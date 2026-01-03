2 em gái Trấn Thành mâu thuẫn đến mức "mạnh ai nấy sống"

Mới đây, trong một buổi chia sẻ nhân dịp chuẩn bị ra phim mới, Uyển Ân gây chú ý khi hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ của cô với người chị gái kín tiếng. Trái ngược với hình ảnh hòa hợp, ăn ý khi làm việc cùng anh cả Trấn Thành, nữ diễn viên cho biết giữa cô và chị gái Huỳnh Mi đã có quãng thời gian dài không tìm được tiếng nói chung trong đời sống gia đình.

Theo Uyển Ân, dù là chị em ruột nhưng cả hai từng rơi vào tình trạng "mở miệng là khắc khẩu". Những khác biệt trong suy nghĩ, cách sống khiến mâu thuẫn ngày một lớn dần. Đến khi chị gái lập gia đình và dọn ra riêng thì cả hai mới có khoảng thời gian nhìn nhận lại, bình tĩnh hơn và cho nhau cơ hội để hoà hoãn, chia sẻ những khúc mắc với nhau. Uyển Ân cho biết sắp tới cô và chị gái sẽ đi du lịch sau thời gian dài "mạnh ai nấy sống" và đồng thời gửi lời xin lỗi đến chị hai.

Uyển Ân chia sẻ về mối quan hệ với chị gái. Clip: Phim Nhà Mình Đi Thôi

Uyển Ân vừa khóc vừa bộc bạch: "Từ nhỏ tới lớn, Ân với anh Thành luôn hoà thuận, riêng chị Mi thì mất khá lâu để hai chị em hoà hợp với nhau. Thật ra hai chị em rất thương nhau nhưng có thể cả hai không biết cách yêu thương cho đúng nên rất dễ khắc khẩu, cứ nói chuyện với nhau thì sẽ không hoà hợp. Cách đây khoảng 2 năm, hai chị em bắt đầu tách nhau ra để có khoảng cách và ngồi nhìn lại bản thân, nhìn lại những chuyện đã qua. Khi xa nhau rồi thì cả hai mới nhớ nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn.

Sắp tới Ân với chị Mi sẽ đi du lịch với nhau, lâu lắm rồi hai chị em mới đi chơi chung như thế này. Trước đó tụi Ân hay đi chơi lắm, nhưng hay gây lộn quá nên mạnh chị thì chị sống, mạnh em thì em sống. Sau này mình trưởng thành, bớt đi tính con nít thì mình mới hiểu cho chị nhiều hơn".

Uyển Ân bật khóc cho biết sau khi trưởng thành thì đã hiểu chị gái nhiều hơn. Ảnh: Phim Nhà Mình Đi Thôi

Nhà Trấn Thành có 3 anh em. Ngoài Uyển Ân nối gót Trấn Thành đi theo con đường nghệ thuật thì Trấn Thành còn người em thứ khác, tên là Huỳnh Mi. Dù không hoạt động nghệ thuật như anh trai hay em gái mình, song cô nàng vẫn được đông đảo khán giả chú ý.

Sau khi được Trấn Thành tác hợp, vào năm 2018, Huỳnh Mi đã quyết định kết hôn với ông xã người Hồng Kông - Yung Man Kit sau khoảng thời gian 3 năm hẹn hò với nhau. Vào thời điểm tháng 3/2020, cô nàng hạ sinh con gái đầu lòng và đặt tên thân mật cho nhóc tỳ là Vò Vẽ. Cho đến Tết 2023, Huỳnh Mi tiếp tục hạ sinh con thứ 2.

Trấn Thành có 2 cô em gái, Huỳnh Mi và Uyển Ân. Ảnh: NVCC

Tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ" của Huỳnh Mi. Ảnh: NVCC

Được biết, Huỳnh Mi từng tốt nghiệp Đại học Quốc tế tại TP HCM. Hiện tại, người đẹp và chồng đang tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Khi có thời gian, cô nàng cũng cùng gia đình đi du lịch và khoe những khoảnh khắc sang chảnh trên mạng xã hội.

Về cuộc sống hôn nhân, có thể thấy, Huỳnh Mi được ông xã yêu thương và chiều chuộng hết mực. Không chỉ tặng vợ những món quà ý nghĩa, Yung Man Kit còn đưa vợ đi ăn những món ngon và rất chăm chỉ làm việc nhà. Từ ngày có thêm thành viên mới, gia đình Huỳnh Mi càng thêm phần viên mãn.