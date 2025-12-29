Mỹ Tâm được vinh danh Đại sứ quảng cáo - Thành tựu trọn đời tại Vạn Xuân Awards 2025

Trong không gian trang trọng và giàu cảm xúc của đêm gala Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards 2025), tám gương mặt nghệ sĩ được vinh danh đã cùng nhau phác họa bức tranh đa sắc về vai trò ngày càng rõ nét của nghệ thuật trong quảng cáo đương đại.

Mỗi danh hiệu không chỉ ghi nhận dấu ấn cá nhân, mà còn phản ánh sự chuyển dịch quan trọng của quảng cáo Việt Nam: từ phô diễn hình ảnh sang kể chuyện, từ gây chú ý sang kiến tạo kết nối cảm xúc bền vững. Trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ hiện diện như những "người kể chuyện" bằng cảm xúc, giá trị sống và trách nhiệm xã hội.

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Nguyễn Văn Chung được vinh danh hạng mục Nhà soạn nhạc của năm. Ảnh: BTC

Ở hạng mục Nhà soạn nhạc của năm, hai nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Nguyễn Văn Chung được vinh danh như những người âm thầm kiến tạo chiều sâu cảm xúc cho quảng cáo Việt. Phan Mạnh Quỳnh ghi dấu với phong cách tự sự, điện ảnh, giàu hình ảnh và chiều sâu nội tâm; trong khi Nguyễn Văn Chung sở hữu kho tàng sáng tác đồ sộ, chạm đến những giá trị phổ quát như gia đình, cộng đồng và tinh thần yêu nước. Âm nhạc của họ không chỉ làm nền cho hình ảnh quảng cáo, mà trở thành chất liệu cảm xúc giúp thông điệp thương hiệu lan tỏa tự nhiên và bền bỉ.

Khánh Vy là KOL nổi bật của năm. Ảnh: BTC

Danh hiệu KOL nổi bật của năm được trao cho Khánh Vy gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z trí thức và bản lĩnh. Từ hiện tượng "bắn tiếng Anh" trên mạng xã hội đến vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia và các diễn đàn khu vực như ASEAN Future Forum 2025, Khánh Vy đại diện cho hình ảnh người trẻ Việt Nam tự tin hội nhập, lấy tri thức, tư duy toàn cầu và tinh thần học hỏi làm nền tảng ảnh hưởng.

Vĩnh Thích Ăn Ngon vinh danh ở hạng mục Người sáng tạo nội dung ấn tượng của năm. Ảnh: BTC

Ở hạng mục Người sáng tạo nội dung ấn tượng của năm, Vĩnh Thích Ăn Ngon được ghi nhận bởi những dự án cộng đồng giàu tính nhân văn. Thông qua những chuyến đi, những bữa cơm sẻ chia và các hoạt động tri ân lặng lẽ, nội dung của anh vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí để khơi dậy tinh thần biết ơn, lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong giới trẻ.

Đại sứ quảng cáo truyền cảm hứng của năm gọi tên Hòa Minzy. Ảnh: BTC

Danh hiệu Đại sứ quảng cáo truyền cảm hứng của năm gọi tên Hòa Minzy nghệ sĩ được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi và năng lượng tích cực. Qua các chiến dịch như Back to School (WHO.A.U), Chất Bling 10/10 (PS Vietnam) hay Phát Lộc Đôi (Knorr Việt Nam), Hòa Minzy lan tỏa tinh thần lạc quan, sự ấm áp của giá trị gia đình và những cảm xúc đời thường bền bỉ, giúp quảng cáo đến gần hơn với đời sống công chúng.

Đông Nhi được vinh danh Nữ đại sứ quảng cáo ấn tượng của năm. Ảnh: BTC

Ở hạng mục Đại sứ quảng cáo ấn tượng của năm, ba nghệ sĩ đại diện cho ba thế hệ đã để lại những dấu ấn rõ nét, phản ánh diện mạo đa chiều của quảng cáo sáng tạo Việt Nam. Đông Nhi được vinh danh Nữ đại sứ quảng cáo ấn tượng của năm với màn thể hiện giàu cảm xúc trong MV quảng cáo Tết Vỗ Về của Lifebuoy câu chuyện trở về được kể bằng sự dịu dàng, nhân văn và chạm đến giá trị gia đình bền vững. Isaac, ở hạng mục Nam đại sứ quảng cáo ấn tượng của năm, tiếp tục khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng và chuyên nghiệp qua các chiến dịch cùng Shopee và vai trò Đại sứ độc quyền của Li-Ning, lan tỏa tinh thần sống năng động, bền bỉ và tích cực. Trong khi đó, danh hiệu Đại sứ quảng cáo trẻ ấn tượng của năm gọi tên RHYDER đại diện tiêu biểu của thế hệ Gen Z dám thử nghiệm, biết kết hợp âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm số trong các chiến dịch cùng Piaggio Liberty 2025, Kixx hay Red Bull Extra, mang đến hơi thở trẻ trung cho quảng cáo hiện đại.

Isaac được vinh danh Nam đại sứ quảng cáo ấn tượng của năm và danh hiệu Đại sứ quảng cáo trẻ ấn tượng của năm gọi tên RHYDER. Ảnh: BTC

Dẫn đầu bảng bình chọn trong nhiều tuần liên tiếp, Quang Hùng MasterD đã xuất sắc giành danh hiệu Đại sứ quảng cáo được yêu thích nhất với 5.076.470 lượt bình chọn trên cổng EVENTISTA. Thành tích này cho thấy sức lan tỏa bền bỉ và sự đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng dành cho hình ảnh trẻ trung, sáng tạo và gần gũi mà nam nghệ sĩ xây dựng trong các chiến dịch thương hiệu.

Quang Hùng MasterD đã xuất sắc giành danh hiệu Đại sứ quảng cáo được yêu thích nhất. Ảnh: BTC

Khép lại đêm Gala là giải thưởng cao quý Đại sứ Quảng cáo - Thành tựu trọn đời, được trao cho Mỹ Tâm. Là hình mẫu hiếm hoi của một nghệ sĩ gìn giữ trọn vẹn hào quang sự nghiệp song hành cùng những giá trị nhân văn bền vững, Mỹ Tâm không chỉ là giọng ca biểu tượng của V-pop mà còn là chuẩn mực về hình ảnh nghệ sĩ trong quảng cáo - tử tế, uy tín và nhất quán. Từ chiến dịch Eurostone tôn vinh vẻ đẹp bền lâu đến SeABank SeASoul 2in1 lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, mỗi dự án cô đồng hành đều phản chiếu chiều sâu nhân cách và ý thức trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Giải thưởng cao quý Đại sứ Quảng cáo - Thành tựu trọn đời được trao cho Mỹ Tâm. Ảnh: BTC

8 nghệ sĩ được vinh danh tại Vạn Xuân Awards 2025 không chỉ đại diện cho sức ảnh hưởng cá nhân trong quảng cáo, mà còn cho thấy một xu hướng rõ nét của ngành truyền thông Việt Nam: đề cao cảm xúc thật, giá trị sống và sự chân thành nền tảng để quảng cáo sáng tạo Việt Nam phát triển bền vững và nhân văn hơn trong tương lai.