Ấm lòng dịp đầu năm: Gia đình Haha gặp chú thím Chín Cường, khoảnh khắc chung khung hình gây chú ý

Sau 15 tập phát sóng, chương trình Gia đình Haha đã khép lại mùa đầu tiên. Chương trình này từng là món ăn tinh thần mỗi tối thứ 7 của đông đảo khán giả. Nhiều người còn cho rằng Gia đình Haha chính là show chữa lành của năm vì khai thác đời sống mộc mạc nơi làng quê Việt Nam.

Mới đây, Jun Phạm khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh gặp gỡ dàn cast chương trình Gia Đình Haha và chú thím Chín Cường. Nam diễn viên chia sẻ: "Hôm nay thật vui khi gặp gỡ được gia đình chú thím lên Sài Gòn chơi nè".

Trong loạt ảnh được đăng tải, Jun Phạm xuất hiện rạng rỡ bên Bùi Công Nam, Rhymastic, Ái Phương và gia đình chú thím Chín Cường. Dù chương trình đã kết thúc, dàn cast vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và vô cùng thân thiết. Khoảnh khắc đời thường giản dị giữa nhịp sống vội vã này khiến đông đảo netizen cảm thấy ấm lòng ngay dịp đầu năm mới.

Jun Phạm chia sẻ hình ảnh bên dàn cast Gia đình Haha và chú thím Chín Cường. Ảnh: FBNV

Dàn nghệ sĩ đã có dịp hội ngộ chú thím Chín Cường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNV

Trong tập 11 Gia đình Haha, các thành viên đã sinh hoạt, lao động ở gia đình chú thím Chín Cường. Jun Phạm còn gọi chú Chín và thím Chín là "hình ảnh tiêu biểu" của người nông dân miền Tây. Vào dịp Trung Thu, các thành viên của Gia Đình Haha cũng trở lại miền Tây thăm chú thím Chín Cường - Tiếu. Cuộc hội ngộ ấm áp như những người con người cháu xa quê trở về khiến khán giả không khỏi xúc động.

Các thành viên Gia đình Haha đã sinh hoạt, lao động ở gia đình chú thím Chín Cường trong tập 11. Ảnh: FBNV

Gia Đình Haha không chỉ mang đến những phút giây chữa lành cho khán giả mà còn kết nối con người với con người - giữa các nghệ sĩ và những người dân đôn hậu, hiếu khách ở mỗi vùng đất họ đi qua.

Khởi nguồn từ format Haha Farmer, chương trình dẫn dắt dàn nghệ sĩ như Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh... trở về các vùng quê, hòa nhập cuộc sống giản dị và gần gũi với người dân bản địa.

Theo nhà sản xuất, Gia Đình Haha vốn là dự án truyền thông chính sách - quảng bá du lịch cộng đồng, thúc đẩy nông nghiệp xanh và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Gia đình HaHa là chương trình truyền hình thực tế hot trong năm 2025. Ảnh: FBNV