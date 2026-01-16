Khi yêu Phương Nhi là người như thế này!

Đám cưới được quan tâm nhất hiện nay chính là của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng. Sau 1 năm tổ chức lễ ăn hỏi ở Thanh Hóa, cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới vào ngày 23-24/1 sắp tới tại một resort sang trọng ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Hiện nay mọi thông tin liên quan tới Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Trên mạng xã hội, chia sẻ cũ của nười đẹp sinh năm 2002 đột ngột được chia sẻ mạnh trở lại. Cụ thể khi tham gia podcast vào tháng 1/2024, Phương Nhi từng lên tiếng chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm.

Á hậu cho biết sẽ lựa chọn sống hết mình trong tình yêu, bởi với cô, thà yêu và từng đau còn hơn là chưa bao giờ trải nghiệm. Phương Nhi cho hay: "Với tôi không phải luôn dành 100% tình cảm của mình, đầu tư nhiều thứ vào 1 người đâu vì còn rất nhiều mối bận tâm khác nữa. Nhưng khi bắt đầu tin tưởng rồi thì lại là người dành rất nhiều thứ cho người khác: thời gian, tâm huyết.

Tôi coi người ta là 1 phần của mình rồi thì sẽ bị ảnh hưởng. Một khi đã ảnh hưởng rồi thì mất rất nhiều thời gian để có thể hồi phục lại. Nhưng mà thôi, tôi có nghe 1 người nói là thà mình yêu 100 lần, đau 100 lần còn hơn là mình không yêu, không trải nghiệm".

Phương Nhi chia sẻ về quan điểm tình cảm khi tham gia podcast vào năm 2024. Nguồn: Tee & Tea

Vào cuối tháng 1 sắp tới, đám cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi sẽ diễn ra. Ảnh: Đỗ Long

Ngày vui của cặp đôi được tổ chức ở resort sang trọng ở Nha Trang. Ảnh:@kimcouture

Tháng 1/2025, Phương Nhi chính thức làm lễ ăn hỏi cùng Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sự kiện được tổ chức trong không khí ấm cúng, riêng tư, hạn chế tối đa sự xuất hiện của truyền thông. Sau dấu mốc quan trọng này, Phương Nhi gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí.

Trước khi lui về ở ẩn để kết hôn, Phương Nhi từng chia sẻ: "Nhi thực sự bất ngờ và cảm động. Dù đã vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật một thời gian để tập trung học tập, nhưng tình cảm trân quý của mọi người dành cho Nhi vẫn luôn đong đầy.

Nhi xin chân thành cảm tạ tới tất cả quý vị khán giả và các bạn fan đã luôn quan tâm, chúc mừng sinh nhật Nhi. Đó sẽ là hành trang vô cùng quý giá để Nhi tiến về phía trước, tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn nữa, để xứng với sự yêu thương và kỳ vọng của mọi người!".

Á hậu Phương Nhi đã không còn hoạt động nghệ thuật mà lui về ở ẩn. (Ảnh: Như Hoàn)

Sau khi kết hôn, người đẹp dành phần lớn thời gian cho cuộc sống gia đình, đồng thời đồng hành và hỗ trợ chồng trong lĩnh vực kinh doanh. Đến tháng 10/2025, Công ty Cổ phần Vin New Horizon chính thức được thành lập với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký thành lập, bà Phạm Thu Hương - phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nắm giữ 32% cổ phần. Ba cổ đông sáng lập còn lại gồm hai con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh cùng con gái Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ. Phần cổ phần còn lại, chiếm 65%, thuộc về Tập đoàn Vingroup.