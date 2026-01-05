Sở hữu tài sản nghìn tỉ, loạt biệt thự từ Việt Nam đến London

Chi Bảo sinh năm 1973 ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 1994, Chi Bảo đăng ký tham gia lớp đào tạo diễn viên điện ảnh Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhờ mối duyên gặp gỡ NSƯT Hữu Châu, anh tham gia một số vở kịch truyền hình.

Đến năm 1997, tên tuổi nam diễn viên bật sáng nhờ vai Toàn trong "Đồng tiền xương máu". Đây cũng là vai diễn thành công đầu tiên của anh trên màn ảnh nhỏ. Anh là gương mặt sáng giá của phim truyền hình Việt Nam giai đoạn thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Tạp chí Thanh niên Việt viết, năm 2004, khi sự nghiệp diễn xuất đã khá ổn định, Chi Bảo thử sức mình ở lĩnh vực kinh doanh. Anh cho ra mắt trang web chuyên bán đồ cho nam giới.

4 năm sau đó, nam diễn viên tiếp tục khai trương chuỗi cửa hàng phụ kiện thời trang và tiếp tục dấn thân vào con đường kinh doanh với những thành tựu đáng nể, nhanh chóng trở thành một doanh nhân thành đạt, đứng sau hàng loạt doanh nghiệp, khu nghỉ dưỡng.

Chi Bảo và vợ.

Năm 2021, Chi Bảo tuyên bố giải nghệ để tập trung cho công việc kinh doanh và từ thiện. Ở tuổi 52, Chi Bảo đang có cuộc sống viên mãn bên người vợ thứ 2 kém 16 tuổi cũng là doanh nhân và sở hữu khối tài sản nghìn tỉ đồng.

Báo Thể thao văn hóa viết, từ lâu Chi Bảo đã thành lập Công ty TNHH Chi Bảo của riêng mình. Từ năm 2017, Chi Bảo cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Hiểu Về Trái Tim với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tính tới 6/3/2020, vốn điều lệ của công ty đã được điều chỉnh là 150 tỷ đồng.

Bên cạnh lĩnh vực chính là bất động sản, doanh nhân Chi Bảo còn mở rộng phạm vi với các ngách du lịch, truyền thông, giáo dục…

Theo thông tin từ Báo Đời sống Pháp luật, cựu diễn viên cũng là người đứng tên hàng loạt doanh nghiệp khác bao gồm Công ty TNHH Chi Bảo, CTCP Người nổi tiếng Celeb; CTCP Giáo dục Hiểu về Trái tim; Công ty TNHH Thương hiệu, CTCP truyền thông Hiểu về Trái tim, CTCP Du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Lăk; CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Thiền chư Yang Sin; CTCP Đầu tư Đất Tâm; CTCP Du lịch Đăk Nông.

Chi Bảo còn sở hữu khối bất động sản kếch xù, với nhiều ngôi nhà sang trọng, những siêu xe xa xỉ. Chỉ kể tới nơi ở, Chi Bảo có cả biệt thự sang trọng, đắt giá ở Hà Nội, TP.HCM và London (Anh).

Trong loạt ảnh mà vợ chồng Chi Bảo chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng choáng váng vì những cơ ngơi rộng rãi, tiện nghi và “toát ra mùi tiền” này.

Biệt thự mà vợ chồng Chi Bảo đang sống.

tọa lạc tại TPHCM.

Nam diễn viên sinh năm 1973 từng tậu hẳn siêu xe 20 tỷ đồng làm quà cho bà xã, khiến nhiều người phải choáng ngợp và ghen tỵ. Anh còn dành tặng resort 5 sao ở Côn Đảo làm quà cho vợ. Theo đó, resort 5 sao rộng 120ha của Chi Bảo được 1 tập đoàn nổi tiếng nước Mỹ thiết kế.

Hiện tại, gia đình nam diễn viên đang sống trong một căn biệt thự sân vườn ở Quận 2 (TP.HCM). Cơ ngơi này của cặp đôi được hoàn thiện vào giữa năm 2023, được thiết kế riêng theo phong cách hiện đại, sang trọng có hồ bơi, diện tích rộng đủ để tổ chức tiệc với vài chục khách mời.

