Nhân tố mới đẹp trai nhưng "hạt nhài" ở Running Man

Khi dàn cast chính thức của Running Man Việt được công bố, Quân A.P từng là cái tên gây không ít tranh cãi. Thời điểm đó, nhiều khán giả bày tỏ sự hoài nghi về sự lựa chọn này, cho rằng Quân A.P chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia show thực tế, trong khi hình ảnh trước nay của nam ca sĩ lại khá an toàn, trầm tính. Việc đặt anh vào một gameshow vận động, giải trí đòi hỏi năng lượng cao như Running Man Việt khiến không ít người lo ngại Quân A.P sẽ "lạc quẻ", thậm chí trở thành nhân tố mờ nhạt.

Tuy nhiên, sau khi trải qua hơn nửa hành trình, Quân A.P lại dần thay đổi cách nhìn của khán giả. Nam ca sĩ không còn bị nhắc đến như một gương mặt đuối mảng miếng, mà được nhận xét là dễ thương theo cách rất riêng. Không ồn ào, không cố gắng tấu hài, Quân A.P mang đến màu sắc "hài nhạt" nhưng duyên dáng, vừa đủ để tạo tiếng cười nhẹ nhàng giữa dàn cast vốn đã quá quen với việc "chặt chém" liên tục.

Những pha nói tiếng Anh cười xỉu của Quân A.P ở Running Man Việt (Nguồn: Running Man)

Quân A.P trong tạo hình "cụ Cúc" khiến khán giả ngỡ ngàng (ảnh: RMV)

Nam ca sĩ thoải mái bung xoã, không cần giữ hình ảnh an toàn trong Running Mam Việt (ảnh: RMV)

Điểm cộng lớn của Quân A.P nằm ở thái độ chơi. Anh được nhận xét là nhiệt tình, vui vẻ, sẵn sàng tham gia thử thách mà không ngại hình ảnh xấu hay thua thiệt. Trong các tương tác, Quân A.P tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện, đặc biệt là với các khách mời nữ khi luôn giữ sự tử tế, ga lăng và chừng mực. Chính cách ứng xử này giúp nam ca sĩ ghi điểm theo một cách rất đời thường, không cần cao trào nhưng đủ thiện cảm.

Quân A.P gặp sự cố rách quần khi bế bồng Lan Ngọc (Nguồn: RMV)

Quân A.P gặp sự cố trong tập hoá thân thành hoàng tửc (ảnh: RMV)

Một trong những chi tiết khiến khán giả nhớ đến Quân A.P nhiều hơn chính là biệt danh "Ùi uôi" do Trấn Thành đặt cho anh. Xuất phát từ việc sơ hở, Quân A.P lại buột miệng thốt lên câu "ùi uôi" như một phản xạ quen thuộc, biệt danh này nhanh chóng trở thành điểm nhấn vui vẻ trong chương trình. Không gượng gạo, không né tránh, Quân A.P đón nhận biệt danh bằng thái độ thoải mái, góp phần khiến hình ảnh của anh trở nên gần gũi hơn với khán giả. Sau tất cả, hành trình của Quân A.P tại Running Man cho thấy, đôi khi sự tử tế và tự nhiên chính là yếu tố giúp một nghệ sĩ ghi được thiện cảm lâu dài, ngay cả trong một sân chơi vốn nổi tiếng khắc nghiệt về mảng miếng giải trí.

Trấn Thành đặt biệt danh cho Quân A.P là "Ùi uôi", nhìn thấy anh là khán giả tự động chạy chữ! (Nguồn: RMV)

Càng về sau, Quân A.P càng "hạt nhài" nhưng vô cùng duyên dáng (Ảnh: RNM)

Quân A.P sinh năm 1997, là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop những năm gần đây. Anh bắt đầu được biết đến từ các bản cover trên YouTube với chất giọng trầm ấm, đầy cảm xúc. Nam ca sĩ gây chú ý với loạt bản hit như Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, You Are My Crush... Anh theo đuổi hình tượng nam ca sĩ lặng lẽ, ít scandal, tập trung vào sản phẩm âm nhạc chỉn chu, cảm xúc. Dù không phải là cái tên quá ồn ào trên truyền thông, nhưng Quân A.P luôn giữ được vị trí ổn định trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt với những ai yêu thích ballad và pop nhẹ nhàng.

Khi được hỏi liệu có áp lực trước sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả, Quân A.P chia sẻ với chúng tôi: "Khán giả bây giờ rất thông minh, đôi khi khó tính nữa, nên trách nhiệm quản lý bản thân phải thực sự nghiêm túc. Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ dù nhỏ, nhưng sẽ có rất nhiều người nhìn vào và để lại ảnh hưởng. Trách nhiệm lớn hơn rất nhiều, tôi cố gắng rèn giũa bản thân mình theo cách tích cực nhất có thể. Áp lực sẽ luôn đi cùng nghệ sĩ. Ví dụ như lâu không ra nhạc cho khán giả nghe, cũng đã là một áp lực rồi. Tôi đặt mục tiêu cho mình là phải làm nhạc hay, đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Làm thế nào để ra nhạc sớm nhất, đó là áp lực lớn nhất của tôi".