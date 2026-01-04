Là đạo diễn nghìn tỷ và ngôi sao đình đám của làng giải trí Việt, không chỉ Trấn Thành mà gia đình của Trấn Thành cũng nhận không ít sự quan tâm của công chúng. Ngoài cô em gái út hoạt động nghệ thuật là Uyển Ân, Trấn Thành còn có một người em gái khác tên Huỳnh Mi ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng luôn khiến công chúng tò mò mỗi lần được nhắc tên.

Huỳnh Mi tên đầy đủ là Huỳnh Trinh Mi, sinh năm 1993, là em gái thứ hai trong gia đình Trấn Thành. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và phong thái nhẹ nhàng. Trước đây, Huỳnh Mi từng thử sức thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng sau đó quyết định rẽ hướng, theo đuổi việc học và công việc kinh doanh. Được biết, em gái Trấn Thành tốt nghiệp một trường Đại học quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài Uyển Ân, Trấn Thành còn có một em gái khác tên Huỳnh Mi. Ảnh: FBNV

Năm 2018, Huỳnh Mi tổ chức đám cưới với ông xã là doanh nhân người Hồng Kông (Trung Quốc) sau 3 năm hẹn hò. Hôn lễ diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau khi kết hôn, Huỳnh Mi chọn cuộc sống lặng lẽ, gần như không chia sẻ quá nhiều về đời tư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những hình ảnh hiếm hoi được hé lộ cho thấy cô đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc, được chồng yêu thương và luôn đồng hành trong cuộc sống.

Tháng 3/2020, cô sinh con gái đầu lòng và đặt tên thân mật cho nhóc tỳ là Vò Vẽ. Cho đến Tết năm 2023, Huỳnh Mi chào đón thiên thần nhí thứ 2. Trở thành mẹ bỉm hai con, em gái Trấn Thành vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi sắc vóc gọn gàng, nhan sắc ngày càng mặn mà. Cô thường xuất hiện với phong cách giản dị, không phô trương nhưng toát lên vẻ chỉn chu, nhẹ nhàng. Những khoảnh khắc đời thường bên chồng con được chia sẻ vừa đủ, không ồn ào nhưng luôn nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Huỳnh Mi và ông xã hẹn hò 3 năm trước khi về chung một nhà vào năm 2018. Ảnh: FBNV

Cô và chồng thường xuyên du lịch, nghỉ dưỡng ở địa điểm sang trọng, đẳng cấp. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Huỳnh Mi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Huỳnh Mi từng "phá lệ" khi bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình và còn tranh thủ khoe ông xã:

"Dù sao ai cũng nói là tăng cân hạnh phúc nên mình cứ vui vậy hoài, mà đừng dụ em ăn nữa nha. Nói chung là dụ được anh giai không rượu bia, cá độ, chỉ thích ăn đồ ngọt và cũng ráng chiều con hâm này hết cỡ nên cũng hời các mẹ ạ".

Gia đình "đủ nếp đủ tẻ" viên mãn của em gái Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Về công việc, Huỳnh Mi hiện tập trung vào kinh doanh và chăm sóc gia đình. Dù không hoạt động nghệ thuật, cô vẫn có mặt ở những dịp quan trọng để ủng hộ anh trai Trấn Thành và em gái Uyển Ân. Mỗi lần xuất hiện cùng Trấn Thành trong những sự kiện đặc biệt, Huỳnh Mi đều gây chú ý bởi thần thái tự tin, kín đáo nhưng cuốn hút.

Huỳnh Mi lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung cho việc kinh doanh riêng. Ảnh: FBNV