Dù chưa khoe tổng thể căn nhà nhưng chỉ với một vài góc mà Thuỳ Chang đăng tải cũng đủ khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ. Đáng chú ý nhất phải kể đến phòng thay đồ cực sang chảnh của cô vợ trẻ Lý Thuỳ Chang trong căn biệt thự đắt đỏ này do chính Chi Bảo lên ý tưởng thiết kế.

Phòng thay đồ dù diện tích không quá đồ sộ nhưng được thiết kế và sắp xếp gọn gàng hệt như bước vào các cửa hàng bán đồ hiệu. Bên cạnh đó ở giữa phòng, ông xã Chi Bảo thiết kế cho cô một chiếc tủ đựng trang sức, phụ kiện hoành tráng không kém. Tủ được thiết kế mặt kính với nhiều ngăn đựng đồ, chia để nữ trang như vòng tay, vòng cổ, khuyên tai,...

Giữa căn phòng là chiếc rương của Louis Vuitton phiên bản giới hạn dùng để đồ và trang trí, tôn thêm vẻ xa xỉ trong cuộc sống của nữ chủ nhân.

Chiếc rương này thời điểm đó là duy nhất chỉ có 1 chiếc tại Việt Nam với giá bán trên web tới gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ Chi Bảo còn sắm thêm một giá treo cây hoa cùng thương hiệu để bày trí cho căn phòng thêm đẹp mắt.

Resort ở Côn Đảo là một trong những tài sản của nam diễn viên 7x.

Hôn nhân viên mãn bên vợ kém 16 tuổi.

Có 2 con.

Tổ ấm của cặp đôi.

Không chỉ giàu có sang chảnh, hôn nhân của nam diễn viên 7x cũng vô cùng viên mãn. Ngày 10/3/2025 Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang kỷ niệm 4 năm kết hôn. Họ có bữa ăn lãng mạn, ấm cúng tại một nhà hàng. Chi Bảo cũng tặng bà xã đóa hoa hồng to và bánh kem.

Chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc lên trang cá nhân, Lý Thùy Chang viết: “Kỷ niệm 4 năm. Nhà em lãi mỗi 2 cục vàng này thôi các bác”. Trong mỗi dịp lễ như 8/3 hay Valentine, Chi Bảo đều dành tặng bà xã Lý Thùy Chang những đóa hoa tươi. Vào tháng 1, sinh nhật 52 tuổi của Chi Bảo, Lý Thùy Chang tổ chức tiệc hoành tráng, mời những người bạn thân thiết đến chung vui cùng vợ chồng cô.

Khi đó, Lý Thùy Chang tâm sự: “Đêm tiệc sinh nhật hôm qua của chồng yêu Chi Bảo vui và say ngất ngây. Mong rằng năm nào cũng vậy, vào dịp cuối năm, sinh nhật chồng em lại được tụ họp tất niên gặp gỡ thân tình, say sưa với những người anh, người chị yêu mến”.

Theo chia sẻ của Lý Thùy Chang, Chi Bảo là người chồng, người cha tuyệt vời và luôn là chỗ dựa vững chãi cho 3 mẹ con cô. Về phần mình, Chi Bảo từng chia sẻ về chuyện tình cảm với bà xã trên VOV: "Ngày xưa, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy người trẻ tuổi. Tôi hơn Chang 16 tuổi. Dù vậy, 19 tuổi Chang đã kinh doanh, 31 tuổi cô ấy đã quá trưởng thành".

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ năm 2019, rồi đăng ký kết hôn 2 năm sau đó. Vợ Chi Bảo kém anh 16 tuổi, hiện kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Dù đã đăng ký kết hôn và có 2 con nhưng tới nay, hai người chưa tổ chức lễ cưới. Ngoài 2 con chung với Lý Thùy Chang, Chi Bảo còn có con trai Gia Cát (sinh năm 2001) với vợ cũ. Tháng 7/2024, Gia Cát tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Manchester. Nam diễn viên cùng Lý Thùy Chang và bé Gia Khang tới Anh để chúc mừng con trai cả.