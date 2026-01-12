Coi mà tức sôi máu: Trên đời hết đàn ông hay sao mà Chị Đẹp này quay lại với tra nam từng chối bỏ mình

Mối quan hệ giữa Ngô Thiến (Chị Đẹp Đạp Gió) và chồng cũ - Trương Vũ Kiếm, từ lâu đã khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Mới nhất vào chiều 11/1, tờ Sohu đưa tin, cặp đôi 1 thời bất ngờ dính tin tái hợp, khiến mạng xã hội loạn cào cào. Tin tức Ngô Thiên - Trương Vũ Kiếm “gương vỡ lại lành” xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ việc gần đây 2 ngôi sao liên tục được bắt gặp ra ngoài chơi, đi mua sắm cùng con gái.

Cách đây ít ngày, 2 nghệ sĩ lọt vào ống kính của “team qua đường” khi xuất hiện cùng nhau tại 1 siêu thị ở Vũ Hán (Trung Quốc). Ít lâu sau đó, họ lại tiếp tục được bắt gặp khi đang cùng con gái tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ ở châu Âu. Theo lời kể của nhân chứng, Ngô Thiến - Trương Vũ Kiềm có những tương tác thân mật giống như cặp đôi đang hẹn hò chứ không chỉ đơn giản là gặp gỡ nhau vì con cái.

Chưa dừng lại ở đó, địa điểm nơi làm việc của tài tử họ Trương ở rất gần nhà Ngô Thiến. Từ đây, truyền thông và khán giả nhận định 2 nghệ sĩ có thể đang sống chung với nhau.

Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm liên tục xuất hiện cùng nhau trong thời gian gần đây. Ảnh: Sohu

Mối quan hệ giữa 2 ngôi sao đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội mới đây. Ảnh: 163

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt phản ứng vô cùng tiêu cực trước thông tin nghi Ngô Thiến đã nối lại tình xưa với chồng cũ Trương Vũ Kiếm. Âu cũng là bởi từ lâu Trương Vũ Kiếm đã bị gán mác tra nam, còn bị chê không xứng với Chị Đẹp họ Ngô. Nguồn cơn của mọi chuyện tới từ việc Trương Vũ Kiếm đã cố gắng che giấu mối quan hệ tình cảm với Ngô Thiến trong suốt thời gian dài từ lúc hẹn hò cho tới khi kết hôn.

Bên cạnh đó, Trương Vũ Kiếm cũng cho thấy anh là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Sau khi kết hôn với Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con. Nam nghệ sĩ 33 tuổi thường xuyên thể hiện thái độ lạnh nhạt với Ngô Thiến, còn thả thính người khác trên sóng truyền hình và cố xây dựng hình tượng độc thân dù đã lập gia đình. Việc Trương Vũ Kiếm không cho Ngô Thiến danh phận trong suốt thời gian dài khiến công chúng bức xúc thay cho nữ diễn viên, bởi cô vì chồng mà đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao để lui về hậu phương lo cho gia đình.

Còn nhớ sau khi Chị Đẹp họ Ngô tuyên bố ly hôn tra nam Trương Vũ Kiếm, nhiều khán giả đã ăn mừng, gọi đây là quyết định vô cùng tỉnh táo và sáng suốt. Thế nhưng tới nay khi mỹ nhân Bên Nhau Trọn Đời tái hợp với chồng cũ, công chúng đã đồng loạt quay sang công kích nữ diễn viên dữ dội, đồng thời mong mỏi cô mau chóng sáng mắt ra và dứt khoát từ bỏ tra nam.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào Ngô Thiến ở thời điểm hiện tại sau khi tin tức cô tái hợp tài tử họ Trương xuất hiện rầm rộ: “Chúng tôi yêu mến Ngô Thiến vì cô ấy có đủ can đảm, dũng khí để từ bỏ cuộc hôn nhân khiến bản thân chịu tổn thương chứ không phải ngồi nhìn cô ấy hàn gắn với 1 người không xứng đáng với mình đâu”, “Nếu Ngô Thiến thực sự quay lại với người đàn ông từng chối bỏ sự tồn tại của cô ấy thì chúng tôi sẽ không bao giờ bênh vực nữ diễn viên nữa”,... Thậm chí, có ý kiến còn bức xúc tới mức tuyên bố sẽ tẩy chay tất cả những bộ phim sắp tới của Ngô Thiến nếu cô chọn nối lại tình xưa với chồng cũ.

Ngô Thiến đang bị phản đối gay gắt sau khi lộ tin hàn gắn mối quan hệ với tra nam. Ảnh: Sohu

Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm từng là 1 trong những cặp sao “phim giả tình thật” nổi tiếng ở showbiz Trung Quốc. Họ hợp tác trong Thịnh Đường Huyễn Dạ (2017) và Anh Chỉ Thích Em (2018). Suốt thời gian dài, cặp đôi che giấu tin tức kết hôn và có con, nguyên nhân xuất phát từ việc tra nam Trương Vũ Kiếm không muốn để lộ những chuyện này tới công chúng. Đến tháng 2/2022, Ngô Thiến tuyên bố ly hôn Trương Vũ Kiếm. Tới nay, việc cặp đôi được cho là đã tái hợp hiện đang gây ra cú sốc lớn cho nhiều khán giả.

Ngô Thiến sinh năm 1992, từng tham gia loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” trên màn ảnh như Bên Nhau Trọn Đời, Lộc Đỉnh Ký, Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm, Lê Hấp Đường Phèn... Còn Trương Vũ Kiếm sinh năm 1990, được biết đến với các phim Lang Gia Bảng, Mỵ Nguyệt Truyện, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc...

2 ngôi sao đều là những gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: 163

Nguồn: Kbizoom