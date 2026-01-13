Nam thần Kpop dự Quả Cầu Vàng với Lisa lại "quên ơn" BTS nữa rồi?

Lisa (BLACKPINK) đã làm nên lịch sử khi trở thành idol Kpop đầu tiên tham dự và đảm nhận vai trò người trao giải trong lễ trao giải Golden Globe Awards (Quả Cầu Vàng). Cùng tham dự lễ trao giải danh giá này với Lisa còn có 1 idol Kpop khác là Joshua (SEVENTEEN).

Nam thần SEVENTEEN sải bước trên thảm đỏ trong bộ vest đen lịch lãm cùng diện mạo vô cùng điển trai, với điểm nhấn là trang sức của Chaumet. Tuy nhiên tại đây, 1 câu trả lời phỏng vấn của anh với phóng viên Billboard đã làm bùng lên sự tranh cãi dữ dội. Cụ thể, phóng viên đã hỏi: "Anh cảm thấy thế nào về KPop Demon Hunters? Bởi vì rõ ràng Kpop, như chúng ta đã biết, đã là một hiện tượng lớn trong một thời gian dài, nhưng bộ phim này đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của nó". Joshua đáp lại: "Vâng, KPop Demon Hunters, tôi thực sự rất vui, và bộ phim đang mở ra những cánh cửa mới cho Kpop, vì vậy tôi không thể tin được nó lại đạt được thành công lớn đến vậy".

Joshua tỏa sáng tại thảm đỏ Quả Cầu Vàng. Ảnh: MTV

Nam idol nói rằng phim KPop Demon Hunters đang mở ra những cánh cửa mới cho Kpop. Ảnh: Koreaboo

Rất nhanh chóng, câu trả lời tưởng chừng như chẳng có vấn đề gì này lại gây ra "sóng gió" không ngờ. Hàng loạt fan BTS đã tràn vào chỉ trích Joshua "vô ơn", "thiếu tôn trọng", coi thường những đóng góp của BTS cho sự phát triển của Kpop. Họ cho rằng BTS mới chính là những người mở đường cho Kpop tại Mỹ, để các idol khác có thể nổi tiếng hơn. Phản ứng lớn đến nỗi bài đăng liên kết video trên mạng xã hội X bị xóa, còn video phỏng vấn gốc trên YouTube phải đặt về chế độ riêng tư.

"Cậu ta thật đáng xấu hổ... BTS đã mở đường rồi, đó là lý do KPop Demon Hunters trở nên nổi tiếng", "KPop Demon Hunters thậm chí sẽ không tồn tại nếu BTS không cho mọi người biết Kpop là gì vào năm 2018", "Thực tế là Joshua thậm chí sẽ không có mặt tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng để được Billboard phỏng vấn nếu không nhờ BTS", "Điều này chứng tỏ nhóm nhạc vô danh này vẫn còn thua kém BTS. Sự ghen tị là điều dễ thấy, thậm chí đến từ cả bố mẹ của họ. Bất chấp tất cả những lời bàn tán đó, họ vẫn chẳng có tên tuổi gì trên bảng xếp hạng và không có thành tích thực sự nào đáng kể"... fan BTS ùa vào "tấn công" Joshua.

Fan cho rằng BTS là người mở đường cho Kpop tại Mỹ và Joshua đang "vô ơn". Ảnh: Festa

Tuy nhiên, số khác bênh vực Joshua và chỉ trích 1 bộ phận fan cuồng quá khích, độc hại của BTS. Đây không phải là lần đầu tiên nhóm fan xấu xí này "khủng bố" những idol khác nếu họ không nói rằng BTS là người mở đường cho Kpop tại Mỹ. Nhóm netizen bênh vực lập luận từ trước BTS rất lâu, hàng loạt idol Kpop như BoA, Wonder Girls, SNSD... đã đổ bộ Mỹ. Đặc biệt không thể kể đến "hiện tượng toàn cầu" Gangnam Style của PSY vào năm 2012. Họ cho rằng đây mới chính là những người mở đường cho Kpop, và fan BTS cần dừng những hành động quá khích, xấu xí lại.

Joshua có tên thật Joshua Hong/Hong Jisoo là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn, hoạt động trong vai trò thành viên của nhóm nhạc nam SEVENTEEN do Pledis Entertainment (trực thuộc HYBE Labels) quản lý. Sinh năm 1995 tại Los Angeles, Joshua gia nhập công ty sau khi được phát hiện qua video cover và chính thức ra mắt cùng SEVENTEEN năm 2015. Anh đảm nhiệm vị trí vocalist, nổi bật với chất giọng ấm, kỹ thuật ổn định và khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, góp phần giúp nhóm mở rộng sức ảnh hưởng quốc tế.

Trong sự nghiệp, Joshua cùng SEVENTEEN đạt nhiều thành tựu lớn như doanh số album triệu bản, các giải thưởng âm nhạc uy tín và tour diễn toàn cầu, đưa nhóm trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ ba. Bên cạnh hoạt động nhóm, Joshua còn được yêu thích nhờ hình ảnh lịch thiệp, tính cách nhẹ nhàng và phong cách thời trang tinh tế, giúp anh có sức hút bền vững với người hâm mộ.

Joshua là gương mặt nổi bật của SEVENTEEN. Ảnh: MTV

Ra mắt vào năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment (nay là HYBE Labels), BTS (Bangtan Sonyeondan) đã viết nên một chương lịch sử hào hùng, biến mình từ những "kẻ ngoại đạo" đến từ một công ty nhỏ thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Nhóm gồm 7 thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook, mỗi người mang một màu sắc cá tính riêng biệt nhưng hòa quyện thành một khối thống nhất đầy sức mạnh. Sự nghiệp của BTS là một chuỗi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu: từ việc là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với siêu phẩm Dynamite, nhận nhiều đề cử Grammy danh giá, cho đến việc tổ chức các tour diễn cháy vé tại những sân vận động huyền thoại như Wembley hay Rose Bowl.

Đến năm 2026, sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự và chính thức tái hợp đầy đủ các thành viên, BTS không chỉ đơn thuần là một nhóm nhạc Kpop mà đã trở thành "Hoàng tử Pop" thế kỷ 21, sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng đến cả chính trị và xã hội thông qua các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của họ không chỉ nằm ở những bản hit tỷ view hay vũ đạo điêu luyện, mà còn ở thông điệp nhân văn về lòng tự trọng và tình yêu bản thân (Love Yourself) – sợi dây kết nối bền chặt với cộng đồng người hâm mộ ARMY khổng lồ. Với di sản âm nhạc đồ sộ và tinh thần vượt khó đầy cảm hứng, BTS vẫn giữ vững vị thế huyền thoại sống, là người mở đường đưa văn hóa Hàn Quốc thống trị bản đồ giải trí thế giới.

BTS là nhóm nhạc nam số 1 Kpop. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo