời gian qua, những sản phẩm có sự góp mặt của Hải Tú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vượt qua những ồn ào đời tư, Hải Tú trở lại MXH bằng việc thường xuyên cập nhật những hình ảnh mới xinh xắn, chỉn chu.

Cho đến mới đây, netizen lan truyền khoảnh khắc Hải Tú bị "team qua đường" bắt gặp khi đi dự tiệc cưới. Theo đó, nữ diễn viên xuất hiện một mình, cô ăn diện vô cùng giản dị với áo lông dày, đội mũ, trang điểm nhẹ nhàng. Điều gây chú ý chính là thái độ và biểu cảm của Hải Tú trong lần bị "tóm dính" này. Nàng thơ của Sơn Tùng trông rất vui vẻ, hồn nhiêu tung hoa và nói chúc mừng đến cô dâu chú rể. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng được nhìn thấy những khoảnh khắc giản dị, đời thường của Hải Tú như thế này. Ngoài sự chú ý vào thái độ, nhiều người cũng nhận ra Hải Tú qua clip chưa chỉnh sửa có phần tròn trịa hơn so với ảnh "sống ảo" tự đăng.

Hải Tú hiếm hoi đi dự đám cưới, vẻ ngoài tự nhiên gây chú ý (Nguồn: @support hai tu)

Hải Tú tung hoa, cười nói rộn ràng dù chỉ dự cưới 1 mình (Ảnh: Chụp màn hình)

Chiếc áo và phong cách của Hải Tú hao hao với một bộ trang phục cô từng diện trước đó (ảnh: FBNV)

Hải Tú sinh năm 1997, được biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở TP.HCM từ lúc mới 15 tuổi. Sở hữu khuôn mặt hài hoà, vừa có nét hiện đại pha chút cá tính nên Hải Tú được nhiều khán giả chú ý. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận xét cô có nét tương đồng với diễn viên Han Ga In của làng giải trí Hàn Quốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Hải Tú sang Pháp học ngành Sinh học và Sinh thái học.

Đến tháng 3/2020 thì Hải Tú trở về Việt Nam hoạt động. Vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, cô xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP vào tháng 10/2020. Vào tháng 1/2021, Hải Tú - Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng bị dính vào ồn ào liên quan đến chuyện tình ái.

Trong thời gian qua, Hải Tú và Sơn Tùng nhiều lần bị soi hint diện đồ đôi, ở chung nhà nhưng cả hai không lên tiếng phản hồi về mối quan hệ. Hải Tú cũng từng vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng, lộ nhiều dấu hiệu mẹ bỉm nhưng cô chỉ giữ im lặng chứ không phủ nhận hay xác nhận. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ cũng giữ thái độ không quan tâm, không phản hồi những tin đồn.