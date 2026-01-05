Rapper Pháo đã có bạn trai mới?

Pháo là nữ rapper tài năng trong showbiz, nổi lên sau khi tham gia chương trình King of Rap vào năm 2020. Tháng 3/2025, lùm xùm tình cảm giữa Pháo - Ngọc Kem - ViruSs được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trên sóng livestream, nữ rapper sinh năm 2003 trực tiếp đối chất với ViruSs về chuyện tình cảm, tố anh ngoại tình.

Tối 4/1, Pháo đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân có 553.000 người theo dõi. Cô vướng nghi vấn đang có bạn trai khi viết dòng trạng thái ẩn ý: "Him" (tạm dịch: Anh ấy). Trong bức hình, nữ rapper gen Z xuất hiện quyến rũ, trên tay ôm bó hoa lớn. Cư dân mạng liền cho rằng Pháo đang trong mối quan hệ tình cảm. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt là Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi... còn công khai trêu đùa tới cô.

Rapper Pháo đăng tải hình ảnh xuất hiện quyến rũ, tay ôm bó hoa lớn. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng nghi vấn cô đang có bạn trai khi đăng tải dòng chú thích "Him". Ảnh: FBNV

Tháng 3/2025, lùm xùm tình cảm giữa Pháo - Ngọc Kem - ViruSs được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp

Pháo từng có chuyện tình được nhiều khán giả yêu mến với rapper Tez, khi cả hai công khai hẹn hò từ năm 2020. Thời điểm đó, Pháo gây chú ý tại chương trình King Of Rap, trong khi Tez là thí sinh nổi bật của Rap Việt mùa đầu tiên.

Đến giữa năm 2023, cặp đôi liên tục để lộ những dấu hiệu rạn nứt, làm dấy lên nghi vấn “đường ai nấy đi”. Tháng 7/2023, Pháo chính thức xác nhận đang độc thân. Sau đó, vào tháng 9/2023, trên sân khấu Chung kết Rap Việt, Tez thẳng thắn chia sẻ rằng cả hai chia tay vì định hướng và con đường không còn chung lối. Dù vậy, nam rapper khẳng định anh và Pháo hiện vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Pháo từng có thời gian mặn nồng với rapper TEZ, cả hai công khai hẹn hò từ năm 2020. Ảnh: FBNV

Sau khi chia tay, cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội cũng như giữ lại những bài đăng từng chia sẻ về đối phương. Dù còn yêu hay đã lựa chọn đi trên hai con đường riêng, cặp rapper vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi cách cư xử văn minh, tử tế và đầy tôn trọng dành cho nhau.

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, nói về mối quan hệ hiện tại với Tez, nữ rapper cho biết: “Tôi là người đã đưa Tez đi thi Rap Việt từ mùa 1 đến mùa 3, còn biết luôn chuyện mùa 3 bạn ấy ra bài nhạc “suy” về tình cũ ra sao mà! Chúng tôi là những người bạn đồng hành đặc biệt nên từ trước đến hiện tại, những sự kiện quan trọng của tôi như gần đây là họp báo Sao nhập ngũ có mời gia đình, người thân thì Tez cũng tham gia.

Tôi thấy chuyện suy là bình thường. Nếu suy và buồn mà có thể viết được một bài hát để cho tất cả mọi người đồng cảm, chứng tỏ Tez là một người có năng lực cũng như tài năng đáng được trân trọng".