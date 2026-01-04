Tống Đông Khuê được biết tới sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai mùa thứ 3. Tháng 10/2025, anh từng vướng lùm xùm kiện tụng liên quan tới hôn thê cũ Đoàn Thảo Nhi, buộc phải trải lại hơn 40 tỷ đồng. Hậu ồn ào tình cảm, Tống Đông Khuê mới đây lại được réo gọi tên trên mạng xã hội.

Anh vướng nghi vấn hẹn hò với nữ diễn viên Oanh Kiều. Trong ngày cuối cùng của năm 2024, Oanh Kiều bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn trai giấu mặt. Cô viết: "Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Chúc mừng năm mới 2026". Dưới phần bình luận, dàn sao Việt là Khả Như, Tú Vi, Ngọc Trinh, Midu... đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cô.

Cư dân mạng liền tò mò về danh tính bạn trai của Oanh Kiều. Nhiều người cho rằng ngoại hình của bạn trai Oanh Kiều rất giống với Tống Đông Khuê. Nữ diễn viên cũng bị soi nhấn theo dõi anh trên TikTok. Hiện nay, thông tin này đang được cư dân mạng bàn tán rầm rộ.

Tống Đông Khuê bị tòa sơ thẩm tuyên phải trả cho hôn thê cũ Đoàn Thảo Nhi gần 44 tỷ đồng vào năm 2025. Ảnh: Tổng hợp

Diễn viên Oanh Kiều công khai có bạn trai mới vào ngày cuối cùng của năm 2024. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng nghi vấn cho rằng nửa kia của cô chính là Tống Đông Khuê. Ảnh: FBNV

Oanh Kiều cũng bị soi đang theo dõi Tống Đông Khuê trên kênh TikTok. Ảnh: Chụp màn hình

Tống Đông Khuê (sinh năm 1999) là con trai của đạo diễn Tống Thành Vinh. Được biết, Tống Đông Khuê và bạn gái từng tổ chức lễ đính hôn vào năm 2021. Tuy nhiên đến năm 2023, cư dân mạng phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau, đồng thời xóa bỏ nhiều hình ảnh chung trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn “đường ai nấy đi”. Trước đó, lễ đính hôn của cặp đôi từng gây xôn xao khi được tổ chức vô cùng hoành tráng, đặc biệt là màn xuất hiện của dàn siêu xe đắt giá do Tống Đông Khuê chuẩn bị để đi hỏi vợ. Dàn phù dâu, phù rể cũng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội như Kiều Trinh Xíu, Trang Hý, Matt Liu…

Trong giới chơi xe, Tống Đông Khuê được xem là cái tên có tiếng khi sở hữu bộ sưu tập hơn 10 mẫu ô tô, trải dài từ xe siêu sang đến xe cổ. Anh từng xuất hiện cùng Audi A4 và được cho là chủ nhân của loạt xe như CLA 45, BMW M3 E93 hay BMW 428i Grand Coupe. Nam CEO cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới đại gia và showbiz như Matt Liu, Cường Đô La…

Sau những ồn ào đến chuyện tình cảm, Tống Đông Khuê dần trở nên kín tiếng hơn trước công chúng và hiện đã khóa trang cá nhân Facebook.

Oanh Kiều sinh năm 1989 ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Bán chồng, Cây táo nở hoa, Duyên kiếp… Về đời sống cá nhân, nữ diễn viên từng trải qua mối tình kéo dài 5 năm. Cuộc chia tay để lại cho cô không ít tổn thương, khiến Oanh Kiều có quãng thời gian dài rơi vào trạng thái suy sụp và phải rất nỗ lực mới có thể cân bằng lại cảm xúc.

Kể từ đó đến nay, Oanh Kiều gần như khép kín chuyện riêng tư, lựa chọn tập trung toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp diễn xuất. Cô từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Một năm đầu, tôi bị dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung, trầm cảm và khóc. Ngày nào không đi làm, tôi cũng mặc đồ đẹp, trang điểm ra cà phê ngồi một mình chỉ để thấy người qua lại.

Tôi không dám ở nhà một mình. Tôi chọn cách ra đi im lặng và không đòi hỏi gì vì không muốn tình cảm hết mà còn đôi co, cãi nhau, tranh giành tài sản. Sự tranh cãi xảy ra chắc gì tôi đã lấy được gì mà còn mất hết kỷ niệm đẹp của 5 năm bên nhau".