Thanh Lam 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 vẫn yêu say đắm

Thanh Lam – nữ diva cá tính của làng nhạc Việt – không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực mà còn bởi đời sống tình cảm nhiều thăng trầm. Đường tình của cô gắn với hai cuộc hôn nhân dang dở.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Thanh Lam bắt đầu khi cô mới 19 tuổi. Do thiếu sự chuẩn bị về tâm lý và hoàn cảnh sống, cuộc sống vợ chồng nhanh chóng rơi vào rạn nứt và kết thúc trong lặng lẽ. Thanh Lam từng thừa nhận, đó là giai đoạn cô còn quá non nớt để hiểu hết ý nghĩa của hôn nhân.

Thanh Lam và tình yêu hiện tại - bác sĩ Hùng.

Sau đó, cô đến với nhạc sĩ Quốc Trung – người bạn đời gắn bó lâu dài nhất trong cuộc đời mình. Hai người không chỉ là vợ chồng mà còn là cặp đôi ăn ý trong âm nhạc, góp phần tạo nên thời kỳ thăng hoa nhất của Thanh Lam. Họ có với nhau hai người con. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm chung sống, cả hai quyết định chia tay vào năm 2004. Dù không còn là vợ chồng, Thanh Lam và Quốc Trung vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau và cùng chăm sóc con cái.

Sau nhiều năm kín tiếng tình ái, đến khoảng năm 2020, Thanh Lam công khai mối quan hệ với bác sĩ Bùi Tiến Hùng – người không hoạt động trong giới nghệ thuật. Yêu ở tuổi U60 sau nhiều lần tan vỡ nhưng Thanh Lam vẫn rất cuồng nhiệt, yêu hết mình như tuổi đôi mươi. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên người yêu như nấu ăn, du lịch, tận hưởng cuộc sống. Cô và bạn trai đã lên kế hoạch đám cưới. Cặp đôi từng chia sẻ sẽ cưới hồi cuối năm 2025 nhưng hiện tại vẫn giữ kín thông tin với truyền thông.

Phi Thanh Vân và bạn trai.

Phi Thanh Vân U45 yêu như lần đầu sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Phi Thanh Vân (tên thật Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982) là diễn viên, người mẫu từng gây chú ý với hình ảnh cá tính và phát ngôn thẳng thắn. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời sống tình cảm của cô cũng trải qua nhiều thăng trầm với hai cuộc hôn nhân dang dở trước khi tìm được bến đỗ mới.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Phi Thanh Vân là với một doanh nhân người Pháp, lớn hơn cô nhiều tuổi. Hai người kết hôn năm 2008 sau thời gian ngắn tìm hiểu. Tuy nhiên, sự khác biệt về văn hóa, lối sống và cách suy nghĩ khiến cuộc sống chung nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau khoảng bốn năm chung sống, họ quyết định chia tay trong lặng lẽ.

Năm 2014, Phi Thanh Vân bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với một người đàn ông kém cô vài tuổi. Cặp đôi có với nhau một con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài lâu. Chỉ sau khoảng ba năm, cuộc hôn nhân này cũng kết thúc. Phi Thanh Vân từng thừa nhận đây là giai đoạn nhiều tổn thương khiến cô mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân trong một thời gian dài.

Sau hai lần đổ vỡ, Phi Thanh Vân tập trung vào việc nuôi con và phát triển công việc kinh doanh. Cô sống kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư. Năm 2024, nữ diễn viên bất ngờ công khai mối quan hệ với một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Người yêu hiện tại của cô không hoạt động trong giới giải trí, sống điềm đạm và kín đáo.

Yêu ở tuổi U45, Phi Thanh Vân vẫn rất mãnh liệt và lãng mạn. Cô thường xuyên viết chia sẻ yêu thương nồng nàn với bạn trai trên Facebook và đăng nhiều hình ảnh tình tứ, ôm ấp. Có thể thấy, nữ diễn viên như trẻ lại và yêu hết mình như lần đầu.

Kiều Trinh vẫn mở lòng yêu dù những lần đổ vỡ trước cô phải chịu nhiều tổn thương.

Kiều Trinh 3 lần yêu đều đau khổ vì bị bạo hành, tuổi 50 tìm được bến đỗ mới

Kiều Trinh (sinh năm 1976) được khán giả Việt biết đến với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng” nhờ những vai diễn táo bạo trong các phim như Mùa len trâu , Rừng đen , Bi ơi, đừng sợ … Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời tư của chị lại trải qua nhiều thử thách và biến cố.

Trên thực tế, Kiều Trinh đã trải qua 3 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra khi chị mới 18 tuổi với một người đàn ông nghèo và sau vài năm đã tan vỡ khiến cô làm mẹ đơn thân. Sau đó, chị chung sống với người đàn ông thứ hai và sinh con trai nhưng mối quan hệ này đi kèm nhiều bi kịch, trong đó chị từng bị bạo hành nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương nặng trước khi quyết định dứt ra khỏi cuộc tình. Đến khoảng tuổi 40, Kiều Trinh lại tiếp tục mang thai với một người khác và một lần nữa tự mình nuôi con.

Ở tuổi 50, sau nhiều năm làm mẹ đơn thân và vượt qua những nỗi đau trong tình yêu, Kiều Trinh bất ngờ công khai đang hạnh phúc trong một mối quan hệ mới. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên người yêu và lời bộc bạch rằng cô trân trọng bình yên, mong muốn được yêu và được yêu chân thành. Danh tính và gương mặt của bạn trai vẫn được cô giữ kín nhưng theo những gì nữ diễn viên tiết lộ thì tình yêu này là sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia sau nhiều năm sóng gió.

Không chỉ là nữ nghệ sĩ gắn liền với các cảnh nóng điện ảnh, Kiều Trinh còn được ngưỡng mộ bởi nghị lực của một người mẹ mạnh mẽ, từng trải và biết mở lòng để tìm bình yên cho trái tim mình ở tuổi 50.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sau 2 lần đổ vỡ, cầu hôn lại chồng cũ

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (sinh năm 1965) là một trong những MC nổi tiếng nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, được yêu mến với phong cách dẫn duyên dáng, trí tuệ và bản lĩnh sân khấu. Chị từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi bước vào giai đoạn mới của đời sống tình cảm. Ở tuổi U61, câu chuyện tình cảm của chị một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kỳ Duyên là với một bác sĩ, từ mối quan hệ này chị có hai cô con gái. Sau đó, chị kết hôn lần hai với luật sư – MC Trịnh Hội vào cuối năm 2004 khi đã là mẹ hai con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng bốn năm trước khi cả hai chia tay vào năm 2008. Sau khi ly hôn, Trịnh Hội tái hôn với người khác còn Kỳ Duyên từng có mối tình dài với doanh nhân kém mình 8 tuổi nhưng rồi cũng đi đến chia tay.

Điều khiến công chúng bất ngờ là trong năm 2025, Kỳ Duyên và chồng cũ Trịnh Hội đã tái hợp sau hơn 20 năm kể từ ngày chia tay. Nữ MC thậm chí chủ động cầu hôn lại Trịnh Hội tại một hòn đảo xinh đẹp ở Thái Lan, đánh dấu một khởi đầu mới cho cả hai. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm và nhận được lời chúc mừng từ khán giả.

Không chỉ tái hợp, cả hai còn được cho là có kế hoạch chuẩn bị tổ chức đám cưới lần nữa, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi háo hức. Mối quan hệ này được xem như minh chứng cho khả năng tìm lại hạnh phúc sau nhiều năm và cho thấy dù đã trải qua thăng trầm đời sống tình cảm, Kỳ Duyên vẫn luôn mở lòng với tình yêu chân thành, dù ở tuổi 61.