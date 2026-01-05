“Chị đẹp” ly dị ông chủ tập đoàn thép giờ sống xa hoa với 674 tỷ, được trai trẻ 2K xếp hàng dài theo đuổi

Lý Thể Hoa là 1 trong những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ". Tuy nhiên, Lý Thể Hoa lại có đường tình duyên lận đận, kết hôn rồi ly hôn đầy chóng vánh.
Năm 2019, Lý Thể Hoa kết hôn doanh nhân Eric Hoàng Ngạn Thư, ông chủ một tập đoàn thép có xuất thân bề thế, sở hữu 1 căn tứ hợp viện có giá hơn 140 triệu USD (3.430 tỷ đồng) tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Họ về chung nhà chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Những tưởng sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, ai ngờ Lý Thể Hoa và Eric Hoàng Ngạn Thư kết thúc chỉ sau 19 tháng chung sống. Thời điểm ly dị, nữ diễn viên không hé lộ nguyên nhân cô đổ vỡ với chồng.
Phải đến giữa tháng 12.2025, trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Lý Thể Hoa mới tiết lộ sự thật cay đắng, bẽ bàng mà cô phải trải qua sau khi cưới Eric Hoàng Ngạn Thư. Việc chưa tìm hiểu kỹ đối phương đã vội cưới xin rồi thêm cảnh cách ly mỗi người 1 nơi trong thời gian đại dịch Covid-19, càng khiến hai người xa cách. Đến lúc thực sự chung nhà, Lý Thể Hoa mới nhận ra tư tưởng đôi bên quá nhiều khác biệt.
Không chỉ vậy, Lý Thể Hoa còn bắt quả tang chồng đưa nhân tình về nhà hú hí. Sự phản bội của chồng sau 1 năm 7 tháng chung sống và việc bất đồng sâu sắc trong quá trình thực hiện kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực mỹ phẩm - chăm sóc da, khiến nữ diễn viên thất vọng. Cô chủ động đệ đơn ly hôn chồng để chấm dứt mối quan hệ tổn thương. Theo Lý Thể Hoa, sau khi kết thúc được 1 thời gian ngắn, Eric Hoàng Ngạn Thư từng đề nghị tái hôn, nhưng cô dứt khoát từ chối chồng cũ bằng 1 câu: "Dẹp suy nghĩ đó đi".
Theo thống kê mới nhất của tờ HK01 vào những ngày đầu năm 2026, Lý Thể Hoa đang là 1 trong những "phú bà" của ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Cô hiện sở hữu khối tài sản đã vượt mốc 200 triệu NDT (hơn 674 tỷ đồng), với khoảng 12 bất động sản nằm rải rác tại Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Australia, Anh... Gia sản kếch xù của Lý Thể Hoa có được nhờ cô hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, mát tay trong kinh doanh, đặc biệt là đầu tư bất động sản.
Với số tài sản trăm tỷ, Lý Thái Hoa thường xuyên check-in du lịch sang chảnh, dát đồ hiệu từ đầu đến chân. Trước khi có được cuộc sống sung túc như hiện tại, Lý Thể Hoa từng trải qua giai đoạn chật vật, túng quẫn. Cô từng bị tẩy chay, không có việc làm do bị tố cáo "đi khách" để thăng tiến. Sau khi rơi vào cảnh thất nghiệp, Lý Thể Hoa phải ra đường bán quần áo nhằm kiếm sống qua ngày. Cô từng cho biết đó là khoảng thời gian cơ cực, khốn khổ nhất trong cuộc đời mình.
Sau khi ly hôn và trở về cuộc sống độc thân, Lý Thể Hoa được khen càng ngày càng trẻ đẹp. Ở tuổi U45, người đẹp vẫn duy trì gương mặt trẻ trung, vóc dáng bốc lửa đáng ngưỡng mộ.
Lý Thể Hoa chia sẻ cô hiện rất nhiều chàng trai trẻ theo đuổi, đa phần sinh sau năm 2000.
Mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) cũng thẳng thắn cho biết cô thích quen những người trẻ tuổi giàu năng lượng. Tuy nhiên, nếu phải đi thêm bước nữa, Lý Thể Hoa sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng đối phương của mình để không phải đến lúc về sống chung nhà mới nhận ra tính cách, lối sống không phù hợp và dẫn đến tan vỡ trong tình cảnh không ai vui vẻ.
Nguồn: Sina, Sohu