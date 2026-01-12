Leonardo DiCaprio đến Quả Cầu Vàng để kiếm giải, ai dè bị kiếm chuyện!

Vào ngày 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá Golden Globe Awards 2026 (Quả Cầu Vàng) đã chính thức diễn ra tại Mỹ, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện đã mang lại vô số cảm xúc trái chiều cho khán giả. Nhưng vượt trên tất cả những giải thưởng hay khoảnh khắc vinh danh nghệ sĩ, điều khiến dân tình dậy sóng và bàn tán sôi nổi chính là việc Leonardo DiCaprio bị "cà khịa" ngay trên sóng trực tiếp.



Theo đó, sở thích yêu gái trẻ của Leonardo DiCaprio đã bị nữ MC Nikki Glaser mang ra làm trò cười giữa sự kiện. "Leonardo cực đỉnh luôn, anh ấy đã thắng 3 giải Quả Cầu Vàng, 1 giải Oscar. Nhưng mọi người biết không, điều làm tôi ấn tượng nhất là Leo đạt được tất cả thành tích đó trước khi bạn gái của anh ấy bước sang tuổi 30", nữ MC Nikki Glaser nói. Lời khen "mặn mòi" của Nikki Glaser dành cho tài tử Titanic khiến cả hội trường cười ồ lên, còn nhân vật chính cứng người, mím môi cười ngượng trong vài giây. Sau đó, Nikki Glaser tiếp tục màn "nói móc" của mình: "Xin lỗi Leo, tôi không muốn đùa vậy đâu, tại chúng tôi chẳng biết điều gì về anh nữa". Ngay lập tức, Leonardo DiCaprio cũng đã giơ tay "cảnh cáo" Nikki Glaser ngay trên sóng trực tiếp.

Sở thích yêu gái trẻ của Leonardo DiCaprio bị mang ra làm trò cười tại Quả Cầu Vàng 2026. Nguồn: X.

Leonardo DiCaprio "sượng trân", cười ngượng khi bị nữ MC Nikki Glaser "cà khịa" chuyện đời tư giữa lễ trao giải. Ảnh: X.



Sau đó, tài tử đã chỉ tay "cảnh cáo" Nikki Glaser. Ảnh: X.

Trên MXH, khoảnh khắc Leonardo DiCaprio bị màn ra làm trò cười gây xôn xao. Không ít khán giả cho rằng Leonardo DiCaprio quá khổ đi kiếm giải, nhưng gặp phải đồng nghiệp thích kiếm chuyện. Nhiều người nhận xét "màn thả miếng" của MC Nikki Glaser kém duyên, lời khen tổng kết cả thành tựu sự nghiệp lẫn đời tư chấn động của cô không ai dám nhận. Trước đây, chuyện Leonardo DiCaprio là "tay sát gái", chuyên hẹn hò những cô gái dưới 30 tuổi cũng từng bị mang ra châm biếm tại lễ trao giải Oscar và Emmy 2022.

Leonardo DiCaprio thường xuyên bị châm chọc chuyện đời tư. Ảnh: Getty Images.

Lịch sử tình trường của Leonardo DiCaprio vốn nổi tiếng ồn ào tại Hollywood. Tài tử này từng hẹn hò với hàng loạt người mẫu và diễn viên đình đám như: Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Camila Morrone, Erin Heatherton, Eva Herzigova, Kristin Zang...

Tuy nhiên, điểm chung của bạn gái Leonardo DiCaprio là đều dưới 25 tuổi và cứ ai bước qua độ tuổi này đều bị nam diễn viên hàng đầu "đá bay". Do đó, nhiều năm qua, Leonardo DiCaprio bị chế giễu là "không bao giờ hẹn hò với phụ nữ quá 25 tuổi". Thậm chí, vào năm 2022, một người dùng của trang Reddit từng gây dậy sóng khi vẽ biểu đồ tổng hợp dữ liệu tuổi tác không vượt quá con số 25 của những cô gái đã yêu đương với Leonardo DiCaprio.

Biểu đồ chứng minh Leonardo DiCaprio chỉ hẹn hò bạn gái dưới 25 tuổi. Ảnh: DailyMail.

