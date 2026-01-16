Lisa nói gì ở Quả Cầu Vàng mà bị cả ngàn người "ném đá"?

Lisa (BLACKPINK) chính là 1 trong những mỹ nhân nổi bật nhất lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) năm nay. Mọi thứ về Lisa, từ cách cô lên đồ, đi đứng, mọi câu nói đều thu hút sự chú ý từ khán giả toàn cầu.

Trên mạng xã hội X, 1 câu nói của Lisa tại thảm đỏ hiện đang gây tranh cãi dữ dội. Cụ thể trong tình huống này, em út BLACKPINK đã nói cô sẽ không tham dự Grammy năm nay vì bận quay phim. Vì câu nói không bao gồm ngữ cảnh nên nhiều người đã bình luận gay gắt, cho rằng Lisa không dự Grammy do quá kém cỏi, không nhận được đề cử nên "dựa hơi" bạn trai tỷ phú Frederic Arnault để có vai diễn trong các bộ phim dù gần như không có kinh nghiệm diễn xuất.

"Cô này thậm chí còn không được đề cử", "Cô gái thất bại thì làm gì được đề cử mà đi Grammy", "Âm nhạc của cô phát chán, toàn autotune, chẳng thể hiện được bản thân chút nào. Cô thất bại lắm và sẽ chẳng có cơ hội nào nếu bạn trai cô không phù phép đưa cô vào những nơi như Oscar", "Frederic xin hãy ngừng mua giải cho cô bạn gái đi", "Chẳng có lý do gì cô phải đến Grammy cả"... nhiều người chỉ trích Lisa nặng lời.

Tuy nhiên, những người khác đã bênh vực nữ thần tượng bằng cách chia sẻ video cuộc nói chuyện đầy đủ. Trong đó, Lisa được phóng viên hỏi liệu cô có tham dự Grammy hay không, chứ không phải chính cô trực tiếp đề cập đến việc đó. Fan cũng "dập" lại luận điểm Lisa luôn dựa hơi bạn trai tỷ phú, mà cho rằng cô đang chinh phục thị trường phương Tây bằng tài năng và sức hút của mình.

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng K-pop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show...

