Cbiz đang trải qua những ngày đầu năm hết sức lộn xộn sau khi hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là Hồng Tỷ) "mở bát" tung hê chuyện 15 sao nam hàng đầu từng có mối quan hệ tình ái với cô. Thậm chí Tư Hiểu Địch còn đăng ảnh thân mật với Lộc Hàm lên MXH. Giữa lúc này, showbiz Trung Quốc đón nhận cú sốc khác khi đến lượt Cúc Tịnh Y bị cho lên thớt.

Paparazzi hàng đầu Dương Dương đã gây chấn động khi cho biết Cúc Tịnh Y (sinh năm 1994) và nam ca sĩ Hoàng Minh Hạo (sinh năm 2002) từng hẹn hò. Đáng nói, thời điểm yêu đàn chị "mỹ nhân 4.000 năm có một", Hoàng Minh Hạo chưa thành niên. Lúc bạn gái bận quay phim ở Hoành Điếm (Trung Quốc), Minh Hạo giúp Cúc Tịnh Y chuẩn bị tiệc sinh nhật. Trên MXH, việc Cúc Tịnh Y yêu đương với đàn em dưới 18 tuổi gây bàn tán dữ dội, khiến nữ diễn viên hứng nhiều lời gièm pha và chỉ trích.

Cư dân mạng Trung Quốc sốc nặng khi Cúc Tịnh Y được tiết lộ từng yêu đương với Hoàng Minh Hạo khi anh vị thành niên. Ảnh: Sina.

Sau khi vướng tin đồn tình ái, Cúc Tịnh Y và Hoàng Minh Hạo lên tiếng phủ nhận. Sau đó, Hoàng Minh Hạo tiếp tục bị bóc từng có quan hệ với hot girl Tư Hiểu Địch. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc còn tìm hiểu được bộ ba idol Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn và Phạm Thừa Thừa là khách quen của nhiều quán bar ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Họ thường được bà chủ giới thiệu người mẫu mạng và diễn viên trẻ để làm quen. Về sau, vì lý do an toàn và tránh để cánh săn ảnh bắt được khoảnh khắc gây ảnh hưởng đến hình tượng, họ chuyển sang tụ tập tại nhà riêng của bà chủ. Khi dần nổi tiếng, Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn và Phạm Thừa Thừa ít liên lạc với bà chủ hơn, có người cắt đứt hẳn. Trong đó Phạm Thừa Thừa còn từng yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật để không tiết lộ chuyện ăn chơi của anh trong thời gian mới debut.

Hoàng Minh Hạo cũng là 1 trong những sao nam bị bóc phốt đời tư tả tơi ngay trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Sina.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng được yêu thích bậc nhất ở Trung Quốc. Cúc Tịnh Y bước chân vào showbiz từ năm 2013 sau khi tham gia cuộc thi Nữ thần kịch trường. Năm 2014, cô chính thức trở thành thành viên nhóm SNH48. Cúc Tịnh Y được truyền thông Nhật Bản tung hô là "thần tượng 4.000 năm", "mỹ nữ 4.000 năm có một". Khi lộ nhan sắc thời quá khứ gây tranh cãi, bị mỉa mai rằng không xứng được gọi là mỹ nhân ngàn năm có một, Cúc Tịnh Y chia sẻ danh xưng của cô chỉ là sự hiểu nhầm. Năm đó, vì công ty muốn lăng xê cho nghệ sĩ nên đã không đính chính về bài báo của truyền thông.

"Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Lúc tôi ra mắt, showbiz Trung Quốc vẫn chưa thịnh hành nhóm nhạc thần tượng. Tôi nhớ ở báo giới Nhật Bản có bài viết về tôi rằng: 'Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp', nhưng sau đó chúng bị "khuếch đại" và đổi thành 'mỹ nữ 4.000 năm có 1'", Cúc Tịnh Y chia sẻ.

Thời gian qua, nữ diễn viên vướng tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media). Cúc Tịnh Y cáo buộc Siba bắt cô ký "hợp đồng kép" để che giấu thu nhập thực sự và chiếm đoạt phần hoa hồng hợp pháp, giả mạo chữ ký của cô để ký hợp đồng bổ sung kéo dài tới 20 năm, tức đến năm 2033. Ngược lại, Siba cáo buộc Cúc Tịnh Y liên tục phớt lờ sự thật, bịa đặt thông tin sai lệch để gây hại cho công ty.

Vụ tranh chấp với công ty quản lý cũ chưa xong, Cúc Tịnh Y đã dính sóng gió mới. Ảnh: Sina.

Hoàng Minh Hạo ra mắt từ show truyền hình Idol Produce vào 2018, sau khi giành được vị trí thứ 4 chung cuộc và có tên trong đội hình ra mắt NINE PERCENT cùng nhiều cái tên nổi tiếng như Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Trần Lập Nông... Hoàng Minh Hạo sau lao đao khi bị vướng vào rắc rối tài chính của gia đình. Cụ thể, mẹ của nam idol này - bà Trần Kiến Bình có dính líu đến 4 vụ án với khoản tiền nợ khoảng 3 triệu USD (hơn 79 tỷ đồng) .

Hoàng Minh Hạo là nam idol được chú ý nhất hiện nay. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu